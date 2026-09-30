美 9월 민간고용 9만명 증가… 시장 예상 '대폭 상회'

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8월 3만6000명서 반등… 예상치 6만8000명 상회

교육·보건 5만5000명 증가 주도… 임금 상승세도 견조

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국의 9월 민간 고용이 시장 예상보다 큰 폭으로 늘었다. 최근 주춤했던 일자리 증가세가 다시 살아나면서 미국 노동시장이 안정되고 있다는 신호로 해석된다.

급여처리업체 ADP는 30일(현지시간) 9월 미국 민간기업 고용이 9만명 증가했다고 밝혔다. 이는 하향 조정된 8월 증가 폭 3만6000명을 크게 웃도는 수준이다. 다우존스가 집계한 시장 예상치 6만8000명도 넘어섰다.

업종별로도 비교적 고른 증가세를 보였다. 서비스 부문에서 5만9000명, 상품 생산 부문에서 3만1000명의 일자리가 각각 늘었다.

임금 상승세도 이어졌다. 기본급은 전년 동월 대비 3.2% 올랐고, 총급여 상승률은 4.7%로 가속했다.

미국의 한 취업 박람회에서 줄을 선 구직자들. [사진=블룸버그]

넬라 리처드슨 ADP 수석 이코노미스트는 "강한 보고서"라며 "3개월간의 둔화 이후 일자리 창출이 반등했고 임금 상승세도 견조하게 유지됐다"고 말했다.

세부 업종별로는 교육·보건 서비스가 5만5000명의 신규 고용을 기록하며 가장 큰 증가 폭을 보였다. 레저·접객업에서는 2만2000명, 제조업에서는 1만7000명, 건설업에서는 1만5000명의 일자리가 각각 늘었다.

반면 일부 업종에서는 고용이 감소했다. 금융활동 부문은 1만6000명 줄었고, 전문·비즈니스 서비스는 1만1000명, 천연자원·광업은 1000명 각각 감소했다.

지역별로는 북동부가 전체 고용 증가를 주도했다. 북동부 지역에서만 5만6000명의 일자리가 늘었다. 기업 규모별로는 직원 50~499명인 중견기업에서 고용이 5만4000명 증가했다.

이번 보고서는 2025년 성장 둔화 우려 이후 미국 노동시장이 대체로 건전한 상태를 유지하고 있다는 연방준비제도(Fed·연준) 당국자들의 판단을 뒷받침했다. 연준 정책 당국자들은 현재 노동시장보다 지속적인 인플레이션을 더 큰 정책 위험으로 보고 있다. 물가 압력이 이어지면서 연준은 이달 초 기준금리를 0.25%포인트 인상했다.

ADP 민간고용은 미 노동부 노동통계국(BLS)이 오는 2일(금요일) 발표하는 비농업 고용보고서에 앞서 노동시장 흐름을 가늠할 수 있는 지표로 꼽힌다.

월가에서는 9월 비농업 부문 고용이 8만4000명 증가할 것으로 예상하고 있다. 전월의 16만2000명 증가보다 크게 둔화한 수준이다. 실업률은 4.1%로 변함이 없을 것으로 전망된다.

koinwon@newspim.com