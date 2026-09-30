한화생명, 애큐온캐피탈 품는다…저축은행 이어 증권에도 2500억 출자

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애큐온캐피탈 지분 50.54% 4400억원에 인수…애큐온저축은행까지 확보

한화저축은행과 합쳐 자산 6.5조…한화투자증권 증자로 종투사 도약 지원

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 한화생명이 애큐온캐피탈을 인수하며 캐피탈·저축은행 사업에 본격 진출한다. 이어 한화투자증권 유상증자에도 참여해 증권사의 자본력을 끌어올리기로 했다. 보험과 증권·자산운용에 여신금융까지 더해 종합금융그룹 체제 구축에 속도를 내는 모습이다.

한화생명은 30일 이사회를 열고 글로벌 사모펀드(PEF) 운용사 EQT가 보유한 애큐온캐피탈 경영권을 인수하는 안건을 의결했다고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 한화생명 63빌딩 [사진=한화생명] 2026.01.28 yunyun@newspim.com

인수는 센트로이드PE와 공동투자 방식으로 추진된다. 한화생명의 취득 후 지분율은 50.54%이며 취득금액은 4400억원이다.

애큐온캐피탈은 애큐온저축은행 지분 100%를 보유하고 있어 이번 거래가 마무리되면 한화생명은 애큐온캐피탈과 애큐온저축은행을 함께 확보하게 된다.

이에 따라 한화생명은 기존 보험과 증권, 자산운용에 여신전문금융업까지 사업 영역을 넓히게 됐다. 개인과 기업 고객을 대상으로 보험·대출·투자를 아우르는 금융 서비스를 제공할 수 있는 기반도 갖추게 된다.

2006년 설립된 애큐온캐피탈은 올해 상반기 기준 총자산 4조6000억원 규모의 중형 캐피탈사다. 금융지주나 대기업 계열에 속하지 않은 독립계 회사로 기업금융과 투자금융, 물적금융 부문에 강점을 갖고 있다.

한화생명은 애큐온캐피탈의 기업금융과 물적금융 역량을 그룹 사업과 연계해 신규 수익원을 확보한다는 계획이다. 고객과 영업 네트워크를 확대하고 비금융 계열사와 협업해 물적금융 사업도 강화할 방침이다.

애큐온캐피탈 역시 한화생명 계열 편입에 따른 신용도 개선을 바탕으로 자금조달 경쟁력을 높일 수 있을 것으로 기대된다. 조달비용이 낮아질 경우 수익성 개선에도 도움이 될 수 있다.

애큐온캐피탈 자회사인 애큐온저축은행은 1972년 설립됐으며 총자산은 약 5조1000억원으로 업계 5위권이다. 서울과 부산을 중심으로 3개 금융센터를 운영하고 있으며 직원 수는 올해 6월 말 기준 약 380명이다.

개인대출을 중심으로 중소기업·개인사업자 대출과 주택담보대출 등을 취급하고 있다. 자체 전산망 기반의 디지털 플랫폼을 활용한 비대면 영업도 강점으로 꼽힌다.

한화생명은 기존 자회사인 한화저축은행과 애큐온저축은행을 연계해 총자산 약 6조5000억원 규모의 저축은행 그룹을 구축한다는 계획이다. 회사 측은 자산 기준 업계 4위 수준으로 올라설 것으로 보고 있다.

영업 지역도 넓어진다. 한화저축은행이 주로 인천·경기를 기반으로 영업해온 가운데 애큐온저축은행의 서울과 부산·울산·경남 지역 네트워크가 더해지면서 수도권과 영남권을 아우르는 영업망을 확보하게 된다.

한화생명은 향후 금융당국 인가 등 관련 절차를 거쳐 애큐온캐피탈 인수를 마무리할 예정이다.

한화생명은 이날 한화투자증권 유상증자 참여도 의결했다. 한화생명과 100% 자회사인 한화자산운용이 각각 2500억원씩 출자해 한화투자증권의 자본확충을 지원한다.

이번 증자는 한화투자증권의 종합금융투자사업자(종투사) 지정을 위한 자본력 확충이 목적이다. 종투사로 지정되면 기업 신용공여 등 기업금융 사업의 범위를 넓힐 수 있다.

한화생명은 한화투자증권의 경쟁력이 강화되면 직·간접적으로 보유한 증권 지분의 투자수익 제고와 함께 사업·투자 포트폴리오 다각화 효과를 기대할 수 있을 것으로 보고 있다.

애큐온캐피탈 인수와 한화투자증권 증자를 통해 한화금융은 보험과 증권, 자산운용에 캐피탈·저축은행까지 갖춘 금융 포트폴리오를 구축하게 된다.

특히 한화투자증권이 종투사로 도약해 기업금융 역량을 확대하고 애큐온캐피탈의 여신 노하우가 결합될 경우 기업 고객에게 자본시장과 여신을 아우르는 금융 서비스를 제공할 수 있게 된다.

애큐온저축은행 편입으로 리테일 금융 접점도 넓어진다. 계열사 간 고객 기반을 연계해 금융상품과 서비스 영역을 확대할 여지도 커질 전망이다.

한화생명 관계자는 "이번 투자는 보험을 넘어 종합금융그룹으로 도약하기 위한 중요한 전환점"이라며 "보험·증권·자산운용·여신금융을 아우르는 한화금융의 밸류체인을 바탕으로 고객에게 더 폭넓은 금융 서비스를 제공하겠다"고 말했다.

yunyun@newspim.com