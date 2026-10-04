李대통령, 금융·공공기관 개인정보 유출 사고에 철저한 조사 지시

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 4일 금융·공공기관 유출사고 조사를 지시했다.
- 금융위가 이날 오후 긴급 점검회의를 열고 대응책을 논의했다.
- 신한·KB국민·하나은행서 개인정보 유출이 잇따랐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 4일 최근 발생한 금융기관과 공공기관의 개인정보 유출 사고에 철저한 조사를 지시했다.
강유정 청와대 수석대변인은 이날 언론에 "이 대통령은 금융기관과 공공기관의 개인정보 유출 사고와 대응 현황을 보고받고 사안에 대한 엄중한 인식을 갖고 철저한 조사 및 대책 마련에 만전을 기할 것을 지시했다"고 알렸다.
금융위원회는 이날 오후 2시 정부서울청사에서 전 금융업권 협회장과 침해사고가 발생한 금융사 최고경영자(CEO)를 소집해 긴급 점점검회의를 연다. 이억원 금융위원장이 주재하고 이찬진 금융감독원장도 참석한다. 회의에서는 보안사고 현황과 대응방안을 논의한다.
현재 신한은행 이용객 약 2만5000명의 개인정보 유출과 함께 KB국민은행에서도 직원용 모바일 업무지원시스템을 통해 이용객 119명의 개인·신용정보가 유출된 것으로 확인됐다. 하나은행도 영업지원시스템(ODS)에 대한 비정상적인 접근으로 이용객 89명의 개인정보가 유출된 것으로 파악됐다.
시중은행과 지방은행에 이어 저축은행·캐피탈사까지 해킹에 따른 정보유출 피해가 확산하고 있다.
the13ook@newspim.com