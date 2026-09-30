우리금융, 차기 우리은행장 선임 착수…경영승계 절차 강화

AI 핵심 요약beta
- 우리금융지주가 30일 차기 우리은행장 경영승계 절차를 시작했다
- 은행 임추위에 외부기관 검증을 넣어 후보 평가를 강화했다
- 세부 기준도 정비해 공정성과 객관성을 높이기로 했다
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후보 평가 기준 구체화해 공정성·객관성 제고
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 =우리금융그룹이 차기 우리은행장 선임을 위한 경영승계 절차에 돌입하면서 외부 전문기관의 경영성과 검증을 도입하는 등 후보 평가 체계를 한층 강화한다.
우리금융지주(회장 임종룡)는 30일 자회사대표이사후보추천위원회(자추위)를 열고 은행장 경영승계 절차를 공식적으로 시작했다고 밝혔다.
우리금융 자추위는 그동안 은행장 등 주요 자회사 최고경영자(CEO) 선임 과정 전반을 점검해왔으며, 이번 승계 절차부터 은행 임원후보추천위원회(임추위)의 역할을 확대하는 방향으로 제도를 손질하기로 했다.
우선 은행 임추위 단계에서 후보자의 경영성과를 별도로 점검하는 절차를 신설한다. 평가 과정에는 외부 전문기관도 참여한다. 내부 평가에만 의존하지 않고 외부의 시장 관점까지 반영해 후보자의 경영성과와 역량을 다각도로 검증하겠다는 취지다.
은행장 선임 과정에서 적용할 세부 기준과 절차도 보다 명확하게 정비한다. 경영승계의 주요 단계별 평가 기준과 진행 절차를 사전에 마련해 후보자 검증과 최종 선임 과정에서 공정성과 객관성을 높인다는 방침이다.
우리금융 자추위 관계자는 "은행장을 비롯한 자회사 대표 선임은 우리금융의 미래를 좌우할 수 있는 중요한 의사결정"이라며 "한층 강화된 경영승계 절차를 충실하게 운영해 경영능력을 갖춘 적임자를 대표로 선임할 계획"이라고 말했다.
peterbreak22@newspim.com