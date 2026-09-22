컴투스, 추석 맞아 인기 게임 7종 이벤트 진행

AI 핵심 요약beta
- 컴투스가 22일 추석 맞아 게임 7종 이벤트를 열었다
- 서머너즈 워는 10월 4일까지 달빛조각 보상 행사를 한다
- 컴투스프로야구·아이모 등도 보상과 핫타임을 진행했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
출석·미션·핫타임 통해 게임별 보상 제공
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 컴투스는 추석을 맞아 '서머너즈 워: 천공의 아레나', '컴투스프로야구' 시리즈, '아이모', '제우스: 오만의 신', '낚시의 신' 등 자사 게임 7종에서 이벤트를 진행한다고 22일 밝혔다.
'서머너즈 워'에서는 오는 10월 4일까지 파티원과 미션을 수행하고 '달빛조각'을 모아 빛과 어둠의 소환서 등을 획득하는 '추석 달맞이 이벤트'를 진행한다. '컴투스프로야구2026'과 '컴투스프로야구V26'에서는 선수팩과 카드팩, 게임 재화 등을 지급하는 이벤트를 마련했다.
'아이모'는 몬스터 사냥으로 얻은 재화를 송편과 각종 아이템으로 교환하는 이벤트와 아이템 획득률을 높이는 핫타임을 진행한다. '제우스: 오만의 신'에서는 출석·미션 이벤트와 함께 일부 사냥터의 경험치·골드 획득량 및 아이템 획득 확률을 30% 높인다.
이 밖에 '낚시의 신'은 접속 보상을 제공하고, '컴투스프로야구 for 매니저 LIVE 2026'은 추석과 서비스 13주년을 기념한 '빅이닝 페스타'를 진행한다.
flurry327@newspim.com