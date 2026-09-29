금융위, 토큰증권·T+1 해법 美·홍콩서 찾는다

AI 핵심 요약beta
- 이억원 금융위원장이 29일 나스닥·DTCC·HKEX와 만났다
- 토큰증권 발전과 T+1일 결제, 세그먼트 분리를 논의했다
- 금융위는 2027년 전자증권법 시행 앞두고 제도 정비 중이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
세그먼트 분리·상장폐지 경험 공유…토큰증권·결제 인프라 협력 모색
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 이억원 금융위원장이 미국 나스닥과 증권예탁결제원(DTCC), 홍콩거래소(HKEX) 관계자들과 만나 토큰증권 발전 방향과 주식 결제주기 단축(T+1일), 시장 세그먼트 분리와 상장폐지 등 미래 자본시장 과제를 논의했다. 미국과 홍콩이 관련 제도를 도입·운영하는 과정에서 쌓은 경험과 동향을 공유하고 향후 협력 방안도 모색했다.
금융위원회(이하 금융위)는 이 위원장이 29일 밥 맥쿠이 나스닥 부회장, 티모시 커디히 DTCC 최고위험관리책임자(CRO), 유태석 홍콩거래소 전무와 각각 면담했다고 밝혔다.
이번 면담에서는 ▲토큰증권 발전 방향 ▲결제주기 T+1일 단축 ▲시장 세그먼트 분리 ▲상장폐지 제도 등 자본시장 인프라와 시장 역동성을 높이기 위한 정책들이 논의됐다. 금융위는 앞서 국내 자본시장 인프라 혁신 과제로 T+1일 결제와 토큰증권 인프라 구축 등을 추진하고 있다.
DTCC 측은 토큰증권이 향후 글로벌 자본시장의 주요 미래 산업으로 발전할 가능성이 있다고 전망했다. 현재는 전통적인 증권 상품을 중심으로 토큰화 논의가 이뤄지고 있지만 향후 다양한 신규 상품으로 적용 범위가 확대될 수 있다는 설명이다.
DTCC는 미국에서 토큰증권 산업을 육성하는 과정에서 나스닥과 긴밀한 협력 관계를 구축하고 있다는 점도 소개했다. 한국 역시 2027년 2월 전자증권법 시행을 앞두고 있는 만큼 정부 정책을 토대로 거래소와 예탁결제원 등 관련 기관이 세부 제도를 조율하는 과정이 중요하다는 의견을 제시했다.
금융위는 지난 3월 토큰증권 제도화 법 시행을 2027년 2월 4일로 예정하고 기술·인프라와 발행, 유통, 결제 등 4개 분야의 세부 제도 설계에 착수했다. 지난 9월에는 주식·채권·펀드 등 기존 증권까지 토큰화하는 방향을 담은 토큰증권 정책방향을 발표했다.
나스닥 측과는 시장을 특성에 따라 나누는 세그먼트 운영과 상장폐지 제도를 중심으로 의견을 나눴다. 나스닥은 시장 경쟁력 강화를 위해 시장을 글로벌 셀렉트 마켓, 글로벌 마켓, 캐피탈 마켓 등으로 구분해 운영한 경험과 1달러 미만 동전주(Penny Stock)에 대한 상장폐지 제도 운용 사례를 공유했다.
양측은 나스닥이 보유한 다양한 지수와 지수연계 상품 사례를 바탕으로 한국 시장의 상장지수상품(ETP) 발전 방향에 대해서도 의견을 교환했다.
홍콩거래소와는 주식 매매 이후 결제가 이뤄지는 기간을 현행보다 하루 앞당기는 T+1일 결제체계 전환이 주요 의제로 다뤄졌다. 홍콩은 올해 4월 2027년 하반기를 목표로 결제주기를 T+1일로 단축하는 계획을 발표했다.
홍콩거래소 측은 결제주기 단축 과정에서 국내외 투자자와 증권사, 수탁은행 등 시장 참여자별 이해관계와 어려움을 면밀하게 살펴야 한다고 설명했다. 토큰증권 도입과 거래시간 연장 등 여러 정보기술(IT) 시스템 개발이 동시에 진행되는 데 따른 인력·시간 부담과 아시아와 영미권 간 시차도 고려해야 할 요인으로 꼽았다.
이미 T+1일 결제를 도입한 미국의 DTCC 측은 미국도 제도 전환까지 약 3년의 준비 기간을 거쳤다며 증권사와 투자자 등 다양한 시장 참여자들과 속도를 맞추는 것이 중요하다고 강조했다.
이 위원장은 "글로벌 핵심 인프라 기관들의 생생한 성공 경험과 시행착오 사례는 향후 우리 정책 추진 과정에 선제적 가이드라인이 될 값진 조언"이라며 "앞으로도 글로벌 자본시장과 한국 자본시장이 함께 성장할 수 있도록 열린 자세로 지속적으로 교류하고 긴밀히 소통해 나가겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com