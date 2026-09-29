이찬진 금감원장, 증권사에 주주환원 확대 주문

AI 핵심 요약beta
- 이찬진 금감원장이 29일 증권사 CEO들과 만나 신뢰회복을 주문했다.
- 주주환원 확대와 사회공헌 강화, 투자자 보호를 강조했다.
- 증권업계는 책임경영과 투자자 보호를 직접 챙기겠다고 했다.
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사회공헌·투자자 보호 강화 당부…신용융자·유동성 관리도 강조
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 이찬진 금융감독원장이 29일 증권사 최고경영자(CEO)들에게 투자자 신뢰 회복을 강조하며 주주환원과 사회공헌 확대를 주문했다. 증권사들이 높은 이익을 거두는 동안 상당수 투자자는 손실을 보고 있다는 지적도 내놨다.
이 원장은 이날 서울 여의도 금융투자협회에서 23개 증권사 CEO와 간담회를 열고 "증권사는 계속 이익을 누리는데 정작 존립 기반인 투자자 상당수는 손실만 본다는 지적이 나오는 것도 사실"이라며 "투자자의 신뢰를 얻지 못하는 증권산업은 그 미래를 장담하지 못할 것"이라고 말했다.
이 원장은 올해 증시 변동성이 확대되면서 개인투자자들이 어려운 시기를 보냈다고 진단했다. 반면 증권업계는 올해 상반기 당기순이익만으로 지난해 연간 실적에 육박하는 성과를 거뒀다고 지적했다. 국내 증권사 37곳의 상반기 별도 기준 당기순이익은 8조6000억원으로 집계됐다.
그는 증권업계가 투자자와 함께 성장할 수 있는 방안을 고민해야 한다고 강조했다. 주주환원과 관련해서는 "최근 증권업계에서 자사주 소각 등 주주환원 노력이 일부 있었지만 여전히 시장의 눈높이에는 부족한 것 같다"며 "일반 기업에 배당 등 주주환원 관련해 기준점을 제시해 기업가치 제고의 모범이 돼주길 바란다"고 말했다.
금감원에 따르면 지난해 코스피 상장 종합금융투자사업자의 현금배당성향은 연결 기준 ▲미래에셋증권 11.1% ▲키움증권 27.1% ▲삼성증권 35.5% ▲NH투자증권 47.3% ▲대신증권 51.0%였다.
사회공헌 확대도 주문했다. 이 원장은 "증권업계 성과는 투자자들이 있었기에 가능했다. 정작 그 투자자들이 어려움을 겪고 있는 지금, 업계는 무엇을 할 수 있는지 돌아볼 필요가 있다"며 "커진 규모와 역할만큼 기여하고 있는지 스스로 점검해 달라"고 말했다.
지난해 국내 은행의 사회공헌활동 사업비는 약 2조2000억원인 반면 국내 증권사는 잠정 기준 500억원이었다. 이 원장은 증권업계의 사회공헌 실적이 은행 등에 비해 크게 뒤처져 있다고 지적하며 규모와 역할에 맞는 사회적 책임을 당부했다.
투자자 보호와 관련해서는 상품 설계와 광고, 비용 부과 관행을 문제로 지목했다. 이 원장은 "투자자의 눈높이와 다른 상품 설계, 허위·과장광고, 숨은 비용의 전가 등 신뢰를 저버리는 일부 행태는 여전한 상황"이라며 "CEO의 관심과 자원배분 정도에 따라 투자자 보호 수준에 현격한 차이가 있음을 실감하게 됐다"고 말했다.
이어 "법규상 설명의무를 넘어 투자자가 손실 가능성을 명확히 인식할 수 있도록 실질적인 투자자 교육을 하길 바란다"고 당부했다. 금감원은 앞으로 감독·검사 역량을 집중해 투자자 신뢰를 훼손하는 행태를 점검하고 개선해 나가겠다는 방침이다.
이 원장은 최근 금융투자협회의 자율결의를 통해 종목별 신용융자를 제한하고 자기자본 대비 한도를 강화한 데 대해서는 감사를 표시했다. 결의 내용이 현장에서 준수될 수 있도록 증권사들의 지속적인 관리도 요청했다.
증권사의 유동성 관리도 강조했다. 이 원장은 금리 상승기에 단기자금 의존도가 높은 증권사가 자금 조달과 운용 기간의 차이에서 발생하는 유동성 위험에 유의해야 한다고 밝혔다. 아울러 "모험자본, 부동산 등 필요한 분야에는 충분한 자금이 적시에 공급될 수 있도록 균형 있게 살펴달라"고 말했다.
간담회에 참석한 증권사 CEO들은 증권산업에 대한 사회적 기대와 책임을 무겁게 받아들이고 있다며 주주환원과 사회공헌을 확대하고 투자자 보호를 CEO가 직접 챙기겠다는 입장을 밝혔다
dconnect@newspim.com