전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.09.30 (수) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
글로벌·중국 미국·북미

속보

더보기

"이란, 호르무즈 영향력 잃고 있다"… 원유 수송 전쟁 전 80% 회복

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 이란이 29일 호르무즈 해협 영향력 약화가 뚜렷해졌다.
  • 미군 호위에 걸프 산유국 수송량이 전쟁 전 80% 회복했다.
  • 재고 감소와 유조선 공격 우려로 유가 불안은 이어졌다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

美 해군 호위 속 하루 1310만배럴 통과
우회 물량 합친 중동 원유 수출은 전쟁 전 98%
사우디도 원유 다시 호르무즈로… 이란 봉쇄 영향력 약화

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 이란이 세계 원유 수송의 핵심 길목인 호르무즈 해협에 대한 영향력을 잃고 있다는 분석이 나왔다.

CNN은 29일(현지시간) 미 해군의 지원을 등에 업은 걸프 산유국들이 호르무즈 해협을 통한 원유 수송을 빠르게 늘리면서 해협 통항량이 전쟁 이전의 80% 가까이 회복했다고 보도했다. 우회 수송까지 포함한 중동 전체 원유 흐름은 전쟁 전의 98% 수준까지 돌아왔다.

해상 데이터 분석업체 케이플러(Kpler)에 따르면 지난주 호르무즈 해협을 통과한 원유와 석유제품은 하루 평균 1310만배럴로 집계됐다. 전쟁 발발 전 하루 1710만배럴의 약 77% 수준이다.

맷 스미스 케이플러 원자재 리서치 책임자는 "이처럼 많은 물량이 해협을 통과하고 있다는 점을 고려하면 이란이 호르무즈 해협에 대한 영향력을 잃고 있다는 것이 분명하다"고 말했다.

호르무즈 해협을 통과하는 물량뿐 아니라 우회 수송까지 합치면 중동산 원유 흐름은 사실상 전쟁 이전 수준을 회복했다. JP모간에 따르면 중동 전체 원유 수송량은 전쟁 이전의 98%까지 회복했다.

이란 국기와 호르무즈 해협 선박. [사진=블룸버그]

◆ 美 해군 호위에 사우디까지 복귀…호르무즈 원유 수송 급회복

원유 수송이 빠르게 회복된 데는 미군의 지원이 결정적인 역할을 했다. 군의 호위를 받는 셔틀 선박들이 은밀한 '다크(dark)' 방식으로 호르무즈 해협을 통과하면서 지난 두어 달 동안 중동 산유국의 원유 수송량이 크게 늘었다.

사우디아라비아산 원유가 다시 호르무즈 해협을 이용하기 시작한 것도 영향을 미쳤다. 사우디는 전쟁 이후 상당량의 원유를 동서(East-West) 송유관을 통해 홍해로 우회시켜 왔다. 하지만 이달 초 이란의 지원을 받는 후티 반군이 이 송유관을 공격하면서 홍해로 향하던 하루 약 700만배럴의 원유 수송이 일시적으로 중단됐다. 이 가운데 절반 이상은 호르무즈 해협을 피해 우회하던 물량이었다.

사우디는 이후 일부 원유를 다시 호르무즈 해협으로 돌렸다. 케이플러에 따르면 최근 위성사진에서는 사우디 서부 해안의 핵심 항구인 얀부와 알 무아지즈의 7개 선석이 모두 운영되는 모습도 포착됐다. 이는 동서 송유관의 수송 능력 역시 다시 확대되고 있음을 시사한다.

결국 이란이 호르무즈 해협을 통한 원유 수송을 압박해 확보하려 했던 영향력이 약해지는 모습이다. 걸프 산유국들이 미군의 지원 아래 해협을 통한 수송을 확대하는 동시에 홍해로 향하는 우회 수송망까지 복구하면서 중동산 원유가 다시 국제시장으로 흘러나오고 있기 때문이다.

◆ 원유 재고 20억배럴 감소…JP모건 "최종 국면 모델링 못해"

다만 현재의 수송 체계가 얼마나 오래 지속될 수 있을지는 여전히 불투명하다.

JP모간에 따르면 이란 전쟁 이후 전 세계 원유 재고는 약 20억배럴 감소했다. 송유관을 이용한 우회 수송과 미군 지원 아래 이뤄지는 셔틀 운송, 걸프 지역 이외 국가들의 증산, 글로벌 원유 수요 감소 등이 공급 충격을 완화했지만 재고 감소 자체는 계속되고 있다.

재고에서 빠져나가는 원유가 새로 채워지는 물량보다 많은 상황이 이어질 경우 결국 재고만으로 수요를 충족할 수 없는 시점이 올 수 있다. 이 경우 수요를 억제할 정도로 유가가 추가 상승해야 시장의 수급 균형이 맞춰질 수 있다는 분석이다.

나타샤 카네바 JP모간 글로벌 원자재 전략 책임자는 최근 고객들에게 보낸 보고서에서 "이란 분쟁이 시작된 이후 처음으로 우리는 기본 시나리오를 갖고 있지 않다"며 "최종 국면을 어떻게 모델링해야 할지 알 수 없다"고 밝혔다.

카네바는 이제 핵심은 전쟁이 얼마나 오래 지속되느냐가 아니라 시장이 실물 원유 수요를 얼마나 오랫동안 충족할 수 있느냐라고 분석했다. 호르무즈 해협 문제가 근본적으로 해결되지 않는 한 전 세계 원유 재고가 얼마나 오래 버틸 수 있느냐가 관건이라는 것이다.

실제 국제유가는 9월 내내 배럴당 90달러를 웃돌았고 대부분의 기간 동안 100달러 이상에서 거래됐다. 휘발유 가격도 전쟁 발발 이후 최고 수준에 근접했고, 디젤 가격은 이달 초 종전 최고치를 넘어 갤런당 6달러를 크게 웃돌았다.

원유 수송 회복이 휘발유와 디젤 등 정제제품으로까지 이어진 것은 아니다. JP모간에 따르면 중동산 정제 석유제품 수출은 여전히 전쟁 이전의 58% 수준에 불과하다. 원유 수송량이 크게 회복됐음에도 휘발유와 디젤 공급에는 상당한 제약이 남아 있다는 의미다.

최근 원유시장은 실제 공급량뿐 아니라 미·이란 간 평화협상 가능성에도 민감하게 반응하고 있다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 전쟁 기간 이란과 호르무즈 해협 재개방을 위한 합의가 임박했다는 취지의 발언을 반복하면서 실제 원유 공급량의 변화보다 유가에 더 큰 영향을 미치기도 했다.

하지만 원유 수송량 회복을 호르무즈 해협의 안전성이 높아졌다는 의미로 해석해서는 안 된다는 지적도 나온다.

카네바는 "통항량 증가를 안전성이 개선됐다는 의미로 오해해서는 안 된다"며 "오히려 지속적인 위험 속에서도 운영할 수 있는 원유업계의 능력이 높아지고 있다는 의미"라고 말했다.

실제로 유조선 보험료는 여전히 이례적으로 높은 수준이다. 보험업계는 선령 5~10년인 대형 유조선의 가치를 약 1억5000만달러로 평가하고 있다. 새 유조선 한 척을 건조하는 비용인 약 1억3500만달러보다도 높은 수준이다.

미 해군의 봉쇄로 자국산 원유를 호르무즈 해협을 통해 수출하기 어려워진 이란은 걸프 지역을 통과하는 유조선에 대한 공격을 강화하고 있다.

스미스는 "이란이 선박의 통항을 억제하려 하면서 유조선 공격이 늘어난 것은 놀라운 일이 아니다"라며 "이란이 호르무즈 해협에 대한 영향력을 되찾으려 하는 만큼 이런 상황은 계속될 것으로 예상해야 한다"고 말했다.

결국 이란의 압박에도 호르무즈 해협의 원유 수송량은 전쟁 이전의 80% 가까이 회복했고, 우회 수송을 포함한 중동 전체 원유 흐름은 98%까지 정상화됐다. 그러나 이를 떠받치는 미군의 부담이 갈수록 커지는 데다 원유 재고 감소와 유조선 공격 위험도 여전하다. 이란이 약화된 호르무즈 해협에 대한 영향력을 다시 확보할 수 있을지, 현재의 원유 수송 체제가 얼마나 오래 유지될지가 향후 국제유가의 핵심 변수로 떠오르고 있다.

koinwon@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
메타, '뮤즈' 기업용으로 확대 [서울=뉴스핌] 고인원 기자= 개인용 인공지능(AI) 에이전트 '뮤즈(Muse)'로 흥행에 성공한 메타(META)가 기업 시장으로 보폭을 넓힌다. 슬랙과 줌, 아사나 등 기업들이 이미 사용하는 업무용 소프트웨어에 뮤즈를 연결해 업무 처리부터 신규 고객 확보까지 맡긴다는 구상이다. 메타는 29일(현지시간) '중소기업용 뮤즈(Muse for Small Business)'를 공개했다. 중소기업용 뮤즈는 아사나, 줌, 인튜이트, 박스, 캔바, 세일즈포스의 슬랙 등과 연동된다. 메타 광고 계정과 업무용 인스타그램·페이스북 프로필에도 연결할 수 있다. 메타는 "뮤즈에 사업 운영이나 신규 고객 확보 같은 목표를 주면 이를 수행한다"고 설명했다. 기업이 별도의 AI 시스템을 구축하지 않고도 기존에 사용하는 업무 도구에 뮤즈를 연결해 각종 작업을 맡길 수 있다는 의미다. 구체적인 가격 정책은 공개하지 않았다. 개인용 뮤즈는 현재 일정 사용량까지 무료로 제공되고, 이를 초과하면 구독료를 내는 방식이다. 오픈AI 로고 이미지 [사진=블룸버그통신] 이번 발표는 메타가 전날 새로운 기업용 플랫폼을 출시하고 이를 이끌 인물로 몽고DB(MDB)의 CJ 데사이 최고경영자(CEO)를 영입한다고 밝힌 데 이어 나왔다. 새 플랫폼에는 뮤즈 에이전트와 비즈니스 에이전트, 코딩 도구 등이 포함될 예정이다. 메타가 개인용 AI에서 기업 시장으로 빠르게 영역을 넓히면서 오픈AI·앤스로픽과의 경쟁도 본격화할 전망이다. 이번 발표는 오픈AI가 개발자 행사를 개최하는 시점에 나왔다. 메타가 우선 겨냥하는 것은 중소기업 시장이다. 회사에 따르면 페이스북을 이용하는 중소기업은 2억곳에 달한다. 이미 확보한 방대한 기업 고객을 뮤즈 이용자로 끌어들일 수 있다는 얘기다. 메타는 "중소기업들은 거의 20년 동안 우리 앱을 이용해 성장해왔다"며 "이들은 아이디어가 부족한 것이 아니라 시간이 부족하다고 말했다"고 밝혔다. 이어 "기업들이 이미 사용하는 도구로 업무를 처리할 수 있도록 중소기업용 뮤즈를 만들었다"고 설명했다. 이번 서비스 확대는 AI를 새로운 수익원으로 키우려는 마크 저커버그 메타 최고경영자(CEO)의 전략과 맞닿아 있다. 그동안 메타 매출의 대부분은 디지털 광고에서 나왔다. 메타는 지난해 AI 인재 확보에도 수십억달러를 쏟아부었다. 대표적으로 스케일AI 창업자 알렉산더 왕을 영입했으며, 왕이 이끄는 조직은 지난 4월부터 '뮤즈 스파크(Muse Spark)' 계열의 AI 모델을 잇달아 공개했다. 저커버그 CEO는 지난주 열린 '메타 커넥트' 행사에서 뮤즈를 자신의 AI 전략의 "핵심(centerpiece)"이라고 표현했다. 개인용 뮤즈의 초기 흥행도 기업 시장 진출에 힘을 싣고 있다. 지난 8일 출시된 뮤즈는 애플 앱스토어 1위에 오르며 챗GPT를 제쳤다. 에버코어의 마크 마하니는 뮤즈 이용자가 향후 6~12개월 안에 1억명에 이를 것으로 전망했다. 뮤즈 흥행에 힘입어 메타 주가는 9월 들어 25% 상승했다. 다만 최근 두 거래일 동안에는 상승분 일부를 반납했다. 전날 메타 주가는 4.79% 하락한 715.62달러로 마감한 뒤 개장 전 거래에서는 0.9%가량 상승했다. koinwon@newspim.com 2026-09-29 20:08
사진
롯데백화점 광고 모델 '제니' 카드 [서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 롯데백화점이 광고 모델을 10년만에 다시 꺼내 들었다. 방한 외국인 특수로 상반기 외국인 매출이 6400억원까지 불어난 국면에서, 상품이나 특정 행사가 아닌 백화점 자체를 알리는 브랜드 광고에 글로벌 아티스트 제니를 앞세운 것이다. 롯데백화점 브랜드 앰배서더로 선정된 제니. [사진= 롯데백화점] 롯데백화점은 제니를 브랜드 앰배서더로 선정하고 10월부터 본격적인 마케팅에 나선다고 29일 밝혔다. 국내는 물론 롯데몰 웨스트레이크 하노이를 포함한 베트남·인도네시아 해외 점포 4곳, 외국인 관광객이 몰리는 인천공항 수하물 수취 구역과 서울역까지 접점을 넓힌다. 롯데백화점이 오랜 기간 모델을 두지 않다가 이번에 다시 꺼낸 것은 고객 구성이 달라졌기 때문으로 풀이된다. 국내 고객 대상 전속모델로는 외국인 비중이 29%까지 커진 본점과 해외 점포를 아우르기 어려워, 해외 인지도를 갖춘 글로벌 아티스트가 필요해졌다는 분석이다. 배경에는 외국인 소비 비중의 급팽창이 있다. 롯데백화점의 올해 1~6월 외국인 매출은 6400억원으로 전년 동기 대비 125% 늘었다. 같은 기간 신세계백화점은 5800억원(120%↑), 현대백화점은 5000억원(112%↑)이었다. 3사 가운데 규모가 가장 크다. 소공동 본점은 2분기 외국인 매출이 전년 동기 대비 120% 늘면서 전체 매출에서 차지하는 비중이 지난해 2분기 17%에서 올해 29%까지 확대됐다. 외국인 유입세도 이어지고 있다. 문화체육관광부에 따르면 올해 1~8월 누적 방한 외국인은 1505만명으로 전년 동기보다 21.6% 늘었고, 관광 분야 카드 소비액은 14조180억원으로 48.5% 증가했다. 이 가운데 베트남은 40만7000명(10.5%↑), 인도네시아는 29만5000명(22.5%↑)이 한국을 찾았다. 두 나라는 롯데백화점이 해외 점포를 운영하는 곳이다. 현지 점포와 국내 공항·서울역 광고에 같은 모델을 쓰는 것은 방한 전 인지도를 방한 후 구매로 연결하겠다는 구상이다. 경쟁사 신세계는 명품관 리뉴얼 효과가 본격화된 본점의 2분기 매출이 전년 동기 대비 77% 늘었고 외국인 매출은 4배가량 증가했다. 신세계 명동 본점은 신세계스퀘어를 통해 BTS 등 K팝 콘텐츠를 선보였고, 현대백화점은 외국인에게 맞춤형 쇼핑 정보를 제공하는 AI 쇼핑 어시스턴트 '헤이디 글로벌'을 도입했다. 정현석 롯데백화점 대표는 "앰배서더가 가진 글로벌 영향력과 롯데백화점의 브랜드 가치를 결합해 전 세계 고객과 소통하는 접점을 넓히고, 글로벌 리테일 시장에서 롯데백화점만의 존재감을 더욱 선명하게 만들어 나가고자 한다"고 밝혔다. 롯데는 하반기 명동 본점과 잠실점을 축으로 타운화에 속도를 내고, 영플라자 외관 초대형 미디어파사드 설치와 외국인 전용 멤버십 등 계열사 연계 마케팅을 확대할 방침이다. 공간 개편에 글로벌 스타의 얼굴을 입혀 브랜드 인지도까지 끌어올리겠다는 계획이다. fineview@newspim.com 2026-09-30 06:22

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동