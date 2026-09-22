[인사] 한국마사회

◇ 지역본부장 및 실처장급
▲영남지역본부장 장유진 ▲감사실장 정대원 ▲홍보실장 김대헌 ▲안전관리단장 하재무 ▲인사노무처장 여학수 ▲공정관리처장 유병욱 ▲지사지원처장 정태인 ▲말산업처장 안의근 ▲경마기획처장 겸 경마운영처장 마정석
◇ 지사장급
▲분당지사장 탁성현
◇ 부장급
▲경영혁신부장 류재량 ▲말산업진흥부장 나준일 ▲방역관리부장 송희은 ▲말복지부장 정복선 ▲말등록부장 최준석
rang@newspim.com
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◇ 지역본부장 및 실처장급
▲영남지역본부장 장유진 ▲감사실장 정대원 ▲홍보실장 김대헌 ▲안전관리단장 하재무 ▲인사노무처장 여학수 ▲공정관리처장 유병욱 ▲지사지원처장 정태인 ▲말산업처장 안의근 ▲경마기획처장 겸 경마운영처장 마정석
◇ 지사장급
▲분당지사장 탁성현
◇ 부장급
▲경영혁신부장 류재량 ▲말산업진흥부장 나준일 ▲방역관리부장 송희은 ▲말복지부장 정복선 ▲말등록부장 최준석
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