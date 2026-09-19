추석앞둔 주말 경북동해안 강풍에 5mm 이내 비...높은 너울 '유의'

AI 핵심 요약beta
- 19일 경북 남부 동해안에 비가 내렸다.
- 경북북부동해안은 오후 빗방울이 떨어지겠다.
- 동해안 너울·강풍에 안전사고를 주의해야 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대구·경북종합=뉴스핌] 남효선 기자 = 추석 명절을 앞둔 주말인 19일 경북 남부 동해안을 중심으로 이날 오전까지 비가 내리겠다.
또 경북북부동해안에는 이날 오후 0.1mm 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.
경북남부동해안의 예상 강수량은 5mm 안팎으로 예상됐다.
기상청은 비가 내리는 지역에서는 가시거리가 짧아지고 도로가 미끄러운 곳이 있겠다며 차량 운행 시 안전거리를 충분히 확보하고 감속 운행하는 등 교통 안전과 안전사고에 각별히 유의할 것을 당부했다.
당분간 동해안에는 강한 너울이 유입되겠다. 해안가 안전사고에 각별히 주의해야 한다.
대구와 경북권의 이날 기온은 15~28도의 분포를 보이며 낮과 밤의 기온 차가 크겠다. 환절기 건강 관리에 유의해야 한다.
대구와 경북 주요지역의 아침 기온은 대구 19도, 경북 봉화·문경 15도, 안동·상주·의성 16도, 영천 19도, 울진 20도, 포항은 23도의 분포를 보이겠고, 낮 기온은 대구 27도, 경북 봉화 24도, 울진·영덕 25도, 안동·영천 27도, 문경·상주는 28도로 관측됐다.
경상권 해안은 이튿날인 20일까지 바람이 순간 풍속 55km/h(15m/s) 안팎으로 강하게 부는 곳이 있겠다. 시설물 관리와 안전사고에 주의해야 한다.
당분간 동해안에는 강한 너울에 의한 높은 물결이 백사장으로 강하게 밀려오거나 갯바위나 방파제를 넘는 곳이 있겠다. 해안가 접근을 자제하는 등 안전사고에 각별히 유의해야 한다.
nulcheon@newspim.com