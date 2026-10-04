이번주 국내 주요 금융일정(10.5~10.9)

AI 핵심 요약beta
- 이억원 금융위원장, 5일 국무회의 참석했다
- 금융위·금감원·한은, 6∼8일 주요 일정 잡았다
- 청년미래적금·혁신금융서비스 의결 예정됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
10월 5일(월요일)
이억원 금융위원장, 국무회의(10시)
금융감독원, "전환하고 싶어요" 한 마디면 보험료가 할인됩니다(12시)
10월 6일(화요일)
금융위원회, 신용협동조합법 시행령 개정안 국무회의 의결(국무회의 의결후)
금융위원회, 청년미래적금 2차 가입신청 개시(12시)
이찬진 금융감독원장, 주례 임원회의(10시)
금융감독원, 취업준비생의 자산관리 역량 향상과 금융사기 피해 예방을 위한 2026년 '청년 금융특강'을 실시합니다.(6시)
한국은행, 2026년 9월말 외환보유액(6시)
한국은행, BoK 이슈노트: IMF EBA 모형 개편이 우리나라 경상수지 평가에 미치는 영향(12시)
10월 7일(수요일)
금융위원회, 제2차 국민참여성장펀드 중간(5영업일) 판매 현황(20시)
금융위원회, '개인간 중고거래 신용카드 안전결제 서비스' 등 혁신금융서비스 25건 신규 지정 의결(금융위 의결후)
이찬진 금융감독원장, 금융위원회 정례회의(14시)
금융감독원, 투자자 중심 내부감사기능 강화를 위한 '증권사 감사 간담회' 개최(10시)
금융감독원, '개인간 중고거래 신용카드 안전결제 서비스' 등 혁신금융서비스 25건 신규 지정 의결(배포시)
권민수 한국은행 부총재, 금융위원회 정례회의(14시)
한국은행, 2026년 2/4분기 자금순환(잠정)(12시)
10월 8일(목요일)
이억원 금융위원장, 국정감사(10시)
금융감독원, 2026년 상반기 금융지주회사 경영실적(잠정)(6시)
신현송 한국은행 총재, 금통위 본회의(10시)
권민수 한국은행 부총재, IMF GFSR 발표회(14시)
한국은행, 2026년 8월 국제수지(잠정)(8시)
한국은행, IMF GFSR '금융자산의 토큰화' 발표 행사 개최(14시)
10월 9일(금요일)
yunyun@newspim.com