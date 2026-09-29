강신철 "北지뢰 유실 아닌 매설…정전협정 위반 명백"

AI 핵심 요약beta
- 강신철 국방장관이 29일 DMZ 폭발 현장 지뢰를 매설된 것으로 밝혔다.
- 현장에선 1~2m 간격 최소 4발이 발견돼 유실 가능성이 낮다고 했다.
- 북한 소행과 정전협정 위반을 확인하고 대응 조치를 예고했다.
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[서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 강신철 국방부 장관이 29일 서부전선 비무장지대(DMZ) 폭발 사고 현장에서 발견된 북한군 지뢰에 대해 유실된 것이 아니라 매설된 것이라고 밝혔다.
강 장관은 이날 국회 국방위원회 전체회의에서 유용원 국민의힘 의원이 사고 현장에서 추가로 발견된 북한군 수지 반보병지뢰가 유실된 것이 아닌 매설된 지뢰가 맞느냐고 묻자 "매설"이라고 답했다.
여러 발의 지뢰가 좁은 구역에서 함께 발견된 만큼 유실됐을 가능성은 매우 낮다고도 판단했다. 강 장관은 지뢰가 의도적으로 묻힌 것이냐는 질문에 "국경선 요새화와 관련해 했을 것으로 추정된다"고 말했다.
현장에서는 서로 1~2m 떨어진 범위에서 최소 4발의 지뢰가 확인됐다. 추가로 발견된 지뢰의 매설 형태 등을 고려하면 지난 21일 폭발 사고를 일으킨 북한군 지뢰 역시 유실된 것이 아니라 매설됐을 가능성에 무게가 실린다.
다만 최근 북한이 진행한 지뢰 매설 작업과는 시기가 다른 것으로 군 당국은 보고 있다. 강 장관은 "지뢰열의 흔적은 보이지 않는다"며 북한이 2025년 9월 지뢰열을 설치할 당시보다 훨씬 이전에 묻힌 것으로 판단한다고 설명했다.
권대원 합참 차장도 현장 전문가들이 이날 발견된 지뢰가 최소 1년 이상 지난 것으로 보고 있다고 밝혔다.
강 장관은 천하람 개혁신당 의원이 이번 폭발 사고의 원인을 북한군 지뢰로 확정할 수 있느냐고 묻자 "그렇다"고 답했다.
북한이 군사분계선(MDL) 남쪽에 지뢰를 매설한 장소가 몇 곳으로 파악됐느냐는 성일종 국민의힘 의원의 질의에는 "수 개소라고 말씀드리고 싶다"고 밝혔다.
이어 "MDL을 침범해서 넘어왔기 때문에 정전협정 위반"이라며 "큰 차원에서는 당연히 도발"이라고 규정했다.
민홍철 더불어민주당 의원이 이번 사안을 정전협정 위반이라고 지적하자 강 장관은 "정전협정 위반은 명백하고 북한에 책임이 있기 때문에 상응하는 조치를 해 나갈 것"이라며 "필요한 방책을 가지고 있고 단계적으로 시행해 나가겠다"고 말했다.
다만 구체적인 대응 방안에 대해서는 "여기서 다 말씀드리기에는 그것 또한 작전"이라며 공개하지 않았다.
그러면서 "북한 소행이라는 것이 확정되면 유엔사와도 공조하고 국제사회와도 공조해서 명확하게 책임을 물을 것은 물을 것"이라며 "실효적으로 대응할 부분들이 있다고 본다"고 강조했다.
정부 차원의 대응 논의도 진행되고 있다. 강 장관은 전날 현장조사를 통해 북한 지뢰일 가능성이 높다고 판단했고 이날 북한 지뢰라는 사실이 거의 확실해진 시점에 국가안전보장회의(NSC) 실무조정회의가 열리고 있다는 취지로 설명했다.
NSC는 통상 화요일 차관급 실무조정회의를 진행한 뒤 목요일 관계 부처 장관 등이 참석하는 상임위원회를 개최한다.
한편 강 장관은 한동훈 국민의힘 의원이 현장 합동조사 일정을 사전에 공개한 것과 관련해서는 "적절하지 않다"며 고소·고발 여부를 검토하겠다고 밝혔다.
pmk1459@newspim.com