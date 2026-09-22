브릴스, 일반청약 경쟁률 1676대1

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공모가 1만9500원 확정…10월 1일 코스닥 상장

의무보유확약 반영 상장 직후 유통가능 물량 21%

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 피지컬 인공지능(AI) 및 온디바이스 AI 기반 로봇 모듈화 플랫폼 솔루션 기업 브릴스가 일반투자자 대상 공모주 청약에서 1676.26대 1의 경쟁률을 기록했다.

22일 브릴스에 따르면 지난 17일부터 18일까지 진행한 일반청약에는 총 5억287만8630주의 청약이 접수됐다. 청약 건수는 11만3800건이며 청약 증거금은 총 4조9031억원으로 집계됐다.

브릴스는 앞서 기관투자자 대상 수요예측을 통해 공모가를 희망 범위 1만6500~1만9500원 상단인 1만9500원으로 확정했다.

브릴스 인천 본사 전경. [사진=브릴스]

기관투자자 수요예측에서 의무보유확약 비율은 21.75%를 기록했다. 이에 따라 상장 첫날 유통 가능 주식 비율은 기존 26%에서 21%로 낮아졌다. 회사 측은 유통물량 축소가 상장 초기 수급 부담을 줄이는 데 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

브릴스는 로봇 시스템 설계부터 소프트웨어 개발, 생산, 설치, 사후관리까지 전 과정을 내재화한 로봇 모듈화 플랫폼 솔루션 기업이다. 산업용 로봇과 협동로봇, 자율주행 로봇(AMR)을 기반으로 자동차와 이차전지, 반도체 제조 현장 등에 정밀검사와 조립, 물류, 안전제어 시스템을 공급하고 있다.

회사는 로봇 하드웨어와 소프트웨어를 통합한 솔루션을 기반으로 제조 현장 데이터를 축적하고 있으며, 현대자동차와 HD현대중공업, SK에코플랜트, LG CNS 등과 프로젝트를 수행해왔다. 누적 투자 유치 규모는 402억원이다.

브릴스는 이러한 현장 데이터와 실증 경험을 바탕으로 온디바이스 AI와 피지컬 AI, 로봇 파운데이션 모델(RFM) 등 지능형 로봇 기술의 사업화를 추진하고 있다.

최근에는 자동차 시트 스위치 검사 등 정밀성이 요구되는 산업 환경에 자율행동 로봇을 투입하는 실증을 진행했다. 피지컬 AI 기반 자율이동 매니퓰레이터(AMMR)를 활용해 차량 내·외장 감성 품질을 정량화하는 평가 시스템도 구축했다.

또 피지컬 AI 연구개발 전용 데이터센터를 구축했으며 지난 7월 과학기술정보통신부가 주관하는 온디바이스 AI 기반 '2026 AX 디바이스 개발·실증 사업'에 선정됐다.

브릴스는 이번 공모로 확보한 자금을 연구개발센터 확장과 피지컬 AI 기술 고도화, 사족보행·휴머노이드 로봇 등 플랫폼 확장에 활용할 계획이다. 남은 상장 절차를 마친 뒤 오는 10월 1일 코스닥시장에 상장할 예정이다.

전진 브릴스 대표이사는 "브릴스의 미래 성장 가능성을 믿고 청약에 참여해 주신 투자자 여러분께 진심으로 감사드린다"며 "축적된 기술력과 현장 경험을 바탕으로 다양한 산업 현장에서 가시적인 성과를 창출하고 있으며, 앞으로도 AI 기반 지능형 로봇 솔루션의 사업 영역을 지속 확대하고 휴머노이드를 비롯한 차세대 로봇 분야에서도 새로운 성장 기회를 만들어 나갈 계획"이라고 말했다.

이어 "상장 이후에도 지속적인 기술 혁신과 사업 성장을 통해 기업가치를 높이고, 세계 시장에서 인정받는 로봇 전문기업으로 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

winter1004@newspim.com