GS건설, 연어 육상양식 실증 성공...수처리 기술 활용

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부산 스마트양식 클러스터서 출하 선포식...연말 출하 예정

자회사 에코아쿠아팜서 2년간 연구·실증 거쳐

[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = GS건설이 자체 수처리 기술로 대서양연어 육상양식 실증에 성공했다.

GS건설은 30일 부산 기장군에 위치한 부산 스마트양식 클러스터에서 '청정 K-연어 출하 선포식'을 가졌다고 밝혔다.

GS건설은 자사 수처리 기술을 활용한 연어 육상양식을 신사업 아이템으로 정하고, 2020년 자회사 에코아쿠아팜을 설립했다.

부산 스마트양식 클러스터 전경 [사진=GS건설]

에코아쿠아팜은 대서양연어 발안란 입식부터 부화, 치어, 수질관리와 출하에 이르기까지 전 과정을 직접 운영하며 기술과 운영 데이터를 축적해 왔다. 단순 연어 생산 외에도 향후 다양한 육상양식 사업에 적용할 수 있는 기술과 운영 플랫폼 기반을 갖췄다.

에코아쿠아팜은 부산 스마트양식 클러스터에 자체 수처리 기술을 바탕으로 한 폐쇄식 순환여과양식시스템(RAS)과 ICT 기반 스마트 양식 기술을 도입했다. 2년간 연구와 실증을 거쳐 양식에 성공했다.

양 기관은 연간 최대 500톤 규모 대서양연어 생산이 가능한 테스트베드 시설을 갖췄으며 올해 말 본격적인 출하를 앞두고 있다.

대서양연어는 차갑고 깨끗한 물에서 서식해 생육을 위해서는 정밀한 수온 유지와 수질 관리가 필요하다. 특히 연어는 냉수성 어종인데 이상기후로 연안 수온이 오르는 현상이 빈번히 발생해 연어 양식의 장애요인으로 꼽히고 있다.

GS건설은 RAS 기술로 사육수를 지속적으로 여과·정화한 뒤 재사용해 최대 99%까지 재이용할 수 있는 기술을 적용해 생육환경을 구축했다. 냉각장치와 정밀 온도 제어시스템으로 여름 폭염에도 수온을 12~16도로 유지했다.

ICT 기술도 활용했다. 센서를 통해 설비 데이터를 수집해 기록, 분석, 자동제어까지 수행하는 SCADA 시스템을 갖췄다.

GS건설과 에코아쿠아팜은 2023년에는 순환여과 양식시설과 원수처리방법 특허를, 지난해에는 담수화 양식시설 및 담수화처리 방법 특허를 취득했다.

생산 과정의 안전성과 품질관리 체계도 갖췄다. 에코아쿠아팜은 지난해 3월 국립수산물품질관리원이 운영하는 수산물 이력추적관리를 도입하고, 같은해 9월에는 위해요소중점관리기준(HACCP) 등록 승인을 받았다. 올해 6월에는 대서양연어 무항생제 인증도 취득했다.

외부 전문기관 및 기업과 기술 협력도 이어가고 있다. 지난해 3월에는 LG전자와 육상양식 플랜트 위생 강화를 위한 업무협약을 맺었고, 같은해 11월에는 국립수산과학원과 대서양연어를 포함한 수산생물 질병 연구와 예방백신 개발 관련 협약을 맺고 연구를 진행하고 있다.

GS건설 관계자는 "실제 대서양연어를 생육하며 수처리부터 생육관리, 시설운영까지 전 과정에 필요한 기술과 운영 역량을 축적했다"며 "확보한 기술과 데이터를 바탕으로 육상양식 플랫폼의 경쟁력을 높여 나가겠다"고 말했다.

krawjp@newspim.com