SKT·KISTI, 양자암호통신망 가상 검증 기술 개발

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국제 표준 기반 양자암호통신망 상호운용성·확장성 높여

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= SK텔레콤과 한국과학기술정보연구원(KISTI)이 양자암호통신망을 실제로 구축하기 전에 성능을 미리 검증하는 디지털 트윈 기술을 개발했다.

두 기관은 SKT의 양자키관리 시스템과 KISTI의 양자키분배 시뮬레이터를 국제 표준 호환 인터페이스로 실시간 연동했다.

SK텔레콤과 한국과학기술정보연구원(KISTI)이 양자암호통신망을 실제로 구축하기 전에 성능을 미리 검증하는 디지털 트윈 기술을 개발했다. [사진= SK텔레콤]

양자키분배(QKD)는 양자역학 원리를 이용해 암호키를 안전하게 생성·전달하는 기술이다. 실제 구축 시 광케이블 길이나 광 손실 같은 조건을 바꾸기 어렵고 장비 비용도 크기 때문에 사전 검증이 중요하다.

키관리 시스템이 양자키를 요청하면 KISTI의 시뮬레이터가 다양한 양자키분배 통신 환경을 구현하고 해당 환경에서 생성되는 양자키 및 시스템의 성능·상태정보를 실시간으로 전달한다.

가상 환경에는 통신 거리·광 손실 등 주변 통신 환경과 수신 효율, 후처리 알고리즘 등 장비 특성까지 반영할 수 있다. 검증한 구성과 설정을 실제 운영 환경에 그대로 적용할 수 있다.

SKT는 양자키관리 시스템을 컨테이너 기반으로 구현해 쿠버네티스로 배포·운영함으로써 다양한 네트워크 환경과 키관리 시나리오에 맞춰 유연하게 확장하며 실시간으로 검증할 수 있다. KISTI는 양자키분배 시뮬레이터를 개발해 통신 거리·광 손실 등 다양한 조건을 가상으로 구현했다.

서로 다른 기관이 독립적으로 개발한 양자키관리 시스템과 양자키분배 시뮬레이터를 연동해 공개적으로 확인한 것은 이번이 처음이다.

국제 표준 호환 인터페이스를 적용해 특정 장비나 전용 인터페이스에 종속되지 않으며 향후 다른 기관이나 기업이 개발한 양자암호 장비와도 연동할 수 있는 확장성을 확보했다.

이 기술은 과학기술정보통신부의 'QKD 네트워크 효율성 확대 및 자원 최적화 요소기술' 과제와 '국가 연구 인프라 기반 양자암호통신망 기술 개발' 과제로 개발됐으며 스페인 말라가에서 열린 유럽 최대 광통신 국제 행사 'ECOC 2026'에서 공개됐다.

류탁기 SKT 네트워크기술 담당은 "쿠버네티스 기반 키관리 시스템과 양자키분배 시뮬레이터를 연계해 다양한 네트워크 환경과 키관리 기능을 유연하게 검증할 수 있게 됐다"며 "이를 토대로 확장성 높은 양자암호통신망 운용 환경을 만들어 가겠다"고 밝혔다.

송중석 KISTI 네트워크미래기술연구본부장은 "이번 기술은 다양한 양자암호통신 환경을 구현하고 실제 키관리 시스템과 연동해 검증할 수 있는 기반을 마련했다는 데 의미가 있다"며 "향후 양자암호통신망의 상호운용성과 확장성을 높이는 핵심 기술로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.

origin@newspim.com