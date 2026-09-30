스타벅스, 10월1일 디카페인 1+1…매주 월요일은 '마이 스타 커피'

AI 핵심 요약beta
- 스타벅스 코리아가 28일 마이 스타 커피 캠페인을 시작했다.
- 월요일 커피 1잔 구매 시 마이 스타 커피 1잔이 적립된다.
- 10월 1일엔 커피의 날 프로모션과 무료 증정 행사를 연다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 스타벅스 코리아가 지난 28일부터 전국 매장에서 고객 참여형 '마이 스타 커피' 캠페인을 시작했다.
나에게 묵묵히 힘이 되어준 '마이 스타'에게 커피를 선물한다는 콘셉트로, 매주 월요일 대상 커피를 한 잔 구매하면 '마이 스타 커피' 한 잔이 매칭 적립된다. 대상은 '오늘의 커피'에 포함되는 브루드 커피와 시즌 원두를 활용한 브루드 커피 2종이며, 스타벅스는 100만잔 적립을 목표로 캠페인을 이어간다.
11월 2일까지 매주 월요일에는 무료 사이즈업 혜택도 제공한다. 브루드 커피 그란데를 주문하면 톨 사이즈 가격에 살 수 있다. 매장 파트너, 키오스크, 사이렌오더, 딜리버스, DT존 주문 모두 해당된다.
스타벅스는 10월 1일 세계 커피의 날을 맞아 'Welcoming Coffee House' 프로모션도 진행한다. 10월 2일까지 매일 오후 2시부터 8시까지 디카페인 또는 1/2디카페인 이벤트 커피 7종을 사면 같은 음료를 한 잔 더 준다. 매장 파트너에게 직접 주문할 때만 참여할 수 있다. 세계 커피의 날 당일에는 매장별 선착순 27명에게 브루드 커피 톨 사이즈 1잔과 커피니스 스티커 1장을 증정한다.
신동우 대표이사는 "매주 월요일 고객과 함께 우리 주변 이웃에 감사와 격려를 전하는 '마이 스타 커피' 캠페인을 시작했다"며 "스타벅스 매장에서 시작되는 따뜻한 마음이 지역사회로 전파될 수 있도록 많은 관심과 참여 부탁드린다"고 말했다.
fineview@newspim.com