자율주행부터 하이패스까지…한국 교통혁신 사례 APEC서 알렸다

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제12차 교통장관회의서 미래교통 협력 논의

광주 도심 자율주행·ITS·스마트물류 소개

베이징 무인 로보택시 현장도 방문

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 한국 정부가 아시아·태평양 지역 회원경제에 AI와 자율주행 등 디지털 기술을 활용한 스마트 모빌리티 협력 확대를 제안했다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

22일 국토교통부는 박재순 교통물류실장을 수석대표로 하는 정부대표단은 이날 중국 베이징에서 열린 '제12차 APEC 교통장관회의(TPTMM12)'에 참석해 회원경제들과 미래 교통정책 방향을 논의했다고 밝혔다.

APEC 교통장관회의는 아시아태평양경제협력체(APEC) 21개 회원경제의 교통분야 고위급이 모여 주요 교통정책과 협력 방향을 논의하는 자리다.

이번 회의에서는 AI와 자율주행 등 혁신기술을 활용한 교통의 디지털 전환을 비롯해 역내 연결성 강화, 안전하고 회복력 있는 교통체계와 공급망 구축 등을 중심으로 아시아·태평양 지역의 교통협력 방안이 논의됐다.

한국 대표단은 본회의에서 AI·디지털 기술을 교통과 물류 현장에 적용한 국내 사례를 소개했다. 광주광역시 전역을 활용한 도시 단위 자율주행 실증과 자율주행·수요응답형 교통(DRT) 연계 서비스를 비롯해 전국적인 지능형교통체계(ITS) 인프라와 하이패스, AI·자동화 기술을 활용한 스마트물류 등을 제시했다.

디지털 교통체계의 연결성이 높아지면서 새롭게 부각되는 제도적 과제에 대한 협력 필요성도 강조했다. 데이터 활용과 보호, 사이버보안, 기술표준과 안전기준 등을 두고 회원경제가 함께 대응할 필요가 있다는 설명이다.

정부는 우리나라가 주도하는 'APEC 스마트 모빌리티 포럼'을 통해 회원경제가 정책·기술 경험을 공유하고 실질적인 협력방안을 지속 발굴하자고 제안했다.

APEC 교통실무그룹(TPTWG)의 구조개혁 성과도 공유됐다. 김배성 TPTWG 의장은 본회의에서 그동안 회원경제 간 의견을 조율해 스마트 모빌리티 권고문을 마련하고 기존 4개 전문가그룹을 통합·개편한 성과를 소개했다.

교통연구전문가그룹(EGTR)도 새로 설치했다. 유사·중복 기능을 정비하고 교통수단별 논의를 연계해 새로운 교통 이슈에 대응할 수 있는 협력체계를 마련했다는 설명이다.

대표단은 베이징 이좡 자율주행 시범구도 방문한다. 완전 무인 로보택시와 자율주행 버스 등 실제 도로에서 운영되는 자율주행 서비스를 살펴보고 실증·상용화 과정의 운영체계와 안전관리 사례를 국내 자율주행 정책에 참고할 계획이다.

박 실장은 "디지털 혁신의 목표는 기술 그 자체가 아니라, 혁신기술을 국민이 체감할 수 있는 안전하고 편리한 교통서비스로 연결하는 데 있다"고 말했다.

이어 "기술 발전과 함께 데이터, 안전기준, 기술표준 등 제도와 거버넌스도 함께 발전해야 한다"며 "우리나라의 실증 경험과 정책을 회원경제와 적극 공유하고 APEC 스마트 모빌리티 포럼을 통해 안전하고 신뢰할 수 있는 미래교통 생태계를 만들어 나가는 데 기여하겠다"고 부연했다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

Q. 제12차 APEC 교통장관회의에서는 어떤 주제가 논의됐나요?

A. AI와 자율주행 등 혁신기술을 활용한 교통의 디지털 전환과 역내 연결성 강화, 안전하고 회복력 있는 교통체계 및 공급망 구축 등이 주요 의제로 논의됐습니다.

Q. 한국 대표단은 어떤 국내 교통 사례를 소개했나요?

A. 광주광역시 전역을 활용한 도시 단위 자율주행 실증과 자율주행·수요응답형 교통(DRT) 연계 서비스, 전국적인 지능형교통체계(ITS) 인프라와 하이패스, AI·자동화 기술을 활용한 스마트물류 사례 등을 소개했습니다.

Q. 디지털 교통 확산에 따라 어떤 제도적 과제가 중요해지고 있나요?

A. 교통체계의 디지털 연결성이 높아지면서 데이터 활용과 보호, 사이버보안, 기술표준, 안전기준 등이 주요 과제로 떠오르고 있습니다. 한국 정부는 이런 분야에서 APEC 회원경제 간 공동 대응이 필요하다고 강조했습니다.

Q. 한국 정부가 제안한 'APEC 스마트 모빌리티 포럼'은 무엇인가요?

A. 회원경제들이 스마트 모빌리티와 관련한 정책·기술 경험을 공유하고 실질적인 협력방안을 발굴하기 위한 협력 채널입니다. 정부는 이 포럼을 통해 미래교통 분야의 국제 협력을 지속 확대하자고 제안했습니다.

Q. 정부대표단이 베이징 자율주행 시범구를 방문하는 이유는 무엇인가요?

A. 베이징 이좡 자율주행 시범구에서 운영 중인 완전 무인 로보택시와 자율주행 버스 등을 직접 살펴보기 위해서입니다. 실증과 상용화 과정에서의 운영체계와 안전관리 사례를 국내 자율주행 정책에 참고할 계획입니다.

chulsoofriend@newspim.com