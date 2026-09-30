전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.09.30 (수) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
글로벌·중국 미국·북미

속보

더보기

뉴욕증시 프리뷰, 주가 선물 약보합…PCE·GDP 앞두고 국채 금리 경계

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 미국 증시 선물은 30일 PCE 대기 속 약세를 보였다.
  • 미 국채 금리는 고공행진하며 10월 금리인상 우려를 키웠다.
  • 보잉은 해군 전투기 계약에 급등했고 마이크론 실적을 주목했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

PCE에 쏠린 시선…10월 금리 인상 확률은 49%
고금리·고유가에 흔들린 9월…S&P·나스닥은 분기 상승 전망
보잉, 200억달러 美 해군 전투기 계약에 상승

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국 주가지수 선물이 9월 마지막 거래일인 30일(현지시간) 약보합 수준에 머물고 있다.

미 국채 금리가 여전히 높은 수준을 유지하는 가운데 투자자들은 미 연방준비제도(Fed·연준)가 선호하는 물가지표인 개인소비지출(PCE) 물가지수와 2분기 국내총생산(GDP) 확정치를 기다리며 관망세를 보이고 있다.

미 동부시간 오전 8시 10분(한국 시간 9시 10분) 기준 다우 E-미니 선물은 5포인트(0.01%) 하락했다. S&P500 E-미니 선물은 보합에 머물고 있으며, 나스닥100 E-미니 선물은 0.14% 내렸다.

미국 뉴욕증권거래소 트레이더 [사진=블룸버그통신]

개장 전 거래에서 대형 기술주와 성장주도 대체로 약세다. ▲아마존(AMZN)과 ▲테슬라(TSLA)가 하락했고, 반도체주 가운데 ▲인텔(INTC)과 ▲AMD(AMD)도 소폭 내렸다.

시장의 가장 큰 부담은 미 국채 금리다. 이날 미 국채 10년물 수익률은 5.236%를 기록해 전날 찍은 2007년 6월 이후 최고 수준에 근접했다. 현재는 5.228%로 오름폭을 일부 반납했다. 전날에는 30년물 국채 수익률도 2002년 6월 이후 최고 수준으로 치솟았으며 이날 현재 5.566%로 밀리고 있다.

국채 금리 급등은 전날 뉴욕 증시에도 부담을 줬다. 다우지수는 100포인트 넘게 하락했고 S&P500지수와 나스닥지수도 각각 0.2%, 0.1% 밀렸다.

인터랙티브 브로커스의 호세 토레스 수석 이코노미스트는 "주식시장이 버티려고 하고 있지만 긴축적인 금융 여건이 약세론자들에게 힘을 실어주고 하락 위험에 대비한 헤지 수요를 높이고 있다"고 말했다.

◆ PCE에 쏠린 시선…10월 금리 인상 확률은 49%

투자자들의 시선은 이날 발표되는 8월 PCE 물가지수에 쏠리고 있다. 로이터와 다우존스가 조사한 이코노미스트들은 PCE 물가지수가 전월 대비 0.3%, 전년 동월 대비 3.7% 상승했을 것으로 예상하고 있다.

트레이시 슈차트 닌자트레이더 수석 이코노미스트는 "인플레이션이 예상보다 훨씬 높게 나온다면 연준은 10월에 사실상 다시 금리를 올릴 수밖에 없을 것"이라며 "특히 원유시장에서 비롯된 인플레이션 압력이 이번 분기 지표에 부담으로 작용했다"고 말했다.

다만 존 윌리엄스 뉴욕 연방준비은행(연은) 총재의 발언은 추가 금리 인상에 대한 시장의 우려를 다소 누그러뜨렸다.

윌리엄스 총재는 전날 "서두를 필요가 없으며 10월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 전에 더 많은 정보를 수집할 시간이 있다"고 말했다.

CME그룹 페드워치에 따르면 시장이 반영하는 10월 0.25%포인트 금리 인상 가능성은 49%로 낮아졌다. 월요일 71%에서 크게 후퇴한 수준이다.

이날에는 2분기 GDP 확정치도 발표된다. 닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재를 포함해 최소 4명의 연준 인사 발언도 예정돼 있어 시장은 향후 통화정책과 관련한 신호에 주목하고 있다.

이란 국기와 호르무즈 해협 선박. [사진=블룸버그]

고금리·고유가에 흔들린 9월…S&P·나스닥은 분기 상승 전망

9월 금융시장은 미·이란 분쟁에 따른 높은 국제유가와 미 국채시장의 극심한 변동성에 시달렸다. 고유가가 인플레이션 우려를 자극하고 국채 금리까지 끌어올리면서 전 세계 위험자산에 부담을 줬다.

이날 국제유가도 상승세를 보이며 11월물 브렌트유 선물 가격은 103달러대에 거래되고 있다. 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물도 90달러선에 거래되고 있다. 

9월 마지막 거래일을 앞둔 미국 증시의 월간·분기 성적은 엇갈리고 있다. S&P500지수와 다우지수는 9월 하락을 기록할 것으로 예상되는 반면 나스닥지수는 1% 넘게 상승한 상태다.

3분기 기준으로는 S&P500지수와 나스닥지수가 각각 약 2% 올라 2개 분기 연속 상승을 향하고 있다. 반면 다우지수는 약 2% 하락할 것으로 예상되며 월간 기준으로도 지난 3월 이후 첫 하락을 기록할 전망이다.

트라이베리엇 리서치의 애덤 파커는 미국 증시에 대해 여전히 긍정적인 시각을 유지하고 있지만 이전보다는 다소 신중해졌다고 밝혔다.

파커는 "미국 주식에 대해 여전히 크게 우려하지 않고 있지만 일주일 전과 비교하면 미국 증시와 위험 감수에 대해 조금 더 부정적으로 변했다"며 정책 불확실성과 데이터센터를 둘러싼 우려 등을 이유로 꼽았다.

이달 초 주요 AI 기업 경영진들이 AI 기술의 잠재적인 실존적 위험을 경고한 것도 올해 월가 상승을 주도했던 AI 관련주 투자 심리를 흔들었다.

다만 ▲메타플랫폼스(META)는 소비자용 '뮤즈(Muse)' AI 에이전트의 인기에 힘입어 9월 약 30% 상승을 기록할 전망이다. 이날 개장 전 거래에서는 0.4% 하락했다.

AI와 반도체주의 다음 시험대는 이날 장 마감 후 예정된 마이크론테크놀로지(MU)의 실적 발표다. 파커는 마이크론에 대해 "주가가 조금이라도 긍정적인 반응을 얻으려면 엄청난 실적을 내놓아야 할 것"이라고 말했다.

보잉 로고 [사진=블룸버그통신]

보잉, 200억달러 美 해군 전투기 계약에 상승

개별 종목 가운데 ▲보잉(BA)은 개장 전 거래에서 2% 넘게 상승했다. 미 국방부가 보잉을 미 해군의 차세대 6세대 F/A-XX 스텔스 전투기 개발업체로 선정한 영향이다.

계약 규모는 200억달러 이상으로, F/A-XX는 현재 미 해군이 운용 중인 F/A-18 슈퍼호넷을 대체할 예정이다. 경쟁에서 보잉에 밀린 ▲노스롭 그루만(NOC)은 3.6% 하락했다.

▲로빈후드마켓츠(HOOD)는 일부 미국 주식을 주말에도 24시간 거래할 수 있도록 하겠다고 발표한 뒤 2.5% 상승했다. ▲콘센트릭스(CNXC)는 3분기 매출이 시장 예상치를 밑돌면서 10% 가까이 급락했다.

 

뉴욕 증시는 이날 PCE 물가지수와 GDP 확정치가 미 국채 금리와 연준의 10월 금리 전망을 어떻게 바꿀지에 따라 방향성을 모색할 것으로 보인다.

koinwon@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
메타, '뮤즈' 기업용으로 확대 [서울=뉴스핌] 고인원 기자= 개인용 인공지능(AI) 에이전트 '뮤즈(Muse)'로 흥행에 성공한 메타(META)가 기업 시장으로 보폭을 넓힌다. 슬랙과 줌, 아사나 등 기업들이 이미 사용하는 업무용 소프트웨어에 뮤즈를 연결해 업무 처리부터 신규 고객 확보까지 맡긴다는 구상이다. 메타는 29일(현지시간) '중소기업용 뮤즈(Muse for Small Business)'를 공개했다. 중소기업용 뮤즈는 아사나, 줌, 인튜이트, 박스, 캔바, 세일즈포스의 슬랙 등과 연동된다. 메타 광고 계정과 업무용 인스타그램·페이스북 프로필에도 연결할 수 있다. 메타는 "뮤즈에 사업 운영이나 신규 고객 확보 같은 목표를 주면 이를 수행한다"고 설명했다. 기업이 별도의 AI 시스템을 구축하지 않고도 기존에 사용하는 업무 도구에 뮤즈를 연결해 각종 작업을 맡길 수 있다는 의미다. 구체적인 가격 정책은 공개하지 않았다. 개인용 뮤즈는 현재 일정 사용량까지 무료로 제공되고, 이를 초과하면 구독료를 내는 방식이다. 오픈AI 로고 이미지 [사진=블룸버그통신] 이번 발표는 메타가 전날 새로운 기업용 플랫폼을 출시하고 이를 이끌 인물로 몽고DB(MDB)의 CJ 데사이 최고경영자(CEO)를 영입한다고 밝힌 데 이어 나왔다. 새 플랫폼에는 뮤즈 에이전트와 비즈니스 에이전트, 코딩 도구 등이 포함될 예정이다. 메타가 개인용 AI에서 기업 시장으로 빠르게 영역을 넓히면서 오픈AI·앤스로픽과의 경쟁도 본격화할 전망이다. 이번 발표는 오픈AI가 개발자 행사를 개최하는 시점에 나왔다. 메타가 우선 겨냥하는 것은 중소기업 시장이다. 회사에 따르면 페이스북을 이용하는 중소기업은 2억곳에 달한다. 이미 확보한 방대한 기업 고객을 뮤즈 이용자로 끌어들일 수 있다는 얘기다. 메타는 "중소기업들은 거의 20년 동안 우리 앱을 이용해 성장해왔다"며 "이들은 아이디어가 부족한 것이 아니라 시간이 부족하다고 말했다"고 밝혔다. 이어 "기업들이 이미 사용하는 도구로 업무를 처리할 수 있도록 중소기업용 뮤즈를 만들었다"고 설명했다. 이번 서비스 확대는 AI를 새로운 수익원으로 키우려는 마크 저커버그 메타 최고경영자(CEO)의 전략과 맞닿아 있다. 그동안 메타 매출의 대부분은 디지털 광고에서 나왔다. 메타는 지난해 AI 인재 확보에도 수십억달러를 쏟아부었다. 대표적으로 스케일AI 창업자 알렉산더 왕을 영입했으며, 왕이 이끄는 조직은 지난 4월부터 '뮤즈 스파크(Muse Spark)' 계열의 AI 모델을 잇달아 공개했다. 저커버그 CEO는 지난주 열린 '메타 커넥트' 행사에서 뮤즈를 자신의 AI 전략의 "핵심(centerpiece)"이라고 표현했다. 개인용 뮤즈의 초기 흥행도 기업 시장 진출에 힘을 싣고 있다. 지난 8일 출시된 뮤즈는 애플 앱스토어 1위에 오르며 챗GPT를 제쳤다. 에버코어의 마크 마하니는 뮤즈 이용자가 향후 6~12개월 안에 1억명에 이를 것으로 전망했다. 뮤즈 흥행에 힘입어 메타 주가는 9월 들어 25% 상승했다. 다만 최근 두 거래일 동안에는 상승분 일부를 반납했다. 전날 메타 주가는 4.79% 하락한 715.62달러로 마감한 뒤 개장 전 거래에서는 0.9%가량 상승했다. koinwon@newspim.com 2026-09-29 20:08
사진
롯데백화점 광고 모델 '제니' 카드 [서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 롯데백화점이 광고 모델을 10년만에 다시 꺼내 들었다. 방한 외국인 특수로 상반기 외국인 매출이 6400억원까지 불어난 국면에서, 상품이나 특정 행사가 아닌 백화점 자체를 알리는 브랜드 광고에 글로벌 아티스트 제니를 앞세운 것이다. 롯데백화점 브랜드 앰배서더로 선정된 제니. [사진= 롯데백화점] 롯데백화점은 제니를 브랜드 앰배서더로 선정하고 10월부터 본격적인 마케팅에 나선다고 29일 밝혔다. 국내는 물론 롯데몰 웨스트레이크 하노이를 포함한 베트남·인도네시아 해외 점포 4곳, 외국인 관광객이 몰리는 인천공항 수하물 수취 구역과 서울역까지 접점을 넓힌다. 롯데백화점이 오랜 기간 모델을 두지 않다가 이번에 다시 꺼낸 것은 고객 구성이 달라졌기 때문으로 풀이된다. 국내 고객 대상 전속모델로는 외국인 비중이 29%까지 커진 본점과 해외 점포를 아우르기 어려워, 해외 인지도를 갖춘 글로벌 아티스트가 필요해졌다는 분석이다. 배경에는 외국인 소비 비중의 급팽창이 있다. 롯데백화점의 올해 1~6월 외국인 매출은 6400억원으로 전년 동기 대비 125% 늘었다. 같은 기간 신세계백화점은 5800억원(120%↑), 현대백화점은 5000억원(112%↑)이었다. 3사 가운데 규모가 가장 크다. 소공동 본점은 2분기 외국인 매출이 전년 동기 대비 120% 늘면서 전체 매출에서 차지하는 비중이 지난해 2분기 17%에서 올해 29%까지 확대됐다. 외국인 유입세도 이어지고 있다. 문화체육관광부에 따르면 올해 1~8월 누적 방한 외국인은 1505만명으로 전년 동기보다 21.6% 늘었고, 관광 분야 카드 소비액은 14조180억원으로 48.5% 증가했다. 이 가운데 베트남은 40만7000명(10.5%↑), 인도네시아는 29만5000명(22.5%↑)이 한국을 찾았다. 두 나라는 롯데백화점이 해외 점포를 운영하는 곳이다. 현지 점포와 국내 공항·서울역 광고에 같은 모델을 쓰는 것은 방한 전 인지도를 방한 후 구매로 연결하겠다는 구상이다. 경쟁사 신세계는 명품관 리뉴얼 효과가 본격화된 본점의 2분기 매출이 전년 동기 대비 77% 늘었고 외국인 매출은 4배가량 증가했다. 신세계 명동 본점은 신세계스퀘어를 통해 BTS 등 K팝 콘텐츠를 선보였고, 현대백화점은 외국인에게 맞춤형 쇼핑 정보를 제공하는 AI 쇼핑 어시스턴트 '헤이디 글로벌'을 도입했다. 정현석 롯데백화점 대표는 "앰배서더가 가진 글로벌 영향력과 롯데백화점의 브랜드 가치를 결합해 전 세계 고객과 소통하는 접점을 넓히고, 글로벌 리테일 시장에서 롯데백화점만의 존재감을 더욱 선명하게 만들어 나가고자 한다"고 밝혔다. 롯데는 하반기 명동 본점과 잠실점을 축으로 타운화에 속도를 내고, 영플라자 외관 초대형 미디어파사드 설치와 외국인 전용 멤버십 등 계열사 연계 마케팅을 확대할 방침이다. 공간 개편에 글로벌 스타의 얼굴을 입혀 브랜드 인지도까지 끌어올리겠다는 계획이다. fineview@newspim.com 2026-09-30 06:22

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동