[종합] 김승원, 지명 20일 만에 법무장관 낙마… 野 "민심 거역한 정권 말로"

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金 "李 기자회견 보며 사퇴 결심...누가 되는 것이 마음 아팠다"

靑 "국정 부담 줄이고자 한 것"...서영교 "검찰개혁 더욱 매진"

야당 국민의힘 "이제 수사의 시간"...한동훈 "국민의 승리"

[서울=뉴스핌] 김승현 배정원 신정인 기자 = 김승원 법무부 장관 후보자가 19일 법무부 장관 후보자직에서 자진 사퇴했다. 지명 20일 만이다.

김 후보자는 신약 청탁 의혹 등 자신을 둘러싼 의혹이 이재명 대통령에게 누가 되는 것을 사퇴 이유로 밝혔다. 야당인 국민의힘은 "민심을 거역한 정권의 말로"라며 이 대통령을 향해 인사 라인을 전면 교체하라고 압박 수위를 더 높였다.

김 후보자는 이날 국회 오전 소통관에서 기자회견을 열고 "깊은 고민 끝에 법무장관 후보자직을 내려놓기로 결심했다"며 "국민 주권 정부의 탄생을 위해 앞장섰고 그 성공을 위해 쉼 없이 달려왔다. 후보자로 지명해 주신 대통령께 감사드리며 기대에 부응하지 못해 정말 송구하다"고 밝혔다.

김승원 법무부 장관 후보자가 19일 지명 20일 만에 자진 사퇴했다. [사진 = 뉴스핌DB]

◆김승원 "李대통령 기자회견 보며 사퇴 결심 굳혀...검찰개혁은 반드시 완수"

특히 김 후보자는 "어제(18일) 대통령님 기자회견을 보며 결심을 굳혔다"며 "국민의 삶과 정부의 성공이 우선"이라고 말했다. 김 후보자는 "민생을 살피고 개혁을 완수해야 할 정부에 부담이 더해서는 안 된다고 생각했다"고 자진 사퇴 이유를 설명했다.

김 후보자는 "법무부 장관이 되어 민주주의를 지키고 특권 없는 공정한 법 집행으로 사회적 약자를 보호하며 국민의 안전한 일상을 뒷받침하고 싶었다"며 "새로운 형사 사법 체계를 안정적으로 정착시키고 싶었다"고 아쉬움을 표했다.

김 후보자는 "법무부 장관으로서 그 소임을 다하려던 걸음을 여기서 멈춘다"며 "국민의 눈높이에 미치지 못했음을 무겁게 받아들이며 저의 부족함을 깊이 성찰하겠다"고 말했다.

김 후보자는 "이번 일로 상처받으셨을 장애인과 가족들, 돌봄 현장에서 헌신해 온 분들과 정부와 인연을 맺으셨던 모든 분들께 깊은 위로의 말씀을 전한다"고 밝혔다.

김 후보자는 "지금 내려놓아도 진실은 포기하지 않겠다. 미완의 검찰 개혁, 반드시 완수하겠다"며 "윤석열 한동훈 정치 검찰의 표적 수사와 한동훈의 수사 기밀 불법 유출, 짜깁기 사태의 전모를 끝까지 밝히겠다"고 목소리를 높였다.

김 후보자는 "이번 일이야말로 검찰개혁의 필요성을 국민들께 입증한 사례라 생각한다"며 "아니면 말고 식의 의혹 제기로 발달장애인과 가족분들과 헌신하는 종사자분들이 받으신 상처, 꼭 치유가 되도록 노력하겠다"고 약속했다.

김 후보자는 "더 낮고 겸손한 자세로 국민을 위해 일하며 국민주권정부의 일원으로서 이재명 정부의 성공을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

이재명 대통령이 주재하는 '국민의 뜻, 국민의 삶, 더 살피겠습니다' 기자회견이 진행된 18일 오전 서울역 대합실에서 시민들이 관련 생중계를 시청하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

◆靑 "국정 부담 줄이고자 결정한 것으로 이해"...서영교 "결단 존중, 검찰개혁 더욱 매진"

김 후보자는 준비해 온 기자회견문만 읽고 언론 질의응답을 받지 않고 국회를 빠져나갔다.

김 후보자는 '이번에 새로운 문제 제기가 나와 사퇴하게 됐나' '다른 의혹이 있나' '민주당 지도부와 논의했나' '식품의약품안전처 청탁 의혹은 여전히 부인하냐'는 질문에 일절 답하지 않았다.

다만 '사퇴 전 청와대와 사전 교류가 있었냐'는 질문에 "대통령께 누가 되는 것이 가장 마음 아팠다"고 답했다.

민주당 소속 서영교 국회 법제사법위원장은 페이스북에 "김 후보자가 이재명 정부의 성공과 국정 안정을 위해 고심 끝에 자진 사퇴를 했다. 안타깝지만 그 결단을 존중한다"고 입장을 냈다.

그러면서 "김 후보자에 대한 조작·표적 수사, 그 진실은 밝혀질 것이다. 윤석열 정치검찰 조작수사·조작기소 진상 규명을 위한 검찰개혁은 계속된다"며 "국민을 위한 민생 입법과 국민을 위한 개혁 입법에 더욱 매진하겠다"고 말했다.

6선 중진 송영길 민주당 의원은 페이스북에 "마음이 아프다. 국민들을 혹세무민해 온 한동훈의 범죄 행위를 반드시 수사해서 척결해야 한다는 각오를 다지게 된다"며 "검찰청 폐지를 이끌어낸 일등 공신 한동훈, 이번 불법자료 유출을 통한 허위사실 유포 명예 훼손 등에 대해 고발 고소된 사건이 철저히 수사돼 사법 처리돼야 한다"고 말했다.

청와대는 김승원 법무부 장관 후보자의 자진 사퇴와 관련해 "후보자의 결정을 존중한다"고 밝혔다.

강유정 청와대 수석대변인은 "국정의 부담을 줄이고자 후보자가 결정한 것으로 이해한다"며 "향후 필요한 후속 절차는 정해진 규정에 따라 진행할 예정"이라고 말했다.

이 대통령은 전날 청와대 영빈관에서 가진 기자회견 중 김 후보자 임명과 관련해 "아직 최종 결론을 내리지는 못했다"고 언급했다.

이 대통령은 "인사는 하면 할수록 어렵다는 생각이 든다"고 토로하면서 "인사의 기준, 판단의 근거들도 다 다르다. 나름의 최선의 인선을 했다고는 하지만 국민 검증 과정에서 여러 논란들이 발생하고 있는 걸 보고 있다"고 했다.

민주당도 박성준 수석대변인은 "민주당은 김 후보자 고뇌에 찬 결정을 존중한다. 국정에 부담을 더해서는 안 된다는 후보자 결단을 존중한다"며 "민주당은 더 낮고 겸손한 자세로 경청하며 국민주권정부의 성공을 위해 최선을 다하겠다"고 당 차원의 입장을 냈다.

장동혁 국민의힘 대표와 정점식 원내대표가 17일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 의원총회에서 '법치상실 김승원 OUT', '철거민 4성딱지 강신철 OUT' 피켓을 들고 구호를 외치고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

◆야당 국민의힘 "이제 수사의 시간"...한동훈 "민주당 총력 옹호했지만 국민의 승리"

김 후보자의 자진사퇴 소식이 전해지자 야권은 만시지탄(晩時之歎)이라며 이 대통령을 향한 공세 수위를 더욱 높였다.

장동혁 국민의힘 대표는 페이스북에서 "김 후보자는 결국 사퇴했다. 말이 사퇴지 '사퇴당한 것'"이라며 "이 대통령은 기자회견으로 판을 바꾸고 김승원 임명을 강행하려 했을 것"이라고 했다.

장 대표는 "민주당은 기자회견 하루 전날 청문보고서 채택까지 밀어붙였다. 대통령도 '최종 결정 못 내렸다'면서 국민의 간을 봤다"며 "하지만 기자회견 결과가 참담했다. 오히려 판이 더 깨졌다"고 했다.

장 대표는 "장관의 시간은 끝났고 수사의 시간이 시작됐다. 주가 조작과 국민 생체 실험, 가족 조합, 모두 제대로 수사해야 한다"며 "이재명 정권, 하나하나 무너져 간다. 민심을 거역한 정권의 말로"라고 비판했다.

정점식 국민의힘 원내대표는 페이스북에 "김 후보자가 이제 사퇴한 것은 만시지탄"이라며 "전임 정성호 장관에 이어 김 후보자까지 사퇴한 것은 도저히 대통령 재판 공소 취소라는 위험한 책무를 감당할 자신이 없어 슬쩍 도망치기로 결심한 것 아닌가 한다"고 지적했다.

정 원내대표는 "이번 일을 계기로 이제 그만 본인의 공소 취소 재판 삭제를 포기하라. 그리고 '재판 받겠다'라고 선언하라"며 "인사 검증 라인 문제점을 돌아보고 인사 라인을 전면 개편할 것을 촉구한다"고 요구했다.

김 후보자 검증 정국을 주도해 온 한동훈 무소속 의원은 페이스북에 "국민의 승리다. '이재명 민주당'이 '오빠독약' 로비를 '볼수록 잘한 인사'라며 총력으로 결사 옹호했지만 국민이 이겼다"고 규정했다.

주진우 국민의힘 의원은 페이스북에 "인사 청문 위원인 나를 사찰해 가며 버텼으나 국민의 분노를 넘어서지 못했다"며 "끝까지 장애인을 자기 비리의 방패막이로 삼았다. 낙마가 끝이 아니다. 국회의원 특권과 청탁을 수사해야 한다"고 촉구했다.

주 의원은 "청와대 인사 시스템은 완전히 망가졌다. 용혜인 김승원을 어떻게 장관 후보로 내놓을 수 있나"라며 "김현지의 인사 농단을 밝히고 인사 라인을 교체해야 한다"고 요구했다.

kimsh@newspim.com