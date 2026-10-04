연휴 둘째 날 고속도로 곳곳 정체…서울→부산 5시간10분

AI 핵심 요약beta
- 개천절 연휴 둘째 날인 4일 전국 고속도로가 혼잡했다.
- 도로공사는 이날 교통량 515만대로, 정체가 늘었다고 봤다.
- 귀경길은 오후 늦게까지 영동·서울양양이 혼잡했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
서울 방향 오후 4~6시 정체 절정…밤 10~11시 해소 전망
[세종=뉴스핌] 김현구 기자 = 개천절 연휴 둘째 날인 4일 전국 고속도로는 평소 일요일보다 늘어난 교통량으로 곳곳에서 정체가 빚어질 전망이다.
한국도로공사에 따르면 이날 전국 고속도로 교통량은 515만대로 예상되며, 수도권에서 지방으로 39만대, 지방에서 수도권으로 41만대가 이동할 것으로 전망된다.
지방 방향 정체는 오전 8~9시께 시작돼 오전 11시~낮 12시께 가장 심해질 것으로 예상되고, 오후 7~8시께 정체가 해소될 전망이다.
서울 방향은 오전 10~11시께 정체가 시작돼 오후 4~6시께 절정에 달하고, 오후 10~11시께 풀릴 것으로 보인다. 특히 귀경 차량이 몰리면서 영동고속도로와 서울양양고속도로의 혼잡이 두드러질 것으로 예상된다.
오전 10시 요금소 출발 기준 서울에서 주요 도시까지 예상 소요 시간은 부산 5시간10분, 대구 4시간10분, 광주 3시간50분, 대전 2시간10분, 강릉 3시간30분, 목포 4시간20분 등이다.
주요 도시에서 서울까지는 부산 5시간10분, 대구 4시간10분, 광주 3시간30분, 대전 1시간50분, 강릉 2시간40분, 목포 4시간20분이 걸릴 것으로 예상된다.
hyun9@newspim.com