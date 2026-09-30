한화투자증권, 최대 9000억원 자본확충

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한화자산운용·한화생명 대상 5000억원 제3자배정 유상증자

신종자본증권 최대 4000억원 발행…종투사 진입 기반 마련

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한화투자증권은 30일 이사회를 열고 재무건전성 제고와 종합금융투자사업자 진입 등을 위한 자본확충을 결의했다고 밝혔다. 자본확충은 5000억원 규모의 제3자배정 유상증자와 최대 4000억원 규모의 신종자본증권 발행으로 추진한다.

유상증자 5000억원은 최대주주인 한화자산운용과 한화자산운용의 모회사인 한화생명을 대상으로 제3자배정 방식으로 진행한다.

이와 함께 사모 영구채 형태의 신종자본증권을 최대 4000억원 규모로 발행할 예정이다. 계획대로 조달이 이뤄질 경우 전체 자본확충 규모는 최대 9000억원이다.

한화투자증권 CI. [사진=한화투자증권]

한화투자증권은 이번 자금 조달을 통해 재무 기반과 사업 운영 여력을 확보하고 종합금융투자사업자 진입을 위한 기반을 마련한다는 계획이다.

확충한 자본은 핵심 사업 부문의 자산 운용과 투자 여력을 확대하는 데 활용할 방침이다. 회사는 이를 통해 수익 기반과 기존 사업 경쟁력을 강화한다는 목표다.

디지털자산 분야에서는 자체 플랫폼 구축과 블록체인 인프라 확보를 위한 전략적 제휴, 글로벌 기업과의 협업 등도 검토할 예정이다.

장병호 한화투자증권 대표이사는 "이번 자본확충은 단순한 외형 성장을 넘어 안정적인 재무 기반을 바탕으로 디지털 금융 혁신을 주도하고 미래 성장 동력을 선제적으로 확보하기 위한 결정"이라며 "한화투자증권은 종합금융투자사업자로 도약해 차별화된 경쟁력을 갖춘 선도 금융사로 자리매김하겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com