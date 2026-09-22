네이버클라우드, DB·서버 접근제어 통합 서비스 출시

AI 핵심 요약beta
- 네이버클라우드는 22일 DSAC을 출시했다.
- DB·서버 접근을 통제하고 이력을 자동 기록한다.
- SaaS로 제공해 법적 보안 의무 부담을 낮췄다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 네이버클라우드가 데이터베이스(DB)와 서버 접근을 통제하고 작업 이력을 자동으로 기록·관리하는 'DB & Server Access Control(DSAC)' 서비스를 출시했다.
DSAC은 개인정보를 처리하는 서버·DB에 대한 접근권한 관리와 감사 기능을 제공하는 클라우드 네이티브 보안 상품이다. 고객의 가상 네트워크 내에 프록시 서버를 자동으로 생성해 모든 접속 경로를 단일 관문으로 통제한다.
개인정보보호법에 따르면 개인정보를 처리하는 사업자는 관련 시스템 접속 기록을 1년 이상, 접근 권한 변경 이력은 3년 이상 보존해야 한다. 그동안 국내 규제를 충족하는 클라우드 네이티브 접근제어 서비스가 없어 기업들은 외부 솔루션을 별도로 도입해 왔다. 이 경우 전문 인력이 직접 설정을 구성하고 관리 서버 운영 비용이 발생했다.
DSAC은 별도 솔루션 구축 없이 콘솔에서 즉시 사용 가능한 SaaS 방식으로 제공된다. 프록시 서버가 자동으로 생성·삭제되며 사용자별로 접근 가능한 서버 및 DB를 세밀하게 제어할 수 있다. 모든 작업은 기록되고 주민등록번호·카드정보 등 민감한 개인정보는 저장 시 마스킹 처리된다.
기록된 이력은 네이버클라우드의 기존 서비스와 연동돼 실시간 조회와 장기 보관이 가능하다. 업무 시간 외 접속이나 대량 조회 등 이상 징후를 실시간으로 감지해 내부 보안 위협에 대응할 수 있다.
김재동 네이버클라우드 정보보호최고책임자(CISO)는 "이번 서비스는 기업이 복잡한 설치와 구성 과정 없이 클라우드 콘솔에서 바로 접근제어 환경을 갖출 수 있다는 점에서 기존 방식과 근본적으로 다르다"며 "법적 의무 이행에 드는 시간과 비용 부담을 낮춰 규모와 관계없이 모든 기업이 높은 수준의 보안을 누릴 수 있도록 앞으로도 실질적인 도움이 되는 보안 서비스를 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.
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