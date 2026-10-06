李대통령 "금융권 AI 해킹 피해 최소화…국가 핵심 보안체계 점검"

43회 국무회의 주재

"AI 발달로 해킹 수법 고도화

사이버 보안 AI 보급 속도 내 달라"

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 6일 최근 금융기관과 공공기관에서 발생한 인공지능(AI) 악용 개인정보 유출 사고에 우려를 표하며 피해 최소화를 위한 적극적 조치를 주문했다.

이 대통령은 이날 오전 청와대에서 43회 국무회의를 주재하며 "이제 AI를 활용해서 특별한 능력이 없는 경우에도 해킹을 쉽게 할 수 있는 상황이 됐다"며 "관계 당국은 사건 경위를 신속하고 명확하게 파악하고 피해를 최소화하기 위해 필요한 인력과 자원을 신속하게 집중 투입하라"고 지시했다.

이재명 대통령이 6일 오전 청와대에서 43차 국무회의를 주재하며 이야기를 하고 있다. [사진=KTV] 2026.10.06

◆"보안 패러다임, AI시대 맞게 전면 혁신" 강조

이 대통령은 "AI 기술의 발달로 해킹 수법이 갈수록 고도화하고 피해 범위 또한 과거와 비교가 어려울 만큼 전방위로 확산되고 있다"며 "정부와 기업은 물론 우리 사회 전체가 현 상황을 엄중하게 인식하고 각별한 경각심을 가질 필요가 있다"고 강조했다.

그러면서 "특히 사고가 발생한 뒤에 사후 수습하는 방식으로는 날로 진화하는 사이버 위협에 제대로 대응하기가 어렵다"며 "공격을 사전에 탐지하고 또 선제적으로 차단하는 보안 역량을 갖춰 나가야 한다"고 밝혔다.

이 대통령은 "관계 부처는 민간 부문은 물론 국가 핵심 시스템 전반의 보안 체계를 조속히 점검하고 필요한 보안 조치를 즉각 시행하라"며 "속도가 생명이다. 기술 발전의 속도가 너무 빨라서 대응이 따라가기가 어려운 정도인데 그러면 그럴수록 더욱 신속하게 역량을 갖추고 신속하게 대응해야 되겠다"고 말했다.

이 대통령은 "사이버 보안에 특화된 AI 기술의 개발과 보급에도 좀 더 속도를 내주시면 좋겠다"며 "우리 사회의 보안 패러다임을 AI 시대에 맞게 전면 혁신해야 될 때"라고 강조했다.

이 대통령은 "정교한 보안 인프라 구축과 더불어서 강한 보안 의식도 갖춰야 한다"며 "국민의 안전한 일상을 위해 민과 관의 기술과 제도 인식 전환에 함께 힘을 모아 나가기를 부탁드린다"고 했다.

pcjay@newspim.com