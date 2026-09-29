AI 핵심 요약beta
- 법무부와 공소청이 29일 검사급 인사를 단행했다
- 김남훈·구태연 등 신규 보임과 대규모 전보를 실시했다
- 서울·부산 등 전국 주요 공소청 인사가 대폭 바뀌었다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◇ 공소청 검사급 검사 신규 보임
▲ 법무부 법무실장 김남훈 ▲ 법무연수원 기획부장 구태연
◇ 공소청 검사급 검사 전보
▲ 법무부 형사사법국장 이응철 ▲ 공소청 공공안전부장 최지석 ▲ 공소청 중대범죄부장 박진성 ▲ 대전광역공소청장 김태훈 ▲ 대구광역공소청장 주민철 ▲ 부산광역공소청장 이종혁 ▲ 부산광역공소청 차장검사 홍완희 ▲ 광주광역공소청장 고경순 ▲ 수원광역공소청 차장검사 장혜영 ▲ 서울중앙지방공소청장 박철우 ▲ 서울동부지방공소청장 서정민 ▲ 서울남부지방공소청장 성상헌 ▲ 서울북부지방공소청장 차순길 ▲ 서울서부지방공소청장 김향연 ▲ 의정부지방공소청장 문현철 ▲ 인천지방공소청장 박성민 ▲ 수원지방공소청장 김봉현 ▲ 춘천지방공소청장 유광렬 ▲ 대전지방공소청장 김도완 ▲ 청주지방공소청장 민경호 ▲ 대구지방공소청장 정지영 ▲ 부산지방공소청장 김남순 ▲ 울산지방공소청장 이준범 ▲ 창원지방공소청장 임승철 ▲ 광주지방공소청장 김종우 ▲ 전주지방공소청장 이정렬 ▲ 제주지방공소청장 신대경
◇ 법무부
▲ 법무심의관 김태헌 ▲ 형사사법총괄과장 나하나 ▲ 형사사법총괄과 검사 임하나 ▲ 형사사법총괄과 검사 김민수 ▲ 형사사법총괄과 검사 홍석원 ▲ 형사사법총괄과 검사 구자원 ▲ 형사기획과장 조재철 ▲ 형사기획과 검사 한웅세 ▲ 형사기획과 검사 김진규 ▲ 공공형사과장 박지훈 ▲ 공공형사과 검사 박상환 ▲ 공공형사과 검사 양효승 ▲ 국제형사과장 이지연 ▲ 국제형사과 검사 황익진 ▲ 국제형사과 검사 최선희 ▲ 형사법제과장 최형규 ▲ 형사법제과 검사 김동직 ▲ 형사법제과 검사 김진영
◇ 공소청
▲ 법과학기획관 신승희 ▲ 법과학감정담당관 허용준 ▲ 첨단·심리분석담당관 선현숙 ▲ 디지털포렌식시스템담당관 김석훈 ▲ 정책기획담당관 이건표 ▲ 형사정책담당관 나영욱 ▲ 정보통신담당관 김은정 ▲ 국제협력담당관 최소연 ▲ 형사2과장 김윤정 ▲ 형사3과장 허정은 ▲ 특별사법경찰협력과장 이경화 ▲ 안보과장 장영일 ▲ 선거과장 최용보 ▲ 노동과장 홍희영 ▲ 중대범죄1과장 김진호 ▲ 중대범죄2과장 정선제 ▲ 중대범죄3과장 서정화 ▲ 범죄수익환수과장 김성태
◇ 서울광역공소청
▲ 형사부장 정지은
◇ 서울중앙지방공소청
▲ 제2차장 김태훈 ▲ 제3차장 이승형 ▲ 부부장 장은희 ▲ 불송치심사1부장 이시전 ▲ 불송치심사2부장 김정옥 ▲ 형사6부장 정유선 ▲ 공판·송무1부장 김은경 ▲ 공판·송무2부장 박종선 ▲ 여성·아동범죄전담1부장 정희선 ▲ 여성·아동범죄전담2부장 박지나 ▲ 공공·형사1부장 윤수정 ▲ 공공·형사2부장 김형원 ▲ 공판·송무3부장 김효진 ▲ 공판·송무4부장 정수정 ▲ 중대범죄기소1부장 국원 ▲ 중대범죄기소2부장 이상혁 ▲ 중대범죄기소3부장 김진용 ▲ 중대범죄기소4부장 나희석 ▲ 중대범죄기소5부장 박경택 ▲ 중대범죄기소6부장 용태호 ▲ 범죄수익환수부장 소정수 ▲ 공판·송무5부장 심형석 ▲ 부부장 안창주 ▲ 부부장 윤석환
◇ 서울동부지방공소청
▲ 불송치심사부장 정영서 ▲ 형사5부장 이정호 ▲ 여성·아동범죄전담부장 김정화 ▲ 중대범죄기소1부장 이한울 ▲ 중대범죄기소2부장 이태순 ▲ 공판·송무부장 최하연 ▲ 부부장 이세종
◇ 서울남부지방공소청
▲ 불송치심사부장 김태겸 ▲ 형사2부장 정혁준 ▲ 여성·아동범죄전담부장 이주현 ▲ 공공·형사부장 전철호 ▲ 중대범죄기소1부장 신동환 ▲ 중대범죄기소2부장 김민구 ▲ 중대범죄기소3부장 김용제 ▲ 공판·송무부장 김정은 ▲ 부부장 정성두
◇ 서울북부지방공소청
▲ 불송치심사부장 김상문 ▲ 형사4부장 우만우 ▲ 여성·아동범죄전담부장 김지영 ▲ 중대범죄기소부장 한지혁 ▲ 공판·송무부장 이태협 ▲ 부부장 이근정
◇ 서울서부지방공소청
▲ 불송치심사부장 신기련 ▲ 형사4부장 소재환 ▲ 여성·아동범죄전담부장 왕선주 ▲ 중대범죄기소부장 신희영
◇ 의정부지방공소청
▲ 불송치심사부장 박순애 ▲ 형사3부장 박영식 ▲ 중대범죄기소부장 김소현
◇ 고양지청
▲ 차장 박성민 ▲ 공판·송무부장 박일규 ▲ 부부장 장아량
◇ 인천지방공소청
▲ 차장 임삼빈 ▲ 불송치심사부장 유병국 ▲ 형사1부장 김해중 ▲ 형사2부장 윤원일 ▲ 형사3부장 장유강 ▲ 형사4부장 임두환 ▲ 형사5부장 방준성 ▲ 여성·아동범죄전담부장 이준희 ▲ 공공·형사부장 전수진 ▲ 중대범죄기소부장 성두경 ▲ 공판·송무부장 김민정 ▲ 공판·환수부장 이종혁 ▲ 부부장 김희주
◇ 부천지청
▲ 공판·송무부장 김지은
◇ 수원지방공소청
▲ 불송치심사부장 오미경 ▲ 형사2부장 윤국권 ▲ 여성·아동범죄전담부장 오민재 ▲ 공공·형사부장 황선옥 ▲ 중대범죄기소1부장 윤인식 ▲ 중대범죄기소2부장 조수영 ▲ 중대범죄기소3부장 김희연 ▲ 공판·송무부장 양익준 ▲ 공판·환수부장 박은혜
◇ 성남지청
▲ 공판·송무부장 최한나
◇ 평택지청
▲ 지청장 서효원
◇ 안산지청
▲ 공판·송무부장 김유나 ▲ 부부장 조상규
◇ 대전지방공소청
▲ 불송치심사부장 황정임 ▲ 여성·아동범죄전담부장 장세진 ▲ 공공·형사부장 전영우 ▲ 중대범죄기소1부장 황윤재 ▲ 중대범죄기소2부장 허윤희 ▲ 중대범죄기소3부장 정우준 ▲ 공판·송무부장 이지은
◇ 천안지청
▲ 부부장 김민정
◇ 청주지방공소청
▲ 형사2부장 최희정 ▲ 중대범죄기소부장 유시동
◇ 대구지방공소청
▲ 차장 조석규 ▲ 불송치심사부장 배상윤 ▲ 형사1부장 박석용 ▲ 형사2부장 최정민 ▲ 형사3부장 김미수 ▲ 여성·아동범죄전담부장 전세정 ▲ 공공·형사부장 장욱환 ▲ 중대범죄기소부장 강명훈 ▲ 공판·송무부장 김도형
◇ 부산지방공소청
▲ 차장 권성희 ▲ 불송치심사부장 천헌주 ▲ 형사1부장 유정현 ▲ 형사2부장 김수민 ▲ 형사3부장 김경목 ▲ 여성·아동범죄전담부장 이은윤 ▲ 공공·형사부장 오상연 ▲ 중대범죄기소1부장 김치훈 ▲ 중대범죄기소2부장 하준호 ▲ 범죄수익환수부장 최상훈 ▲ 공판·송무부장 최유리
◇ 부산동부지청
▲ 형사3부장 고영하
◇ 울산지방공소청
▲ 형사2부장 한대웅 ▲ 여성·아동범죄전담부장 김지아 ▲ 중대범죄기소부장 오진세
◇ 창원지방공소청
▲ 중대범죄기소부장 박성진
◇ 광주지방공소청
▲ 불송치심사부장 이유현 ▲ 여성·아동범죄전담부장 서혜선 ▲ 공공·형사부장 황진아 ▲ 중대범죄기소부장 정성헌 ▲ 공판·송무부장 정우성
◇ 순천지청
▲ 형사2부장 임은정
◇ 전주지방공소청
▲ 중대범죄기소부장 장태형
◇ 군산지청
▲ 지청장 서영배
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