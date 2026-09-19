벌초·성묘 차량에 고속도로 혼잡…서울→부산 6시간20분

AI 핵심 요약beta
- 추석 앞둔 19일 벌초·성묘 차량에 전국 고속도로가 혼잡했다
- 도로공사는 이날 교통량 615만대와 정체 절정을 예상했다
- 경부·영동·서해안선 중심으로 정체가 이어졌다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
지방 방향 오전 10~11시·서울 방향 오후 5~6시 정체 절정
[세종=뉴스핌] 김현구 기자 = 추석을 앞둔 주말 벌초와 성묘에 나서는 차량이 몰리면서 전국 고속도로가 평소보다 혼잡할 것으로 예상된다.
19일 한국도로공사에 따르면 이날 전국 고속도로 교통량은 615만대로 전망된다. 수도권에서 지방으로 이동하는 차량은 47만대, 지방에서 수도권으로 향하는 차량은 50만대로 예상된다.
지방 방향은 경부·영동고속도로를 중심으로 정체가 심할 것으로 보인다. 오전 10~11시께 정체가 절정에 이른 뒤 오후 7~8시께 해소될 전망이다.
서울 방향은 오전 8~9시께부터 정체가 시작돼 오후 5~6시 가장 혼잡할 것으로 예상된다. 정체는 오후 9~10시께 풀릴 것으로 보인다.
오전부터 주요 고속도로 곳곳에서는 차량 흐름이 더뎌지고 있다. 오전 9시20분 기준 경부고속도로 부산 방향은 오산~남사 부근 7㎞, 북천안~천안호두휴게소 부근 25㎞, 옥산휴게소~옥산하이패스 부근 2㎞, 대전터널~비룡분기점 1㎞ 구간에서 정체가 나타났다.
반대 방향인 경부고속도로 서울 방향에서는 안성분기점 부근 1㎞와 달래내~반포 9㎞ 구간에서 차량 흐름이 원활하지 않은 상태다.
영동고속도로 강릉 방향도 일부 구간에서 정체가 이어지고 있다. 둔대분기점~부곡 6㎞를 비롯해 마성터널~용인 부근 3㎞, 여주휴게소~여주분기점 3㎞ 구간에서 차량 속도가 떨어지고 있다.
서해안고속도로의 경우 목포 방향 팔탄분기점~발안 부근 9㎞, 발안 부근 2㎞, 서평택분기점~서평택 6㎞, 서평택~서해대교 5㎞ 구간에서 정체가 나타나고 있다. 서울 방향도 일직분기점~금천 4㎞ 구간에서 차량이 서행하고 있다.
서울양양고속도로 양양 방향에서는 덕소삼패~남양주요금소 부근 4㎞와 화도~서종 부근 4㎞ 구간에서 차량이 몰리고 있다.
오전 10시 요금소 출발 기준 서울에서 지방 주요 도시까지 예상 소요시간은 부산 6시간20분, 울산 6시간, 대구 5시간20분, 목포 5시간10분, 광주 4시간50분, 강릉 3시간30분, 대전 3시간10분이다. 남양주에서 양양까지는 2시간50분이 걸릴 것으로 예상된다.
서울 방향 예상 소요시간은 부산에서 6시간, 울산에서 5시간40분, 대구에서 5시간, 목포에서 4시간30분, 광주에서 3시간50분, 강릉에서 2시간40분, 대전에서 1시간50분이다. 양양에서 남양주까지는 1시간50분이 걸릴 전망이다.
hyun9@newspim.com