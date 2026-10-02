[내일날씨] 개천절 연휴 첫날 맑음…일교차 커

AI 핵심 요약beta
- 개천절 연휴 첫날인 3일 전국이 대체로 맑다가 차차 구름 많아지겠다.
- 아침 최저 5~16도, 낮 최고 21~24도로 일교차가 크겠다.
- 미세먼지는 전 권역 좋음, 바다 물결은 0.5~2.0m로 일겠다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 개천절 연휴 첫날이자 토요일인 3일은 아침 기온이 낮고 낮과 밤의 기온차가 커 건강관리에 유의해야겠다.
2일 기상청에 따르면 오는 3일 전국이 대체로 맑다가 오전부터 차차 구름이 많아지겠다.
아침 최저기온은 5~16도로 예상된다. ▲서울 11도 ▲인천 11도 ▲수원 11도 ▲춘천 7도 ▲강릉 12도 ▲청주 10도 ▲대전 9도 ▲전주 9도 ▲광주 10도 ▲대구 11도 ▲부산 16도 ▲울산 14도 ▲제주 17도다.
낮 최고기온은 21~24도로 예측된다. ▲서울 22도 ▲인천 22도 ▲수원 23도 ▲춘천 22도 ▲강릉 22도 ▲청주 23도 ▲대전 23도 ▲전주 24도 ▲광주 24도 ▲대구 23도 ▲부산 23도 ▲울산 22도 ▲제주 24도다.
바다 물결은 서해 앞바다 0.5m, 남해 앞바다 0.5~2.0m, 동해 앞바다 0.5~1.5m로 일겠다.
에어코리아에 따르면 미세먼지는 전 권역이 '좋음'으로 예상된다.
gdy10@newspim.com