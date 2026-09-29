넥써쓰, 원스토어 100% 자회사 편입

AI 핵심 요약beta
- 넥써쓰는 29일 이사회에서 원스토어 완전자회사 편입을 결의했다
- 넥써쓰는 원스토어 지분 95.88%를 확보해 교환 절차를 추진했다
- AI·블록체인과 결제 인프라 결합해 플랫폼 경쟁력 강화 방침이다
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 넥써쓰는 29일 이사회를 열고 원스토어를 완전자회사로 편입하기 위한 주식 포괄적 교환을 결의했다.
넥써쓰는 지난 6월 SK스퀘어와 네이버로부터 원스토어 지분 89.03%를 인수한 후 이달 KT와 LG유플러스 보유 지분을 추가로 확보해 지분율을 95.88%로 높였다. 이번 주식교환으로 잔여 지분까지 취득하면 원스토어는 넥써쓰의 100% 자회사가 된다.
넥써쓰는 원스토어의 앱마켓과 디지털 콘텐츠 유통 역량에 자사의 AI·블록체인 기술과 결제 인프라를 결합해 플랫폼 경쟁력을 강화할 방침이다.
원스토어는 게임 거래액 기준 국내 2위 앱마켓이다. 지난달 31일 122개국을 대상으로 '원스토어 글로벌'을 출시했으며 현재 1000종 이상의 콘텐츠를 확보하고 있다.
텐센트와 협력해 설치 없이 실행되는 미니게임 서비스 '원플레이'를 운영 중이며 앱마켓 최초로 AI 창작 게임 전문관을 신설했다.
장현국 넥써쓰 대표는 "원스토어는 AI·블록체인 게임 플랫폼이라는 큰 퍼즐의 가장 중심이 되는 조각"이라며 "넥써쓰의 AI·블록체인 인프라와 원스토어의 앱 배포·결제 역량을 하나로 합쳐 글로벌 게임 유통과 결제, 온체인 인프라가 한 구조 안에서 구현되는 플랫폼을 완성해 나가겠다"고 말했다.
origin@newspim.com