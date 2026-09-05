이번주 국내 주요 금융일정(9.7~9.11)

AI 핵심 요약beta
- 이억원 금융위원장, 7~13일 금융현안 점검했다
- 금융당국과 한은, 가계대출·부동산 대책 논의했다
- 금감원·한은, 공시·보안·통계 보고서 잇따라 공개했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
9월 7일(월요일)
이찬진 금융감독원장, 해외 출장(7~10일)
금융감독원, 개정 상법 정착 등을 위한 3분기 '찾아가는 기업공시 설명회' 개최(6시)
금융감독원, 누군가에게 비상장주식 투자 권유를 받고 있다면 회사정보와 투자권유자의 실체를 반드시 확인하세요(12시)
금융감독원, 금융권 보이스피싱 대응역량 제고를 위한 우수사례 포상 추진(12시)
신현송 한국은행 총재, 잭슨홀 경제정책 심포지엄·G20 재무장관·중앙은행총재 회의·BIS 총재회의 출장(~9일)
한국은행, 2026년 2/4분기 예금취급기관 산업별대출금(12시)
한국은행, BOK 이슈노트 : 가구DB를 이용한 가계부채 리스크 평가(12시)
9월 8일(화요일)
이억원 금융위원장, 국무회의(11시20분)
금융위원회, 제2차 국민참여성장펀드 자펀드 운용사 선정결과 및 향후계획(12시)
금융감독원, 고령층의 금융사기 피해 예방 및 디지털 금융소외 방지를 위한 'FSS 시니어 금융 아카데미'를 신청하세요(6시)
한국은행, 2026년 2/4분기 국민소득 (잠정)(8시)
9월 9일(수요일)
이억원 금융위원장, 금융위 정례회의(14시)
권대영 금융위 부위원장, 금융위 정례회의(14시)
금융위원회, 8월 가계대출 동향(잠정) 및 가계부채 점검회의 개최(12시)
금융위원회, 부동산 공급촉진을 위한 금융대책 점검회의(12시)
금융감독원, 해외 부동산펀드 등 고위험 펀드의 설계제조 단계부터 투자자 보호를 강화하기 위한 운용사 간담회 개최(10시)
금융감독원, 프런티어 AI 기반 보안위협 대비 강화 등을 위한 전금융권 CISO 간담회 개최(14시)
금융감독원, 공모 목표전환형 펀드 현황 및 투자자 유의사항 안내(12시)
금융감독원, 8월 가계대출 동향(잠정) 및 가계부채 점검회의 개최(12시)
금융감독원, 부동산 공급촉진을 위한 금융대책 점검회의(12시)
권민수 한국은행 부총재, 금융위 정례회의(14시)
한국은행, 2026년 8월 국민소득 동향(12시)
한국은행, 2026년 2/4분기 기업경영분석 결과(12시)
9월 10일(목요일)
이억원 금융위원장, 김포시 풍무역세권 아파트사업장 현장 방문(10시)
금융위원회, 금융위원장 김포시 풍무역세권 아파트 사업장 현장 방문(10시)
금융감독원, 2026년 2분기 증권·선물회사 영업실적(잠정)(6시)
금융감독원, 금감원장, 금감원‧지자체‧금융권 공동개최 해외IR 참석 및 영국 금융감독기구 최고위급 면담(12시)
신현송 한국은행 총재, 금융통화위원회 본회의(10시)
한국은행, '통화신용정책보고서'(2026년 9월)(12시)
9월 11일(금요일)
이억원 금융위원장, 금융위 주간업무회의(10시)
이억원 금융위원장, 국회 대정부질문(14시)
권대영 금융위 부위원장, 금융위 주간업무회의(10시)
금융감독원, 2026년 2분기 자산운용회사 영업실적(잠정)(6시)
권민수 한국은행 부총재, 한은-한국통계학회 공동포럼(9시30분)
한국은행, '2026 한국은행-한국통계학회 공동포럼' 개최(9시30분)
9월 13일(일요일)
한국은행, BOK 이슈노트 : 지정학적 분절 속 글로벌 경제연계는 어떻게 재편되고 있는가?(12시)
yunyun@newspim.com