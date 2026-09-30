"유가족은 또 한번 죽었습니다"…장윤기 무기징역 선고에 유족 오열

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"피해자 죽이고 가해자 살려"…검찰에 항소 의사 전달



[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = "유가족은 또 한번 죽었습니다."

고(故) 이채원양의 어머니가 끝내 오열했다. 장윤기(23)에게 무기징역이 선고되자 법원 앞에서 울분을 토해내며 "이번 판결을 받아들일 수 없다"고 흐느꼈다.

어머니 A씨는 30일 오후 광주지법 앞에서 '여고생 살해범' 장윤기의 선고 직후 "제 분신과도 같던 소중한 아이의 생명을 참혹하게 파괴한 피고인 장윤기에게 법원은 끝내 최고형인 사형을 선고하지 않았다"며 분통을 터뜨렸다.

[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 고(故) 이채원양 부모가 30일 전남광주 동구 광주지법 앞에서 여고생 살인범 장윤기(23)의 1심 판결 직후 입장문을 밝히고 있다. 2026.09.30 bless4ya@newspim.com

그는 "꿈 많던 내 딸 채원이가 느꼈을 참혹한 공포, 남겨진 부모가 평생 짊어지고 살아가야 할 지옥 같은 슬픔을 재판부가 단 한 순간이라도 제대로 헤아렸는지 묻고싶다"고 따졌다.

그는 "내 아이의 숨통을 끊어놓고 두 명을 더 죽이려했던 자가 다시 사회로 돌아올 길을 열어주는 것이 어떻게 사법 정의이며 이 나라의 법이란 말인가"라고 반문했다.

A씨는 "가석방 없는 무기징역을 법제도화해 강력 범죄자를 사회로부터 영원히 격리해야 한다"며 "그것만이 하늘로 간 채원이 앞에 부모가 해줄 수 잇는 마지막 약속"이라고 강조했다.

경찰 조직을 향해선 "제 식구(피고인의 아버지가 현직 경찰)를 감싸겠다고 진실을 난도질하고 증거를 없애려 했던 행태에 울분을 참을 수 없다"고 경고했다.

A씨는 "사랑하는 채원아, 그 차갑고 무서운 순간에 함께해주지 못해 정말 미안하다. 네가 하늘에서 보고 있는 한 끝까지 싸워서 네 억울함을 다 풀어줄게"라며 눈물을 쏟아냈다.

A씨는 취재진 앞에서 마이크를 내려놓고 뒤돌아 가던 중 충격을 받았는지 그 자리에서 쓰러졌다. 결국 주변의 도움을 받아 휠체어에 몸을 의지한 채 자리를 떠났다.

유족 측 법률대리인단은 1심 판결문을 분석한 뒤 검찰에 즉각 항소를 요청할 계획이다.

한편 광주지법 제13형사부(재판장 이정호)는 이날 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반(강간 등 살인) 혐의로 기소된 장윤기의 선고 공판에서 검찰의 구형량(사형)보다 낮은 무기징역을 선고했다.

장윤기는 지난 5월 5일 0시 10분쯤 전남광주 광산구 월계동 한 보행로에서 이채원(당시 16세)양을 살해한 혐의 등으로 기소됐다.

범행 이틀 전에는 아르바이트 동료 여성을 스토킹·성폭행하고, 사회복무요원 시절 청소년 여성의 신체를 몰래 촬영하는 등 여러 성범죄 혐의도 포함됐다.

bless4ya@newspim.com