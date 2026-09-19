靑 "李대통령 '전쟁 개입 없다'는 입장…트럼프 요청 거절 아냐"

AI 핵심 요약beta
- 청와대가 19일 이재명 대통령의 협조 요청 거절설을 부인했다.
- 정부는 전쟁·전투 불개입 원칙 속 기여 방안을 검토 중이다.
- 이 대통령은 호르무즈 파병 관련 최소한의 보호활동은 필요하다고 했다.
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NYT '트럼프 요청 거절' 보도에 반박
[세종=뉴스핌] 김현구 기자 = 청와대는 19일 "이재명 대통령이 전날 기자회견에서 도널드 트럼프 미국 대통령의 한국에 대한 중동 관련 협조 요청을 거절한 것이 아니다"라고 밝혔다.
청와대는 이날 언론공지를 통해 "정부는 국민 보호와 국익 수호를 위한 실질적 기여 방안을 미국을 비롯한 국제사회와 긴밀한 소통 하에 검토해 오고 있다"며 이같이 밝혔다.
그러면서 "정부는 전쟁·전투에 개입하지 않는다는 원칙적 입장 하에 구체적 기여 방안을 계속 검토해 나갈 것"이라고 했다.
청와대의 이 같은 입장은 이 대통령의 전날 기자회견 발언을 두고 미국 뉴욕타임스(NYT)가 트럼프 대통령의 요청을 거절한 것으로 평가한 데 따른 것이다.
NYT는 이 대통령이 이란에 군대를 보내지 않겠다는 입장을 밝혔다면서 트럼프 대통령을 '거절했다(Rejecting Trump)'고 표현했다. 이 대통령이 중동 분쟁에 대한 군사 개입을 "단호히 거부했다(firmly rejected)"고도 보도했다.
앞서 이 대통령은 전날 청와대 영빈관에서 열린 기자회견에서 호르무즈 해협 파병 문제와 관련해 "전쟁에 관여하거나 개입하는 파병은 없다"고 밝혔다.
이 대통령은 "지금까지 그 원칙을 지켜왔고 앞으로도 변함없다"면서도 "다른 국가들이 하는 것처럼 자국의 상선과 원유 수송로 또는 국민들의 생명 안전을 보호하기 위한 최소한의 활동은 해야 한다는 점도 분명하다"고 말했다.
또 현재 중동 지역에 파견된 청해부대를 언급하며 "이를 강화하는 부분에 대해 우리가 검토하고 고심하는 건 사실"이라고 했다.
한편 조현 외교부 장관은 18일(현지시간) 미국에서 마코 루비오 미 국무장관과 한미 외교장관 회담을 가졌다.
정부 고위 관계자는 호르무즈 해협과 관련해 미국 측의 구체적인 요구가 있었는지를 묻는 질문에 "오늘 협의 과정에서 그런 내용은 나오지 않았다"고 밝혔다.
hyun9@newspim.com