김병주 "젤렌스키, 코미디언 출신이라 쇼를 해…우크라 지원 재검토해야"

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北 포로 송환 공개에 "젤렌스키 '쇼'…배은망덕"

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 김병주 더불어민주당 의원은 30일 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 북한군 포로의 한국 송환 사실을 유엔총회 연설에서 공개한 것을 두고 "코미디언 출신이라 그런지 '쇼'를 한다"고 비판했다.

국회 국방위원회 여당 간사인 김 의원은 이날 당 공식 유튜브 채널 '민주당TV'의 코너 '민티07'에 출연해 "우리가 (우크라이나에) 무기를 안 줄 뿐이지, 인도적 지원 차원에서 여러 가지를 해 왔는데 배은망덕도 이런 배은망덕이 없다"고 말했다.

이재명 대통령이 지난 7월 8일(현지시간) 튀르키예 앙카라 시내의 한 호텔에서 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 정상회담을 앞두고 악수를 하고 있다. [사진=청와대]

김 의원은 "(우크라이나 정부가) 사과하지 않으면, 지금 (인도적 차원에서) 지원하는 것도 재검토해야 한다"고 했다.

김 의원은 북한군 포로 송환을 비공개로 협의한 정부의 대응에 대해서는 긍정적으로 평가했다.

그는 "제네바협약 제13조에 따르면 포로는 대중의 호기심으로부터 보호돼야 한다"며 "만약 포로가 (대중에게) 공개된다면 본인의 신변도 불확실해지고, 더 중요하게는 북한에 있는 본인의 가족이 위기에 빠질 수 있다"고 설명했다.

그러면서 젤렌스키 대통령이 북한군 포로 송환 사실을 공개한 데 대해 "그렇게 외교를 하면 안 되는 것"이라며 "본인의 정치적 입지를 강화하기 위한 것으로 보이는데 우크라이나 내에서도 비판의 목소리가 높다"고 지적했다.

우크라이나 측이 비공개 합의 사실을 부인한 것을 두고도 비판을 이어갔다.

김 의원은 "잘못을 할 수는 있다. 하지만 이렇게 나오고 신뢰를 계속 무너뜨린다면, 신의가 없는 나라에 계속 지원할 필요는 없다"고 말했다.

다만 우크라이나 지원 재검토 주장에 국회 국방위원회 차원의 공감대가 형성됐느냐는 질문에는 "저의 개인적 의견"이라고 선을 그었다.

앞서 젤렌스키 대통령은 지난 23일 유엔 연설에서 러시아를 위해 참전했다가 우크라이나군에 생포된 북한군 포로 2명이 최근 한국으로 인도됐다고 밝혔다.

한국 정부는 우크라이나 측이 북한군 포로 송환 사실을 일방적으로 공개하고 비공개 합의 사실을 부인하자 지난 28일 안드리 베쉬킨 주한 우크라이나 대사대리를 외교부 청사로 초치했다.

chogiza@newspim.com