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해외건설 수주 3.8조로 반등했지만…절반은 기존 공사 '증액'

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  • 지난달 국내 건설사 해외수주액이 28억5000만달러로 늘었다
  • 증액 계약이 실적의 절반가량을 차지해 반등을 이끌었다
  • 올해 누적 수주는 147억4000만달러로 전년보다 60.4% 줄었다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

2026년 8월 해외건설 수주통계
28.5억달러 중 13.5억달러가 증액
신규 일감보다 기존 사업이 실적 떠받쳐

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 지난달 국내 기업의 해외건설 수주액이 반등했지만 실제로는 신규 사업보다 기존 공사의 계약금액 증액 영향이 컸던 것으로 나타났다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

30일 해외건설협회에 따르면 지난달 국내 기업은 44개국에서 28억5000만달러(한화 약 3조8724억원) 규모의 해외건설 사업을 수주했다. 이는 7월 6억400만달러(약 8207억원)보다 371.9% 증가한 규모다.

수주액에는 신규 계약뿐 아니라 기존 사업의 증액·감액 등 변경계약도 함께 반영된다. 실적을 끌어올린 것은 기존 공사의 증액분이었다. 1000만달러(약 135억8750만원) 이상 주요 공사 가운데 증액으로 표시된 계약금액만 약 13억4507만달러(약 1조8276억원)로 월간 전체 수주액의 47.2%에 달했다. 신규 수주만으로 실적이 늘었다고 보기는 어려운 구조다. 

가장 큰 비중을 차지한 것은 삼성E&A의 베트남 삼성전기 SEMV2 프로젝트다. 기존 계약에서 9억5201만달러(약 1조2935억원)가 늘어나 8월 전체 수주액의 3분의 1가량을 차지했다. GS건설의 인도 LG전자 3공장 건설공사도 1억162만달러(약 1381억원)가 증액됐다. 

대우건설의 나이지리아 카두나 정유시설 사업은 8511만달러(약 1156억원), 와리 정유시설 긴급보수공사는 5209만달러(약 708억원)가 각각 늘었다. 모잠비크 LNG 사업에서도 4400만달러(약 598억원)가 추가 비용으로 반영됐다.

신규 대형 프로젝트도 있었다. 두산에너빌리티는 오만에서 미스파 독립발전사업(IPP) 6억6205만달러(약 8996억원)와 두쿰 IPP 3억4682만달러(약 4712억원)를 수주했다. 이에 힘입어 8월 중동 수주액은 10억2000만달러(약 1조3859억원) 수준까지 올라섰다.

올해 전체 흐름은 여전히 부진하다. 1~8월 누적 해외건설 수주액은 147억4000만달러(약 20조280억원)로 지난해 같은 기간 372억4000만달러(약 50조5999억원)보다 60.4% 감소했다. 최근 3년 같은 기간 평균인 257억1000만달러(약 34조9335억원)와 비교해서도 42.7% 적다. 

지역별로는 북미·태평양 수주가 74억6000만달러(약 10조1363억원)로 전체의 50.6%를 차지했다. 반면 중동 수주는 23억1000만달러(약 3조1387억원)로 전년 동기보다 70.2% 줄었다. 공종별로는 산업설비가 107억7000만달러(약 14조6337억원)로 전체의 73.1%에 달했다.

조재용 대한건설정책연구원 부연구위원은 "수주금액뿐만 아니라 수익성 차원에 대해서도 면밀한 관리가 필요하다"며 "글로벌 시장에서 자국 중심주의 산업정책이 일반화돼 가는 가운데 해외 건설 프로젝트에 존재하는 다양한 리스크 관리 방안을 고도화할 필요가 있다"고 말했다.

chulsoofriend@newspim.com

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메타, '뮤즈' 기업용으로 확대 [서울=뉴스핌] 고인원 기자= 개인용 인공지능(AI) 에이전트 '뮤즈(Muse)'로 흥행에 성공한 메타(META)가 기업 시장으로 보폭을 넓힌다. 슬랙과 줌, 아사나 등 기업들이 이미 사용하는 업무용 소프트웨어에 뮤즈를 연결해 업무 처리부터 신규 고객 확보까지 맡긴다는 구상이다. 메타는 29일(현지시간) '중소기업용 뮤즈(Muse for Small Business)'를 공개했다. 중소기업용 뮤즈는 아사나, 줌, 인튜이트, 박스, 캔바, 세일즈포스의 슬랙 등과 연동된다. 메타 광고 계정과 업무용 인스타그램·페이스북 프로필에도 연결할 수 있다. 메타는 "뮤즈에 사업 운영이나 신규 고객 확보 같은 목표를 주면 이를 수행한다"고 설명했다. 기업이 별도의 AI 시스템을 구축하지 않고도 기존에 사용하는 업무 도구에 뮤즈를 연결해 각종 작업을 맡길 수 있다는 의미다. 구체적인 가격 정책은 공개하지 않았다. 개인용 뮤즈는 현재 일정 사용량까지 무료로 제공되고, 이를 초과하면 구독료를 내는 방식이다. 오픈AI 로고 이미지 [사진=블룸버그통신] 이번 발표는 메타가 전날 새로운 기업용 플랫폼을 출시하고 이를 이끌 인물로 몽고DB(MDB)의 CJ 데사이 최고경영자(CEO)를 영입한다고 밝힌 데 이어 나왔다. 새 플랫폼에는 뮤즈 에이전트와 비즈니스 에이전트, 코딩 도구 등이 포함될 예정이다. 메타가 개인용 AI에서 기업 시장으로 빠르게 영역을 넓히면서 오픈AI·앤스로픽과의 경쟁도 본격화할 전망이다. 이번 발표는 오픈AI가 개발자 행사를 개최하는 시점에 나왔다. 메타가 우선 겨냥하는 것은 중소기업 시장이다. 회사에 따르면 페이스북을 이용하는 중소기업은 2억곳에 달한다. 이미 확보한 방대한 기업 고객을 뮤즈 이용자로 끌어들일 수 있다는 얘기다. 메타는 "중소기업들은 거의 20년 동안 우리 앱을 이용해 성장해왔다"며 "이들은 아이디어가 부족한 것이 아니라 시간이 부족하다고 말했다"고 밝혔다. 이어 "기업들이 이미 사용하는 도구로 업무를 처리할 수 있도록 중소기업용 뮤즈를 만들었다"고 설명했다. 이번 서비스 확대는 AI를 새로운 수익원으로 키우려는 마크 저커버그 메타 최고경영자(CEO)의 전략과 맞닿아 있다. 그동안 메타 매출의 대부분은 디지털 광고에서 나왔다. 메타는 지난해 AI 인재 확보에도 수십억달러를 쏟아부었다. 대표적으로 스케일AI 창업자 알렉산더 왕을 영입했으며, 왕이 이끄는 조직은 지난 4월부터 '뮤즈 스파크(Muse Spark)' 계열의 AI 모델을 잇달아 공개했다. 저커버그 CEO는 지난주 열린 '메타 커넥트' 행사에서 뮤즈를 자신의 AI 전략의 "핵심(centerpiece)"이라고 표현했다. 개인용 뮤즈의 초기 흥행도 기업 시장 진출에 힘을 싣고 있다. 지난 8일 출시된 뮤즈는 애플 앱스토어 1위에 오르며 챗GPT를 제쳤다. 에버코어의 마크 마하니는 뮤즈 이용자가 향후 6~12개월 안에 1억명에 이를 것으로 전망했다. 뮤즈 흥행에 힘입어 메타 주가는 9월 들어 25% 상승했다. 다만 최근 두 거래일 동안에는 상승분 일부를 반납했다. 전날 메타 주가는 4.79% 하락한 715.62달러로 마감한 뒤 개장 전 거래에서는 0.9%가량 상승했다. koinwon@newspim.com 2026-09-29 20:08
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롯데백화점 광고 모델 '제니' 카드 [서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 롯데백화점이 광고 모델을 10년만에 다시 꺼내 들었다. 방한 외국인 특수로 상반기 외국인 매출이 6400억원까지 불어난 국면에서, 상품이나 특정 행사가 아닌 백화점 자체를 알리는 브랜드 광고에 글로벌 아티스트 제니를 앞세운 것이다. 롯데백화점 브랜드 앰배서더로 선정된 제니. [사진= 롯데백화점] 롯데백화점은 제니를 브랜드 앰배서더로 선정하고 10월부터 본격적인 마케팅에 나선다고 29일 밝혔다. 국내는 물론 롯데몰 웨스트레이크 하노이를 포함한 베트남·인도네시아 해외 점포 4곳, 외국인 관광객이 몰리는 인천공항 수하물 수취 구역과 서울역까지 접점을 넓힌다. 롯데백화점이 오랜 기간 모델을 두지 않다가 이번에 다시 꺼낸 것은 고객 구성이 달라졌기 때문으로 풀이된다. 국내 고객 대상 전속모델로는 외국인 비중이 29%까지 커진 본점과 해외 점포를 아우르기 어려워, 해외 인지도를 갖춘 글로벌 아티스트가 필요해졌다는 분석이다. 배경에는 외국인 소비 비중의 급팽창이 있다. 롯데백화점의 올해 1~6월 외국인 매출은 6400억원으로 전년 동기 대비 125% 늘었다. 같은 기간 신세계백화점은 5800억원(120%↑), 현대백화점은 5000억원(112%↑)이었다. 3사 가운데 규모가 가장 크다. 소공동 본점은 2분기 외국인 매출이 전년 동기 대비 120% 늘면서 전체 매출에서 차지하는 비중이 지난해 2분기 17%에서 올해 29%까지 확대됐다. 외국인 유입세도 이어지고 있다. 문화체육관광부에 따르면 올해 1~8월 누적 방한 외국인은 1505만명으로 전년 동기보다 21.6% 늘었고, 관광 분야 카드 소비액은 14조180억원으로 48.5% 증가했다. 이 가운데 베트남은 40만7000명(10.5%↑), 인도네시아는 29만5000명(22.5%↑)이 한국을 찾았다. 두 나라는 롯데백화점이 해외 점포를 운영하는 곳이다. 현지 점포와 국내 공항·서울역 광고에 같은 모델을 쓰는 것은 방한 전 인지도를 방한 후 구매로 연결하겠다는 구상이다. 경쟁사 신세계는 명품관 리뉴얼 효과가 본격화된 본점의 2분기 매출이 전년 동기 대비 77% 늘었고 외국인 매출은 4배가량 증가했다. 신세계 명동 본점은 신세계스퀘어를 통해 BTS 등 K팝 콘텐츠를 선보였고, 현대백화점은 외국인에게 맞춤형 쇼핑 정보를 제공하는 AI 쇼핑 어시스턴트 '헤이디 글로벌'을 도입했다. 정현석 롯데백화점 대표는 "앰배서더가 가진 글로벌 영향력과 롯데백화점의 브랜드 가치를 결합해 전 세계 고객과 소통하는 접점을 넓히고, 글로벌 리테일 시장에서 롯데백화점만의 존재감을 더욱 선명하게 만들어 나가고자 한다"고 밝혔다. 롯데는 하반기 명동 본점과 잠실점을 축으로 타운화에 속도를 내고, 영플라자 외관 초대형 미디어파사드 설치와 외국인 전용 멤버십 등 계열사 연계 마케팅을 확대할 방침이다. 공간 개편에 글로벌 스타의 얼굴을 입혀 브랜드 인지도까지 끌어올리겠다는 계획이다. fineview@newspim.com 2026-09-30 06:22

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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