미국, 북미 대화 "아직 진전 사항 없어"

AI 핵심 요약beta
- 조현 외교장관이 18일 루비오 미 국무장관과 북미 대화를 논의했다
- 미국은 북미 대화 진전이 아직 없다고 확인하며 한국과 공조를 약속했다
- 양국은 대미투자와 안보현안 논의에 속도를 내고 전작권은 시기만 비공개했다
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한국 측에 호르무즈 해협 관련 요구 없어
[워싱턴=뉴스핌] 이상민 특파원 = 18일(현지시간) 이뤄진 조현 외교부 장관과 마르코 루비오 미국 국무장관 간 회담에서 북미 대화에 대한 논의가 있었고, 미국 측은 북미 대화가 아직까지 진전된 사항은 없다고 확인해 줬다고 외교부 고위당국자가 밝혔다.
당국자는 이날 워싱턴DC 내 주미한국대사관에서 기자들에게 이번 회담에서 조현 외교부 장관은 미국 측에 북미 대화가 잘 이뤄진다면 한반도에 평화 체제 구축을 위해 크게 기여할 수 있을 것이라는 정부 입장을 설명했다고 말했다.
이에 루비오 장관은 북미 대화가 진행되면 한국과 긴밀하게 공조하겠다며, 다만 아직까지 진전 사항은 없다고 확인해 줬다고 전했다.
당국자는 또 루비오 장관에게 호르무즈 해협에 파병하지 않고 국민 생명 보호를 위해 최소한으로 활동한다는 한국의 기본 입장을 설명했고, 미국도 알겠다며 한국과 긴밀히 소통해 나가자는 반응을 보였다고 말했다.
그러면서 이번 회담에서 미국 측이 호르무즈 해협 통항 질서 유지를 위해 한국 측에 어떤 것도 요구한 것이 없었다고 밝혔다.
이어 미국 측은 항행의 자유와 같은 기본 원칙에 관해 함께 협력해 나가자고 했고, 한국 측에 유감 표명을 하지 않았다고 설명했다.
당국자는 대미 투자 협상이 막바지 단계에 있다며 이게 선결되면 핵잠수함, 원자력, 조선 분야 등 3가지 안보 분야 논의도 신속히 진행하자는 데 양국이 의견을 같이했다고 전했다.
전시작전통제권 전환과 관련해 조속히 마무리한다는 원칙하에 의견을 나눴지만 구체적인 시기에 대해서는 다루지 않았다고 소개했다.
오는 9월 21일(현지시간)에 이뤄질 세 번째 한미일 외교장관회담과 관련해 현재로서는 특별한 의제가 없다고 밝혔다.
smlee@newspim.com