김승원 법무부 장관 후보자 자진 사퇴..."국민 눈높이 미치지 못해 송구"

AI 핵심 요약beta
- 김승원 법무부 장관 후보자가 19일 자진 사퇴했다.
- 김 후보자는 국회 회견서 국민 부담을 이유로 들었다.
- 검찰개혁 완수와 진상 규명은 계속하겠다고 했다.
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[서울=뉴스핌] 김승현 조승진 신정인 기자 = 김승원 법무부 장관 후보자가 19일 각종 논란 끝에 법무부 장관 후보자직에서 자진 사퇴했다. 지명 20일만이다.
김 후보자는 이날 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "깊은 고민 끝에 법무장관 후보자직을 내려놓기로 결심했다"며 "국민주권정부의 탄생을 위해 앞장섰고, 그 성공을 위해 쉼 없이 달려왔다. 후보자로 지명해 주신 대통령님께 감사드리며, 기대에 부응하지 못해 정말 송구하다"고 밝혔다.
김 후보자는 "어제 대통령님 기자회견을 보며 결심을 굳혔다"며 "국민의 삶과 정부의 성공이 우선"이라고 설명했다. 이어 "민생을 살피고 개혁을 완수해야 할 정부에 부담이 더해서는 안 된다고 생각했다"고 덧붙였다.
그는 "법무부 장관이 되어 민주주의를 지키고, 특권 없는 공정한 법 집행으로 사회적 약자를 보호하며 국민의 안전한 일상을 뒷받침하고 싶었다"며 "새로운 형사 사법 체계를 안정적으로 정착시키고 싶었다"고 아쉬움을 표했다.
김 후보자는 "법무부 장관으로서 그 소임을 다하려던 걸음을 여기서 멈춘다"며 "국민의 눈높이에 미치지 못했음을 무겁게 받아들이며, 저의 부족함을 깊이 성찰하겠다"고 말했다.
특히 그는 "이번 일로 상처받으셨을 장애인과 가족들, 돌봄 현장에서 헌신해 온 분들과 정부와 인연을 맺으셨던 모든 분들께 깊은 위로의 말씀을 전한다"고 밝혔다.
김 후보자는 "지금 내려놓아도 진실은 포기하지 않겠다"며 "미완의 검찰 개혁, 반드시 완수하겠다"고 강조했다.
그러면서 "윤석열 한동훈 정치 검찰의 표적 수사와 한동훈의 수사 기밀 불법 유출, 짜깁기 사태의 전모를 끝까지 밝히겠다"고 목소리를 높였다.
그는 "이번 일이야말로 검찰 개혁의 필요성을 국민들께 입증한 사례라 생각한다"며 "아니면 말고 식의 의혹 제기로 발달장애인과 가족분들과 헌신하는 종사자분들이 받으신 상처, 꼭 치유가 되도록 노력하겠다"고 약속했다.
마지막으로 김 후보자는 "더 낮고 겸손한 자세로 국민을 위해 일하며 국민 주권 정부의 일원으로서 이재명 정부의 성공을 위해 최선을 다하겠다"고 다짐했다.
kimsh@newspim.com