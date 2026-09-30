선관위 특검 "대통령 SNS 문건 내용·경위 알지 못해…독립적 수사"

AI 핵심 요약beta
- 이태한 특검팀이 30일 SNS 공개 문건과의 관련성을 부인했다
- 김진우 특검보는 기재 내용과 경위를 알지 못한다고 밝혔다
- 특검팀은 정치적 고려 없이 법과 원칙으로 수사하겠다고 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 선거관리위원회의 각종 의혹을 수사하는 이태한 특별검사팀이 이재명 대통령이 사회관계망서비스(SNS)에 공개한 '일일종합상황보고' 문건에 특검팀 관련 내용이 포함된 것을 두고 "해당 기재 내용과 그 경위를 알지 못한다"고 밝혔다.
김진우 선관위 특검보는 30일 언론 공지를 통해 이같이 밝히며 "특검팀은 오직 법과 원칙에 따라 독립적으로 수사하고 있다"고 강조했다.
이어 "앞으로도 어떠한 정치적 고려 없이 독립적으로 수사에 임할 것임을 다시 한번 알려드린다"고 덧붙였다.
앞서 이 대통령이 지난 29일 자신의 SNS에 공개한 일일종합상황보고 문건 일부에 '선관위 특검'과 '올림픽공원 핸드볼경기장 내 투표용지 재검표'로 추정되는 문구가 노출되면서 대통령실이 특검 수사 상황을 보고받은 것 아니냐는 야권의 문제 제기가 나왔다. 문건 오른쪽 상단에는 '대외비'라고 적혀 있었다.
이에 청와대는 대통령이 선관위 특검 수사 상황을 보고받았다는 주장은 사실이 아니라고 반박했다. 해당 내용은 특검이 투표용지 검증을 연기하면서 집회 참가자와의 마찰 우려가 해소됐다는 경찰청의 치안상황보고에 기초한 것으로, 특검 수사 상황과는 무관하다고 청와대는 설명했다.
hong90@newspim.com