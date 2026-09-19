청와대 "김승원 후보자 자진사퇴 존중…국정 부담 줄이고자 결정"

AI 핵심 요약beta
- 청와대는 19일 김승원 후보자 사퇴에 존중 뜻 밝혔다
- 김 후보자는 19일 장관 후보직을 자진 사퇴했다
- 후속 절차는 규정에 따라 진행할 예정이라고 했다
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李대통령, 기자회견서 "인사, 하면 할수록 어려워" 토로한 지 1일 만
[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 청와대는 19일 김승원 법무부 장관 후보자의 자진사퇴와 관련해 "후보자의 결정을 존중한다"고 밝혔다.
강유정 청와대 수석대변인은 이날 "국정의 부담을 줄이고자 후보자가 결정한 것으로 이해한다"며 "향후 필요한 후속 절차는 정해진 규정에 따라 진행할 예정"이라고 설명했다.
김 후보자는 이날 국회 소통관에서 기자회견을 열고 법무부 장관 후보자직에서 자진 사퇴했다. 지명 20일 만이다.
김 후보자는 "깊은 고민 끝에 법무장관 후보자직을 내려놓기로 결심했다"며 "국민주권정부의 탄생을 위해 앞장섰고, 그 성공을 위해 쉼 없이 달려왔다. 후보자로 지명해 주신 대통령님께 감사드리며, 기대에 부응하지 못해 정말 송구하다"고 밝혔다.
김 후보자는 "어제(18일) 대통령님 기자회견을 보며 결심을 굳혔다"며 "국민의 삶과 정부의 성공이 우선"이라고 설명했다. 이어 "민생을 살피고 개혁을 완수해야 할 정부에 부담이 더해서는 안 된다고 생각했다"고 덧붙였다.
이재명 대통령은 전날인 18일 청와대 영빈관에서 가진 기자회견 중 김 후보자 임명과 관련해 "아직 최종 결론을 내리지는 못했다"고 말했다.
특히 이 대통령은 "인사는 하면 할수록 어렵다는 생각이 든다"고 토로하면서 "인사의 기준, 판단의 근거들도 다 다르다. 나름의 최선의 인선을 했다고는 하지만 국민 검증 과정에서 여러 논란들이 발생하고 있는 걸 보고 있다"고 했다.
이어 "그 과정에서 벌어진 많은 사안과 지적들, 그리고 여러분들이 가지고 있는 역량, 국민 눈높이 등을 고려해서 신중하게 결정하도록 하겠다"고 했다.
the13ook@newspim.com