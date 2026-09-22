"내 수면 패턴 쿨쿨형?"…시몬스, 대한수면학회 자문 거친 수면 콘텐츠 개편

AI 핵심 요약beta
- 시몬스가 22일 수면 키오스크와 보드를 리뉴얼했다
- 대한수면학회 자문으로 객관성과 신뢰도를 높였다
- S-BTI와 수면 정보로 올바른 수면 습관을 제안했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
호흡법·스트레칭·식품 가이드 담은 수면 보드 개편
[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 수면 전문 브랜드 시몬스는 경기도 이천의 복합문화공간 '시몬스 테라스'를 비롯해 전국 주요 매장에 설치된 수면 키오스크와 수면 보드를 대대적으로 리뉴얼했다고 22일 밝혔다.
이번 리뉴얼은 대한수면학회의 전문 자문을 바탕으로 추진돼 객관성과 신뢰도를 대폭 높였다. 시몬스는 지난 3월 대한수면학회와 업무협약(MOU)을 체결하고 '2026 대한민국 수면건강 리포트' 및 '대한민국 수면 통합지수(KSIQ)'를 발표하는 등 올바른 수면 문화 조성을 위해 협력해 왔다.
개편된 수면 키오스크에는 MBTI에서 착안한 'S-BTI(시몬스 수면 유형 테스트)'가 새롭게 탑재됐다. 일상과 여행 등에서 겪는 9가지 상황 질문을 통해 자신의 수면 상태를 ▲ZZZZ(쿨쿨형) ▲OTTL(수면낙담형) ▲LOOP(무한루프형) ▲C-TYPE(급속충전형) ▲G-U-M(껌딱지형) 등 5가지 유형으로 분류한다. 결과는 영수증 형태로 출력돼 주변 사람들과 쉽게 공유할 수 있다.
함께 리뉴얼된 수면 보드는 숙면에 도움을 주는 식품, 침대 맡 스트레칭, 수면 환경 세팅법, '4-7-8 호흡법' 등 실용적인 정보를 담았다. 미로 찾기와 꿀잠 루틴 체크리스트 등 고객 참여형 콘텐츠를 추가했으며, 한 장씩 뜯어서 보관할 수 있도록 제작해 실용성을 극대화했다.
시몬스 관계자는 "수면 전문 브랜드로서 업의 본질에 충실하고, 국민들이 올바른 수면 습관을 형성할 수 있도록 콘텐츠를 대대적으로 개편했다"며 "대한수면학회와 꾸준히 협력하며 건강한 수면 문화를 확산하기 위한 노력을 이어가고 있는 만큼, 이번 리뉴얼을 통해서도 S-BTI로 수면 유형을 점검하고 수면 보드가 제안하는 가이드를 일상에서 유용하게 활용하는 계기가 될 것"이라고 설명했다.
박찬순 대한수면학회 회장도 "수면 문제를 잠에 들지 못하는 일시적인 현상으로 여기기보다 자신의 수면 상태를 정확하게 점검하고 올바른 수면 습관을 꾸준히 실천하는 것이 중요하다"며 "국내를 대표하는 수면 전문 기업과 수면의학 학술단체로서 앞으로도 협력을 이어갈 예정"이라고 덧붙였다.
한편, 시몬스와 대한수면학회는 매년 수면의 양과 질, 생활 습관을 종합적으로 평가하는 대한민국 수면 통합지수(KSIQ)를 조사·발표해 대한민국 국민의 수면 변화를 지속적으로 관찰할 계획이다.
stpoemseok@newspim.com