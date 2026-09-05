홍지선, 1년 만에 아파트 4억 시세차익 논란에 "실거주 목적"

AI 핵심 요약beta
- 홍지선 국토부 장관 후보자 측이 5일 서울 아파트 매입 논란을 실거주 목적이라고 해명했다.
- 국토부는 2025년 3월 남양주 부시장 재직 때 인근 아파트를 샀다고 밝혔다.
- 야당은 1년 만에 4억원대 시세 차익을 거뒀다며 비판했다.
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"생활권 등 고려해 아파트 매입"
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 홍지선 국토교통부 장관 후보자 측이 주택담보대출과 처가에서 빌린 돈으로 서울 아파트를 매입해 시세 차익을 거뒀다는 지적에 실거주를 위한 것이라고 해명했다.
국토부는 5일 보도 설명자료를 내고 "홍 후보자가 2025년 구매한 구로구 소재 신도림 태영타운 아파트는 현 정부 출범 전인 2025년 3월 남양주 부시장 재직 시 실거주 목적으로 매입한 것"이라고 밝혔다.
김은혜 국민의힘 의원실은 홍 후보자가 2025년 5월 서울 구로구 신도림동의 한 아파트를 배우자와 공동명의로 10억500만원에 매수하는 과정에서 주담대를 통해 3억6700만원을 마련했고 그의 배우자는 어머니로부터 1억7000만원을 빌려 조달했다고 밝혔다.
현재 해당 아파트 시세는 14억1000만원 수준으로 '영끌 매수'로 1년 만에 4억원대 시세 차익을 거둬 현 정부의 부동산 정책 기조와 배치된다고 비판했다.
국토부는 해당 아파트는 매입 이후 후보자가 실제 거주하고 있다고 설명했다. 이어 종전 생활권과 직장 출퇴근 거리 등을 고려해 2021년 5월부터 거주하던 당산동 전셋집 인근에 있는 아파트를 매입한 것이라고 해명했다.
국토부는 "해당 주택 매입은 맞벌이하는 아내와 안정적인 실거주를 위해 주거 이전 과정에서 이뤄진 것으로 시세 차익을 목적으로 한 주택 매입과는 성격이 다르다"고 해명했다.
sdk1991@newspim.com