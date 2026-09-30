HD현대중공업 노사, 밤샘 교섭 끝 임단협 잠정합의

AI 핵심 요약beta
- HD현대중공업 노사가 30일 임단협 잠정합의안을 마련했다.
- 기본급 12만원 인상과 일시금 1100만원+200%를 담았다.
- 노조는 10월 2일 찬반투표를 진행한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
1인당 평균 4056만원 지급 효과
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = HD현대중공업 노사가 14시간에 걸친 밤샘 교섭 끝에 올해 임금 및 단체협약(임단협) 잠정합의안을 마련했다.
30일 조선업계에 따르면 HD현대중공업 노사는 지난 29일 오후 2시부터 울산 본사에서 제22차 교섭을 진행해 이날 새벽 잠정합의안을 도출했다.
합의안에는 기본급 12만원 인상과 격려금 등 일시금 1100만원+200%, 성과급 지급 등이 담겼다. 출산 축하 휴가는 기존 10일에서 20일로 늘리고 장기근속자 포상도 확대한다. 조합원 해고 시 60일 전 예고와 올해 생산기술직 신규 채용에도 합의했다.
회사 측은 기본급 인상과 일시금, 성과급 등을 합친 조합원 1인당 평균 지급 효과를 4056만원으로 추산했다. 지난해 교섭보다 1061만원 늘어난 수준이다.
다만 노조가 요구해온 회사 영업이익의 최소 30%를 성과급 재원으로 활용하는 방안은 합의안에 포함되지 않았다.
노조는 10월 2일 전체 조합원을 대상으로 잠정합의안 찬반투표를 실시한다. 투표자 과반이 찬성하면 올해 임단협은 최종 타결된다.
chanw@newspim.com