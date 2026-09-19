'김승원 사퇴' 기자회견 직후…한동훈, SNS에 "국민의 승리"

AI 핵심 요약beta
- 한동훈 의원은 19일 김승원 후보자 사퇴를 국민 승리라고 했다.
- 김 후보자는 국회 회견서 이재명 대통령에 감사하며 사퇴했다.
- 그는 청탁 의혹 논란 속 국민 눈높이에 못 미쳤다고 했다.
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 한동훈 무소속 의원은 19일 김승원 법무부 장관 후보자가 국회에서 자진사퇴 의사를 밝힌 것과 관련해 "국민의 승리"라고 밝혔다.
한 의원은 이날 김 의원의 후보자직 사퇴 기자회견 직후 페이스북에 올린 글에서 "이재명 민주당이 오빠 독약 로비를 '볼수록 잘한 인사'라며 총력으로 결사옹호했지만 국민이 이겼다. 국민만 보고 모두 함께 가겠다"며 이 같이 적었다.
한 의원은 이재명 대통령이 김 후보자를 지명한 직후부터 코로나19 신약 임상시험 승인 청탁 의혹을 '오빠 독약 로비'로 규정하고 공세를 주도하며 '김승원 저격수' 역할을 자임해왔다.
앞서 김 후보자는 이날 국회 소통관에서 기자회견을 열어 "후보자로 지명해 주신 이재명 대통령께 감사드리며 기대에 부응하지 못해 정말 송구하다"며 "깊은 고민 끝에 후보자직을 내려놓기로 결심했다"고 밝혔다. 김 후보자는 "민생을 살피고 개혁을 완수해야 할 정부에 작은 부담이 더해져서는 안 된다고 생각했다"며 "국민 눈높이에 미치지 못했음을 무겁게 받아들이고 저의 부족함을 깊이 성찰하겠다"고 말했다.
y2kid@newspim.com