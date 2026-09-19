강릉시, 포남용마거리 '용마미식거리' 개장...11월까지 운영

AI 핵심 요약beta
- 강릉시가 18일 포남용마거리서 용마미식거리를 개장했다.
- 이 거리는 11월 말까지 매주 토요일 운영된다.
- 2억7600만원 투입해 상권 경쟁력 높이기로 했다.
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[강릉=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 강릉시는 지난 18일 포남용마거리에서 '용마미식거리'를 개장했다. 이 거리는 11월 말까지 매주 토요일 열릴 예정이다.
개장식에서는 점등 퍼포먼스를 시작으로 지역 상권 상인들이 준비한 먹거리 체험과 프리마켓, 골목 버스킹 등의 프로그램이 진행됐다.
이번 사업은 행사 방문객의 주차 편의를 위해 강릉경찰서, 강릉관광개발공사, 인근 교회와 협조 체계를 구축했다. 이는 지역 기관과 주민이 상권 활성화를 위해 공동으로 협력하고 있다는 점에서 중요한 의미를 가진다.
'용마미식거리' 사업은 중소벤처기업부의 지역 상권 육성 사업에 선정돼 총 2억 7600만 원을 투입하며 포남용마거리만의 특색 있는 콘텐츠를 육성하고 상권 경쟁력을 높이는 것을 목표로 하고 있다.
김중남 강릉시장은 "상인과 주민, 지역 기관의 협력으로 시작된 용마미식거리가 지역사회와 함께 성장하는 좋은 모델이 되도록 지원하겠다"고 말했다.
또 "용마가 힘차게 비상하듯 포남용마거리도 힘차게 도약해 소상공인의 매출 증대와 지역경제 활성화로 이어지기를 바란다"고 강조했다.
onemoregive@newspim.com