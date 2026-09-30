로빈후드, 주말에도 美 주식 24시간 거래…AI가 자동매매까지

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내년 일부 美 주식 24시간·주 7일 거래

개인 맞춤형 AI 에이전트로 자동매매 지원

암호화폐 무기한 선물도 도입…주가 3% 상승

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국 온라인 증권거래 플랫폼 로빈후드가 내년부터 주말을 포함해 일부 미국 주식을 24시간 거래할 수 있도록 한다.

인공지능(AI)이 투자자를 대신해 거래하는 자동매매 도구와 암호화폐 무기한 선물도 도입한다. 수수료 없는 주식 거래로 성장한 로빈후드가 헤지펀드와 대형 금융회사들이 주로 활용했던 투자 도구를 개인투자자에게 제공하며 적극적인 투자자 잡기에 나선 것이다.

로빈후드는 29일(현지시간) 미국 텍사스주 휴스턴에서 열린 'HOOD 서밋(HOOD Summit)'에서 거래시간 확대와 AI 기반 자동매매, 암호화폐 무기한 선물 등 신규 서비스를 공개했다.

이 같은 소식에 로빈후드 주가는 30일 장 초반 3% 상승했다.

로빈후드 로고 [사진=로이터 뉴스핌]

◆ 주말에도 美 주식 거래…24/5에서 24/7로

로빈후드는 내년부터 일부 미국 주식의 거래시간을 주말까지 확대해 24시간·주 7일(24/7) 거래를 지원할 계획이다.

현재 로빈후드는 2023년 도입한 '24/5' 서비스를 통해 미 동부시간 기준 일요일 오후 8시부터 금요일 오후 8시까지 거래를 지원하고 있다. 이를 주말까지 확대해 사실상 일주일 내내 미국 주식을 거래할 수 있도록 하겠다는 것이다.

로빈후드의 이번 전략은 더 많은 적극적 투자자를 끌어들이기 위한 것이다. 개인투자자 대상 증권사들의 경쟁이 낮은 거래 수수료에서 벗어나 얼마나 오랫동안 시장에 접근할 수 있는지, 얼마나 빠르게 거래할 수 있는지, 거래를 얼마나 자동화할 수 있는지를 둘러싼 경쟁으로 옮겨가고 있다는 분석이다.

블라드 테네브 로빈후드 최고경영자(CEO)는 "우리는 과거 헤지펀드와 대형 은행, 퀀트 회사들만 이용할 수 있었던 도구를 제공함으로써 로빈후드를 전 세계 적극적인 투자자들에게 가장 좋은 장소로 만들고 있다"고 말했다.

◆ "AI가 24시간 투자"…개인용 자동매매 에이전트 도입

로빈후드는 이용자가 직접 자신만의 AI 에이전트를 만들 수 있는 AI 기반 자동매매 도구도 공개했다.

투자자가 AI 에이전트에 자신의 투자 전략을 설정하면 거래 과정의 일부를 자동화해 24시간 돌아가는 투자 전략을 구사할 수 있도록 하겠다는 구상이다. 로빈후드가 올해 초 선보인 '에이전트형 거래(agentic trading)'를 한 단계 확대한 것이다.

테네브 CEO는 대부분의 금융시장이 약 20년 전 전자화됐고 현재 알고리즘이 거래소 거래량의 상당 부분을 차지하고 있지만 인간 투자자의 전략이 사라지지는 않을 것으로 전망했다.

그는 CNBC와의 인터뷰에서 "100% 자동화되는 일은 없을 것이라고 생각하지만 새로운 능력의 영역을 열어준다"며 "AI 도구와 같은 새로운 기능이 등장할 때마다 트레이더와 시장 참가자들이 경쟁할 수 있는 새로운 영역이 만들어진다"고 말했다.

◆ 암호화폐 무기한 선물까지…코인베이스·슈왑과 경쟁

로빈후드는 암호화폐 무기한 선물(perpetual futures)도 자사 앱에서 거래할 수 있도록 할 계획이다.

암호화폐 무기한 선물은 투자자가 실제 암호화폐를 보유하지 않고도 레버리지를 활용해 가격 움직임에 투자할 수 있는 파생상품이다.

로빈후드가 주식 거래를 넘어 파생상품과 암호화폐, AI 자동매매까지 영역을 확대하면서 경쟁 상대도 넓어지고 있다.

암호화폐 전문 플랫폼 코인베이스(Coinbase)는 파생상품과 다른 금융상품으로 사업을 확대하고 있다. 전통 증권사 찰스슈왑(Schwab)도 올해 씽크오어스윔(thinkorswim) 플랫폼에서 일부 암호화폐 선물에 대한 24시간·주 7일 거래를 도입했다.

수수료 없는 주식 거래를 앞세워 성장했던 로빈후드가 이제 '언제든 거래할 수 있는 시장'과 'AI가 대신 거래하는 투자 환경'을 앞세워 코인베이스와 전통 증권사 모두를 상대로 경쟁 영역을 넓히고 있다.

koinwon@newspim.com