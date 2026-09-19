조현-루비오 회담..."韓 대미 투자 좋은 결실 맺도록 노력"

AI 핵심 요약beta
- 조현 외교장관이 18일 루비오와 회담했다.
- 한·미 투자 협의와 팩트시트 이행을 논의했다.
- 한반도 비핵화와 동맹 강화에 공조하기로 했다.
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조현 "호르무즈 자유통항 위해 실질적 기여할 것"
북·미 대화 등 대북 정책 긴밀한 소통과 공조 확인
[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 미국을 방문 중인 조현 외교부 장관은 18일 (현지 시간) 워싱턴DC 미 국무부 청사에서 마코 루비오 미 국무장관과 회담을 하고 한·미 관계와 한반도 문제, 지역 및 글로벌 정세 등에 대해 폭넓게 의견을 교환했다.
양국 장관은 현재 진행 중인 한국의 대미 투자 관련 협의가 좋은 결실을 맺도록 노력해 나가자고 했다. 또 지난해 두 차례 한·미 정상회담의 결과물인 공동 설명자료(조인트 팩트시트)의 충실한 이행을 위해 지속적으로 소통하기로 했다.
루비오 장관은 조인트 팩트시트에 명시된 투자 약속의 신속한 이행을 촉구하고 반도체를 비롯한 주요 전략 분야에서 지속적인 협력을 강조했다고 미 국무부는 밝혔다.
루비오 장관은 또 호르무즈 해협의 항행의 자유 확보를 위한 협력의 중요성을 강조하고 최근 이란을 포함한 중동 정세 및 역내 평화와 안정 회복을 위한 미국의 노력을 설명했다. 이에 조 장관은 호르무즈 해협에서의 자유로운 통항 회복을 위한 한국 정부의 실질적인 기여 의지를 설명했다.
루비오 장관은 또 핵심 산업의 공급망 확보의 중요성과 한국에서 활동하는 미국 기업이 공정하고 투명하며 공평한 사업 환경을 조성하는 것이 중요하다고 강조했다.
양국 장관은 이어 한반도 정세에 대한 평가를 공유하고 대화와 외교를 통해 한반도 비핵화와 평화·안정을 달성하기 위한 노력을 지속적으로 경주하면서 북·미 대화를 포함한 대북 정책에 한·미 간 긴밀한 소통과 공조를 이어나가기로 했다.
조 장관은 한국 정부가 한반도 평화의 당사자이자 페이스메이커임을 강조하고 북·미 대화 재개를 적극 지원해 나갈 것이라고 밝혔다.
두 장관은 또 한·미 동맹에 대한 확고한 공약을 재확인하고 한반도와 인도·태평양 지역의 평화와 번영을 위한 핵심축인 한·미 동맹을 한층 더 강화하기 위해 노력해 나가기로 했다.
opento@newspim.com