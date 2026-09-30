전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.09.30 (수) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
정치 국회·정당

속보

더보기

[농지법 대혼란] 장동혁 "李, 전수조사 집착...특정 세력 위한 것 아닌지 의심"

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 장동혁 국민의힘 대표가 30일 농지 전수조사를 비판했다
  • 이재명 정부의 의도와 태양광 발언에 의문을 제기했다
  • 임이자와 농민들은 투기보다 농촌 현실 해결을 촉구했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"투기 방지 목적이라면 전수조사까지 할 이유 없어"
충주 농지 전수조사 현장 시찰 및 농민들과 간담회

[충주=뉴스핌] 배정원 기자 = 장동혁 국민의힘 대표는 30일 이재명 정부가 추진하는 농지 전수조사를 두고 "특정 세력을 위한 의도가 아니라면 이런 일을 벌여야 할 이유가 없다"며 배경에 의문을 제기했다.

장 대표는 이날 오후 충북 충주시 농협하나로마트 탄금점에서 열린 '농민 수탈 농지 전수조사 현장 간담회'에서 "이재명 대통령이 농지 전수조사에 대해 이해할 수 없을 정도로 지나치게 집착하고 있다고 생각한다"며 이같이 말했다.

[충주=뉴스핌] 배정원 기자 = 장동혁 국민의힘 대표와 임이자 정책위의장 등은 30일 충북 충주 농지 전수조사 현장을 직접 방문했다. 2026.09.30 jeongwon1026@newspim.com

◆장동혁 "투기 방지 목적이면 소수 조사와 단속 통해 막을 수 있어"

장 대표는 정부가 농지 전수조사의 명분으로 내세운 투기 방지에 대해 "그게 목적이라면 농지 중에서 땅값이 상승하는 몇몇 곳만 조사를 통해 충분히 알아낼 수 있고, 단속을 해도 투기를 막을 수 있을 것"이라며 "왜 굳이 이 시점에 농지 전수조사에 집착하는지 의혹을 갖지 않을 수 없다"고 말했다.

장 대표는 농지 전수조사를 통해 비경작 농지가 가려지고 이행강제금이 부과되면 농지를 처분하려는 소유자가 늘면서 결국 농지 가격 하락으로 이어질 것이라고 주장했다.

여기에 전국 농지의 경작 여부와 처분 대상 등에 대한 정보가 축적될 경우, 매물로 나온 농지가 자금력을 갖춘 특정 세력의 집중 매입 대상이 될 수 있다는 우려도 제기했다

장 대표는 "정부가 전국 농지에 대한 데이터를 만들어 놓으면 특정한 목적을 가진 세력이 농지은행보다 조금 높은 가격만 제시해도 농지를 헐값에 계속 사들일 수 있게 된다"며 "지금은 그런 의도가 없다고 해도 그 데이터가 누군가의 손에 넘어간다면 전국의 모든 농지에 대한 사냥이 가능해지는 것"이라고 주장했다.

◆장동혁 "왜 이 시점에 농지 전수조사 집착하는지 의문...태양광 거론도 이해 어려워"

다만 장 대표는 '특정 세력'이 누구인지는 구체적으로 지목하지 않았다. 그는 "특정한 사람을 이야기하는 것은 아니다"라며 "토지 전수조사를 통해 땅값을 낮춰놓고 어떤 땅이 있는지 다 들여다볼 수 있게 된다면 결국 특정 세력이 토지 사냥을 할 수 있는 길을 마련하게 된다는 것"이라고 설명했다.

장 대표는 "왜 이 시점에 이 대통령이 농지 전수조사에 대해서 집착하는지 의문"이라며 "이것은 간단한 문제가 아니라는 게 제 확신이다. 분명 다른 어떤 의도에서 이 농지 전수조사가 이뤄지고 있다는 게 제 확신"이라고 말했다.

또 전날 이재명 대통령이 '농지를 활용해 태양광 농사를 짓는 게 어쩌면 유행이 될 수도 있다'고 발언한 것을 두고도 "그러니 농지 전수조사에 대한 진심을 의심할 수밖에 없다"고 비판했다.

장 대표는 "경자유전(농사짓는 사람만 농지 소유)을 얘기하면서 공직자들과 태양광을 얘기하는 것은 도대체 어떤 관련이 있는지 이해하기 어렵다"고 꼬집었다.

[충주=뉴스핌] 배정원 기자 = 장동혁 국민의힘 대표와 임이자 정책위의장 등은 30일 충북 충주에서 열린 '농민 수탈 농지 전수조사 현장 간담회'에 참석했다. 2026.09.30 jeongwon1026@newspim.com

◆임이자 "농사꾼까지 막으면 안 돼"...이종배 "농업 구조적 어려움 해소가 우선"

임이자 정책위의장도 "농지 투기는 막아야 한다. 그러나 투기꾼을 막겠다고 평생 농사지은 농사꾼까지 막으면 안 된다"며 "이재명 정부는 지금 농촌 현실이 어떤지, 어떤 사정이 있는지 충분히 살펴보지도 않고 조사와 처분부터 강하게 밀어붙였다"고 지적했다.

그러면서 "국민의힘은 투기와 불가피한 사정을 구분하는 기준, 매입·임대 기능 확대, 임차농의 경작 안정, 고령농의 은퇴 지원 등을 꼼꼼히 살펴보겠다"고 말했다.

충주를 지역구로 둔 이종배 의원은 "정부에서 할 일은 생산비를 어떻게 낮추고 보전할 것인지, 인력을 어떻게 차질 없이 공급할 것인지, 농산물을 어떻게 유통 개선해서 제값을 받게 만들 것인지 노력하는 것"이라며 농지 전수조사보다 농업의 구조적인 어려움을 해소하는 것이 우선이라고 강조했다.

간담회에 참석한 농민들은 "여야를 떠나 농업을 정치적으로 이용하지 않았으면 좋겠다"며 "농업의 현실을 이해하고 백년대계를 위해 힘써달라"고 호소했다.

[충주=뉴스핌] 배정원 기자 = 장동혁 국민의힘 대표와 임이자 정책위의장 등은 30일 충북 충주 농지 전수조사 현장을 직접 방문했다. 2026.09.30 jeongwon1026@newspim.com

◆농민들 "농지 팔고 싶어도 매매 안 돼...땅 뺏길까 가장 걱정"

한편 장 대표는 이날 간담회에 앞서 충북 충주시 용두동 일대 임대 농지를 직접 찾아 농지 전수조사로 인한 농민들의 어려움을 청취했다.

한 농민은 "당장 농사를 지어야 하는데 전수조사를 나온다니까 걱정이 되고 땅을 팔고 싶어도 매매가 안 된다"며 "제3자 입장에서는 농사 안 짓는 것처럼 보이는데 나이 든게 죄는 아니지 않느냐"며 하소연했다.

또 다른 농민은 "전에는 타지에서도 와서 땅을 사겠다고 했는데 지금은 전혀 없다"며 "팔려고 해도 팔 수도 없고 이러다 땅 뺏기는 거 아닌가 그게 제일 걱정"이라고 말했다.

장 대표는 "오늘 듣고 끝내지 않겠다"며 "정책위의장과 함께 농업정책 전반을 논의하기 위해 농민들을 다시 국회로 초청해 간담회를 열겠다"고 약속했다. 

jeongwon1026@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
메타, '뮤즈' 기업용으로 확대 [서울=뉴스핌] 고인원 기자= 개인용 인공지능(AI) 에이전트 '뮤즈(Muse)'로 흥행에 성공한 메타(META)가 기업 시장으로 보폭을 넓힌다. 슬랙과 줌, 아사나 등 기업들이 이미 사용하는 업무용 소프트웨어에 뮤즈를 연결해 업무 처리부터 신규 고객 확보까지 맡긴다는 구상이다. 메타는 29일(현지시간) '중소기업용 뮤즈(Muse for Small Business)'를 공개했다. 중소기업용 뮤즈는 아사나, 줌, 인튜이트, 박스, 캔바, 세일즈포스의 슬랙 등과 연동된다. 메타 광고 계정과 업무용 인스타그램·페이스북 프로필에도 연결할 수 있다. 메타는 "뮤즈에 사업 운영이나 신규 고객 확보 같은 목표를 주면 이를 수행한다"고 설명했다. 기업이 별도의 AI 시스템을 구축하지 않고도 기존에 사용하는 업무 도구에 뮤즈를 연결해 각종 작업을 맡길 수 있다는 의미다. 구체적인 가격 정책은 공개하지 않았다. 개인용 뮤즈는 현재 일정 사용량까지 무료로 제공되고, 이를 초과하면 구독료를 내는 방식이다. 오픈AI 로고 이미지 [사진=블룸버그통신] 이번 발표는 메타가 전날 새로운 기업용 플랫폼을 출시하고 이를 이끌 인물로 몽고DB(MDB)의 CJ 데사이 최고경영자(CEO)를 영입한다고 밝힌 데 이어 나왔다. 새 플랫폼에는 뮤즈 에이전트와 비즈니스 에이전트, 코딩 도구 등이 포함될 예정이다. 메타가 개인용 AI에서 기업 시장으로 빠르게 영역을 넓히면서 오픈AI·앤스로픽과의 경쟁도 본격화할 전망이다. 이번 발표는 오픈AI가 개발자 행사를 개최하는 시점에 나왔다. 메타가 우선 겨냥하는 것은 중소기업 시장이다. 회사에 따르면 페이스북을 이용하는 중소기업은 2억곳에 달한다. 이미 확보한 방대한 기업 고객을 뮤즈 이용자로 끌어들일 수 있다는 얘기다. 메타는 "중소기업들은 거의 20년 동안 우리 앱을 이용해 성장해왔다"며 "이들은 아이디어가 부족한 것이 아니라 시간이 부족하다고 말했다"고 밝혔다. 이어 "기업들이 이미 사용하는 도구로 업무를 처리할 수 있도록 중소기업용 뮤즈를 만들었다"고 설명했다. 이번 서비스 확대는 AI를 새로운 수익원으로 키우려는 마크 저커버그 메타 최고경영자(CEO)의 전략과 맞닿아 있다. 그동안 메타 매출의 대부분은 디지털 광고에서 나왔다. 메타는 지난해 AI 인재 확보에도 수십억달러를 쏟아부었다. 대표적으로 스케일AI 창업자 알렉산더 왕을 영입했으며, 왕이 이끄는 조직은 지난 4월부터 '뮤즈 스파크(Muse Spark)' 계열의 AI 모델을 잇달아 공개했다. 저커버그 CEO는 지난주 열린 '메타 커넥트' 행사에서 뮤즈를 자신의 AI 전략의 "핵심(centerpiece)"이라고 표현했다. 개인용 뮤즈의 초기 흥행도 기업 시장 진출에 힘을 싣고 있다. 지난 8일 출시된 뮤즈는 애플 앱스토어 1위에 오르며 챗GPT를 제쳤다. 에버코어의 마크 마하니는 뮤즈 이용자가 향후 6~12개월 안에 1억명에 이를 것으로 전망했다. 뮤즈 흥행에 힘입어 메타 주가는 9월 들어 25% 상승했다. 다만 최근 두 거래일 동안에는 상승분 일부를 반납했다. 전날 메타 주가는 4.79% 하락한 715.62달러로 마감한 뒤 개장 전 거래에서는 0.9%가량 상승했다. koinwon@newspim.com 2026-09-29 20:08
사진
롯데백화점 광고 모델 '제니' 카드 [서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 롯데백화점이 광고 모델을 10년만에 다시 꺼내 들었다. 방한 외국인 특수로 상반기 외국인 매출이 6400억원까지 불어난 국면에서, 상품이나 특정 행사가 아닌 백화점 자체를 알리는 브랜드 광고에 글로벌 아티스트 제니를 앞세운 것이다. 롯데백화점 브랜드 앰배서더로 선정된 제니. [사진= 롯데백화점] 롯데백화점은 제니를 브랜드 앰배서더로 선정하고 10월부터 본격적인 마케팅에 나선다고 29일 밝혔다. 국내는 물론 롯데몰 웨스트레이크 하노이를 포함한 베트남·인도네시아 해외 점포 4곳, 외국인 관광객이 몰리는 인천공항 수하물 수취 구역과 서울역까지 접점을 넓힌다. 롯데백화점이 오랜 기간 모델을 두지 않다가 이번에 다시 꺼낸 것은 고객 구성이 달라졌기 때문으로 풀이된다. 국내 고객 대상 전속모델로는 외국인 비중이 29%까지 커진 본점과 해외 점포를 아우르기 어려워, 해외 인지도를 갖춘 글로벌 아티스트가 필요해졌다는 분석이다. 배경에는 외국인 소비 비중의 급팽창이 있다. 롯데백화점의 올해 1~6월 외국인 매출은 6400억원으로 전년 동기 대비 125% 늘었다. 같은 기간 신세계백화점은 5800억원(120%↑), 현대백화점은 5000억원(112%↑)이었다. 3사 가운데 규모가 가장 크다. 소공동 본점은 2분기 외국인 매출이 전년 동기 대비 120% 늘면서 전체 매출에서 차지하는 비중이 지난해 2분기 17%에서 올해 29%까지 확대됐다. 외국인 유입세도 이어지고 있다. 문화체육관광부에 따르면 올해 1~8월 누적 방한 외국인은 1505만명으로 전년 동기보다 21.6% 늘었고, 관광 분야 카드 소비액은 14조180억원으로 48.5% 증가했다. 이 가운데 베트남은 40만7000명(10.5%↑), 인도네시아는 29만5000명(22.5%↑)이 한국을 찾았다. 두 나라는 롯데백화점이 해외 점포를 운영하는 곳이다. 현지 점포와 국내 공항·서울역 광고에 같은 모델을 쓰는 것은 방한 전 인지도를 방한 후 구매로 연결하겠다는 구상이다. 경쟁사 신세계는 명품관 리뉴얼 효과가 본격화된 본점의 2분기 매출이 전년 동기 대비 77% 늘었고 외국인 매출은 4배가량 증가했다. 신세계 명동 본점은 신세계스퀘어를 통해 BTS 등 K팝 콘텐츠를 선보였고, 현대백화점은 외국인에게 맞춤형 쇼핑 정보를 제공하는 AI 쇼핑 어시스턴트 '헤이디 글로벌'을 도입했다. 정현석 롯데백화점 대표는 "앰배서더가 가진 글로벌 영향력과 롯데백화점의 브랜드 가치를 결합해 전 세계 고객과 소통하는 접점을 넓히고, 글로벌 리테일 시장에서 롯데백화점만의 존재감을 더욱 선명하게 만들어 나가고자 한다"고 밝혔다. 롯데는 하반기 명동 본점과 잠실점을 축으로 타운화에 속도를 내고, 영플라자 외관 초대형 미디어파사드 설치와 외국인 전용 멤버십 등 계열사 연계 마케팅을 확대할 방침이다. 공간 개편에 글로벌 스타의 얼굴을 입혀 브랜드 인지도까지 끌어올리겠다는 계획이다. fineview@newspim.com 2026-09-30 06:22

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동