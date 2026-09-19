이번주 국내 주요 금융일정(9.21~10.2)

AI 핵심 요약beta
- 이억원 금융위원장 등은 21일 회의와 행사에 나선다.
- 금융위·금감원은 청년사업과 정책금융 지원안을 내놓는다.
- 한은은 결제망 시범운영과 각종 지표를 잇따라 발표한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
9월 21일(월요일)
이억원 금융위원장, 미리 만나는 2027 금융위 청년 사업(10시)
권대영 금융위 부위원장, 제14차 정책금융지원협의회(10시)
금융위원회, '미리 만나는 2027 금융위 청년사업' 행사 개최(10시)
금융위원회, 정책금융이 스타트업과 소상공인을 보다 든든히 지원하겠습니다.-제14차 정책금융지원협의회 개최(10시)
금융감독원, 주요 민원사례로 알아보는 은행 이용시 소비자 유의사항(6시)
금융감독원, 투자자 중심 내부통제 강화를 위한 '증권사 준법감시인 간담회' 개최(10시)
금융감독원, 무료 강연·박람회에서 보험 가입 시 소비자 유의사항(12시)
금융감독원, 풍성해야 할 한가위, '가짜 투자'에 눈물 흘리지 않으려면?(12시)
한국은행, 2024년 산업연관표(연장표)(12시)
한국은행, '한국은행원화국제결제망' 시범운영 개시(12시)
9월 22일(화요일)
이억원 금융위원장, 국무회의(10시)
이억원 금융위원장, 피지컬 AI 지역거점 발전 포럼(13시45분)
권대영 금융위 부위원장, 온라인투자연계금융업 간담회(9시30분)
금융위원회, 온라인투자연계금융업 중저신용자 자금 공급 활성화 방안 발표(9시30분)
금융위원회, 금융위원장 '피지컬 AI 지역거점 발전포럼' 참석, 정책금융을 통한 피지컬 AI 지역거점 지원 의지 강조(14시30분)
금융위원회, 2차 국민참여성장펀드 출시 관련 세부사항 안내(12시)
이찬진 금융감독원장, 주례 임원회의(10시)
금융감독원, 26.7월말 국내은행의 원화대출 연체율 현황(잠정)(6시)
금융감독원, 온라인투자연계금융업 중저신용자 자금 공급 활성화 방안 발표(9시30분)
금융감독원, 최근 전쟁 등으로 변동성·괴리율이 증가하는 원자재 ETP(ETN·ETF) 투자 시 유의하세요(12시)
금융감독원, 해외 카드결제 취소시 환율 하락으로 발생하는 소비자 환차손 보상을 한층 강화합니다!(12시)
신현송 한국은행 총재, 금통위 본회의(9시)
한국은행, 금융안정 상황(2026년 9월)(11시)
9월 23일(수요일)
이억원 금융위원장, 금융위 정례회의(14시)
권대영 금융위 부위원장, 금융위 정례회의(14시)
이찬진 금융감독원장, 금융위 정례회의(14시)
권민수 한국은행 부총재, 금융위 정례회의(14시)
한국은행, 2026년 9월 소비자동향조사 결과(6시)
한국은행, 2026년 추석 전 화폐공급 실적(12시)
9월 24일(목요일)
추석연휴
9월 25일(금요일)
추석연휴
9월 28일(월요일)
이억원 금융위원장, 코리아 프리미엄 위크 개막식(10시30분)
이찬진 금융감독원장, 청소년 사이버 도박 예방 릴레이 강연 '여명학교 금융교육 특강'(9시20분)
이찬진 금융감독원장, 2026 한-일 금융협력 컨퍼런스(15시)
금융감독원, 청소년의 안전하고 건전한 금융생활, 불법도박 OUT!(9시20분)
신현송 한국은행 총재, 은행장 간담회(18시)
한국은행, 2026년 10월 통화안정증권 발행계획(17시)
9월 29일(화요일)
이억원 금융위원장, 국무회의(10시)
이찬진 금융감독원장, 주례 임원회의(10시)
이찬진 금융감독원장, 증권사 CEO 간담회(14시)
금융감독원, 2026년 상반기 금융민원 접수 및 처리 동향(6시)
금융감독원, 이찬진 금융감독원장, 증권회사 CEO 간담회 개최(14시)
금융감독원, 취약계층 보호 및 금융소비자 편의 제고를 위해 은행권 최저생계비 조회용 계좌통합조회서비스를 시행합니다(12시)
한국은행, 2026년 9월 기업경기조사 결과 및 경제심리지수(ESI)(6시)
한국은행, 2026년 상반기중 국내 지급결제동향(12시)
한국은행, 2026년 제17차 (9.10일 개최, 비통방) 금통위 의사록 공개(16시)
9월 30일(수요일)
이억원 금융위원장, 전남광주 복합지원 관련 현장방문(13시30분)
금융위원회, 전남광주 서민금융 복합지원센터 개소식 및 소상공인 간담회 참석(13시30분)
금융감독원, 26년 8월중 기업의 직접금융 조달실적(6시)
금융감독원, 주요 민원사례로 알아보는 금융채권추심 관련 소비자 유의사항(12시)
금융감독원, 범 금융권, 유관기관과 함께 「사회진출 前 금융소양교육」을 전면 실시합니다!(12시)
금융감독원, 외국계 보험사 맞춤형 소통 릴레이 간담회 개최(14시)
한국은행, 2026년 8월 금융기관 가중평균금리(12시)
한국은행, 2026년 2분기중 시장안정화조치 내역 공개-시장안정화를 위하여 외환당국이 외환시장에서 실시한 외환 순거래액(16시)
10월 1일(목요일)
금융위원회, 26년 상반기 가상자산사업자 실태조사 결과 발표(12시)
금융위원회, 금융위-중기부, 제2차 모태펀드-국민성장 펀드 이어달리기 합동 Meet-up 개최(14시30분)
금융감독원, 보험상품 방송광고 건전화를 위한 간담회 개최(10시)
금융감독원, 26년 상반기 가상자산사업자 실태조사 결과 발표(12시)
한국은행, BoK 경제연구: 환율급등 경험과 가계소비 간의 관계 분석(12시)
한국은행, 2026년 8월중 거주자외화예금 동향(12시)
10월 2일(금요일)
이억원 금융위원장, 주간업무회의(10시)
권대영 금융위 부위원장, 주간업무회의(10시)
금융감독원, 2026년 상반기 파생결합증권‧사채 발행‧운용현황(6시)
금융감독원, 노인의 날(10.2.)을 맞아 금감원-금융권 공동 고령층 집중 금융교육을 실시합니다!(6시)
금융감독원, 신설 사모운용사 CEO 대상 설명회 개최(10시)
yunyun@newspim.com