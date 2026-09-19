김승원, 국회서 11시 기자회견…거취 입장 표명 주목

AI 핵심 요약beta
- 김승원 법무부 장관 후보자가 19일 국회서 기자회견을 연다.
- 이재명 대통령은 전날 임명 여부에 최종 결론을 못 내렸다고 했다.
- 청문회서는 신약 청탁·가족 조합 의혹이 집중 제기됐다.
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 김승원 법무부 장관 후보자가 19일 국회에서 기자회견을 연다. 이재명 대통령이 전날 김 후보자의 임명 여부에 대해 "아직 최종 결론은 내지 못했다"고 밝힌 직후인 만큼 김 후보자가 자신의 거취와 관련한 입장을 내놓을지 주목된다.
김 후보자는 이날 오전 11시 국회 소통관에서 기자회견을 진행할 예정이다.
앞서 이 대통령은 전날 기자회견에서 김 후보자와 관련해 "나름 최선의 인선을 했다고는 하지만, 또 국민 검증 과정에서 여러 가지 논란들이 발생하고 있는 걸 보고 있다"며 "(국민 검증) 과정에서 벌어진 많은 사안과 지적들 그리고 여러분들이 가지고 있는 역량과 또 국민의 눈높이 등을 고려해서 신중하게 결정하도록 하겠다"고 밝힌 바 있다.
김 후보자는 지난 15일 국회 인사청문회에서 신약 청탁 의혹과 가족이 운영하는 사회적협동조합 관련 의혹 등을 놓고 야당의 집중적인 공세를 받았다.
y2kid@newspim.com