HLB그룹, '리픽투' FDA 승인 기념식 개최

AI 핵심 요약beta
- HLB그룹이 29일 리픽투 FDA 승인 기념식을 열었다.
- 엘레바는 미국 상업화와 유럽 허가 절차를 추진한다.
- HLB는 후속 신약 개발로 글로벌 시장 확대에 나섰다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
암종불문 임상·병용요법 개발로 적응증 확대
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = HLB그룹이 담관암 신약 '리픽투(LYRFIGTU, 성분명 리라푸그라티닙)'의 미국 식품의약국(FDA) 승인을 기념하고 후속 신약 개발과 글로벌 상업화 확대에 나선다.
HLB그룹은 29일 서울 강남구 HLB 학동 사옥에서 '리픽투 FDA 승인 기념식'을 개최했다고 밝혔다. 행사에는 진양곤 HLB그룹 의장을 비롯한 주요 경영진과 임직원들이 참석해 신약 개발 과정과 FDA 승인 성과를 공유했다.
회사 측은 리픽투 승인이 국내 기업이 항암 신약의 FDA 허가 절차를 직접 주도해 승인을 받은 첫 사례라고 설명했다.
HLB의 미국 자회사 엘레바는 앞으로 리픽투의 미국 상업화를 추진하고 유럽 허가 절차도 밟을 계획이다. 암종불문 임상시험과 다른 약물과의 병용요법 개발을 통해 적응증 확대도 추진한다.
김동건 엘레바 대표이사는 영상 메시지를 통해 "이번 FDA 승인은 담관암 환자들에게 새로운 치료 기회를 제공하고 글로벌 제약바이오 기업으로 도약하는 중요한 이정표"라며 "신약개발과 허가를 넘어 글로벌 시장에서 직접 상업화에 나서게 된 만큼 미국 출시를 시작으로 글로벌 시장 진출을 본격화하겠다"고 말했다.
이날 행사에서는 리픽투 개발부터 FDA 승인까지의 과정과 임직원 인터뷰를 담은 기념 영상도 상영됐다.
HLB그룹은 이번 승인을 계기로 신약 개발과 허가 과정에서 축적한 역량을 그룹 내 다른 파이프라인에 활용할 계획이다. 회사는 이를 '제2의 창업'으로 규정하고 후속 파이프라인의 개발과 상업화를 이어간다는 방침이다.
진양곤 의장은 임직원들에게 연결·도전·혁신·태도·책임 등 5가지 가치를 강조했다.
진 의장은 "우리가 진정으로 이룬 것은 담관암 신약이라는 하나의 성과가 아니라 앞으로도 계속 신약의 성과를 만들어낼 수 있는 기반과 역량을 갖췄다는 것"이라며 "리픽투를 시작으로 간암 치료제, 각막염 치료제, CAR-T 치료제 등 더 많은 성과를 연이어 만들어 글로벌 시장에서 HLB그룹의 가치를 증명해 나가겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com