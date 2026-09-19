李대통령 "청년 정책 총괄할 전담 조직 신설 고민"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 19일 청년 전담조직 신설을 검토했다.
- 청년의 교육·취업·주거 불안을 국가 과제로 규정했다.
- 실질적 역량·자산·양육 지원과 청년 목소리 반영을 강조했다.
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 이재명 대통령이 19일 청년 문제 해결을 위한 전담 조직 신설을 검토하고 있다고 밝혔다.
이 대통령은 이날 오후 청와대 영빈관에서 열린 '2026년 청년의 날' 기념식에서 "가장 오래 공부한 세대가 가장 오래 취업을 기다리고, 가장 잘 준비한 세대가 가장 가진 게 없는 현실"이라며 "청년정책을 총괄 전담할 별도의 전담 조직을 만들어야 하지 않을까 고민하고 있다"고 했다.
이 대통령은 "현 청년세대를 가장 뛰어나고 열심히 살아가는 세대"라고 평가하면서도 "교육·취업·자산·주거·양육 전반에서 미래 불안이 커지고 있다"고 진단했다.
이 대통령은 "특별하지 않으면 평범하게 사는 것도 빠듯한 세상이 됐다고 한다"며 "이는 결코 개인의 잘못이 아니다"고 말했다. 이어 "양극화의 심화와 인공지능(AI)에 따른 산업구조 재편이 청년세대의 기회를 줄이고 있다"고 지적했다.
그러면서 그는 과거에는 실패와 도전을 감당할 수 있는 기회가 상대적으로 많았지만, 현재는 청년들이 경력을 쌓을 기회마저 얻기 어려운 환경에 놓였다고 평가했다. 기업들이 초보 인력을 견습 형태로 채용·훈련하기보다 즉시 활용 가능한 경력직을 선호하고, 최근에는 그 경력 자체를 만들 수 있는 일자리도 부족하다는 것이다.
이에 이 대통령은 "정부가 청년층의 실질적 역량 개발 기회 확대, 자산 형성 지원, 주거 공간 확보, 양육·보육 부담 완화 등을 검토하고 있다"고 밝혔다.
또한 "현재 교육 체계가 대량생산 시대의 규칙적·정형적 업무에 맞춘 방식에 머물러 있다"며 "첨단산업과 미래사회가 요구하는 역량을 갖추기 위한 교육 기회를 확대해야 한다"고 강조했다.
이 대통령은 아울러 "청년세대의 역량을 키우는 것이 우리 사회 전체의 역량을 키우는 것"이라며 "첨단기술의 미래산업 체제로 전환하려면 그에 맞는 역량을 갖춘 사람을 키워내야 하고, 이는 근본적인 산업정책이기도 하다"고 말했다.
이와 함께 이 대통령은 "청년 문제가 특정 계층에 국한된 문제가 아니라 한국 경제와 사회의 지속 가능한 성장 여부를 좌우할 과제"라며 "청년 문제는 대한민국이 과연 지속적으로 성장 발전하는 나라로 남을 수 있느냐는 근본적인 문제"라고 했다.
또 기존 정책 결정 구조만으로는 청년층이 처한 현실을 충분히 반영하기 어렵다고 진단했다. 50~60대 중심의 정책 결정자들이 청년층의 일상과 거리가 있는 만큼, 현장에 있는 청년들의 목소리를 정책 설계 과정에 적극 반영해야 한다는 취지다.
마지막으로 이 대통령은 이날 행사 이후 이어질 토론에서 참석자들이 제시할 제안이 실효성 있는 청년정책으로 이어질 수 있다고 기대했다.
그는 "여러분들의 이야기 속에 청년세대의 새로운 희망을 만들 수 있는 좋은 아이디어들이 많이 있으면 좋겠다"며 "청년들이 희망을 갖고, 새롭게 생겨나는 희망의 불씨가 더 커질 수 있도록 여러분들에게 합당한 몫과 자리가 만들어지게 함께 노력하자"고 덧붙였다.
y2kid@newspim.com