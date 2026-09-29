[2026AG] 안세영, 시원한 금빛 스매싱!...한국은 안세영 보유국이다

AI 핵심 요약beta
- 안세영이 29일 아시안게임 여자 단식 2연패를 달성했다
- 결승서 야마구치에 2-0 승리해 대회 첫 연속 우승을 이뤘다
- 올 시즌 56승1패로 세계 최강 위상을 다시 증명했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
아시안게임 사상 최초 2회 연속 우승 금자탑
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '셔틀콕 여제' 안세영(삼성생명)이 아시안게임 역사에 새로운 금자탑을 세웠다. 배드민턴 여자 단식 최초의 2회 연속 우승이다.
세계랭킹 1위 안세영은 29일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단식 결승전에서 세계랭킹 3위 야마구치 아카네(일본)를 게임 스코어 2-0(21-17 21-9)으로 제압했다.
3년 전 항저우 대회에서 정상에 올랐던 안세영은 두 대회 연속 금메달을 목에 걸었다. 배드민턴이 1962년 자카르타 아시안게임 정식 종목으로 채택된 이후 여자 단식에서 2연패를 달성한 것은 안세영이 처음이다.
홈코트의 이점을 안은 야마구치의 거센 공세에 초반 리드를 내줬다. 경기 도중 오른쪽 무릎에 출혈이 발생하는 악재까지 겹쳤다. 하지만 위기에서 더 강해졌다. 안세영은 6-8에서 내리 5점을 뽑아내며 11-8로 역전한 뒤 첫 게임을 21-17로 가져왔다. 1게임 막판 16-16 동점을 허용하기도 했으나 집중력을 잃지 않고 야마구치의 실수를 유도하며 기선을 제압했다.
2게임은 상대를 압도했다. 체력이 소진된 야마구치를 상대로 코트 구석구석을 찌르는 정교한 샷과 특유의 '질식 수비'를 선보였다. 4-5로 잠시 뒤진 것을 제외하고는 경기를 완전히 지배했다. 연속 8점을 몰아치며 점수 차를 벌린 안세영은 21-9로 2게임을 매조지며 승부에 마침표를 찍었다.
이번 대회 과정은 '무적 안세영'이었다. 32강부터 준결승까지 치른 네 경기에서 단 한 게임도 내주지 않는 무실세트 행진을 펼쳤다. 세계 정상급 강호인 랏차녹 인타논과 천위페이를 차례로 완파한 데 이어 결승에서 야마구치까지 손쉽게 무너뜨리며 디펜딩 챔피언의 위상을 증명했다.
올 시즌 57전 56승 1패, 승률 98.2%라는 경이로운 기록을 이어가고 있는 안세영은 이번 금메달로 세계선수권에 이어 아시안게임까지 석권하며 세계 최강의 자리를 더욱 굳건히 다졌다.
psoq1337@newspim.com