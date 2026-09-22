대미투자 1호 텍사스 가스발전...2호 원전·3호 알레스카 사업 논의 중

AI 핵심 요약beta
- 산업통상부가 22일 텍사스 엔시날 가스복합화력발전소를 대미투자 1호로 보고했다.
- 2호 원전 8기와 3호 알래스카 LNG는 논의 중인 사업으로 거론됐다.
- 정부는 국익을 앞세워 후속 절차를 차질없이 추진하겠다고 밝혔다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
1호 사업은 확정…2호·3호 사업은 논의 중
"국익 최우선하고, 대미투자 면밀히 살필 것"
[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 산업통상부가 22일 대미투자 1호 사업으로 미국 텍사스 엔시날 가스복합화력발전소 사업을 국회에 보고했다. 이와 함께 대형 원자력발전소 8기 건설과 알레스카 액화천연가스(LNG) 사업도 각각 2호, 3호 사업으로 거론되고 있다.
김정관 산업부 장관은 이날 국회 산업통상자원중벤쳐기업위원회(산중위) 전체회의에서 대미투자 프로젝트 1건과 논의 중인 프로젝트 2건을 보고했다.
김 장관은 이날 산중위 전체회의에서 "사업관리위원회와 운영위원회를 거쳐 정부가 주친하는 의사를 경정한 프로젝트 1건을 보고한다"고 말했다.
이어 "아직 추진 의사를 결정한 사업은 아니지만, 양국 관심을 반영한 2건 프로젝트에 대한 추진 계획을 보고드리고자 한다"고 덧붙였다.
국회 산자위에 따르면 대미투자 프로젝트 1호 사업은 텍사스 엔스날 복합화력발전소로 확정됐다. 2호,3호 사업은 미국 내 대형 원전 8기 건설과 알레스카 LNG 사업이 유력한 것으로 전해진다. 다만 2,3호 사업 확정까지는 한-미 양국 간의 의견 조율이 필요한 것으로 보인다.
김 장관은 국회에 "정부는 국익을 최우선하고, 대미투자 프로젝트를 면밀히 살피는 한편 후속 절차도 차질없이 추진하겠다"고 설명했다.
우선 1호 사업으로 확정된 것은 텍사스 엔시날 가스복합화력발전소다. 한미는 당초 약 198억달러 규모를 놓고 조율하다 약 223억달러 수준에서 의견을 좁힌 것으로 전해졌다. 본 사업은 엔시날 지역에 약 6.3기가와트(GW) 규모의 발전설비를 짓고, 인근 인공지능(AI) 데이터센터 등에 전력을 공급하는 내용이다.
2호 사업인 원전 사업과 관련한 구체적인 구조는 확정되지 않은 것으로 전해졌다. 현재 한국은 지분 확보와 관련해 5~10% 수준이 거론되고 있다는 분석이 나온다.
3호 사업인 알래스카 LNG 사업은 아직 구체적인 논의가 이뤄지지 않은 단계다. 상업적 합리성 등 한-미 간 상호협의가 이뤄져야 사업이 진전될 것으로 전해진다.
gkdud9387@newspim.com